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Судейство в РПЛ-2022/2023, в чью пользу арбитры ошибаются чаще, таблица, «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА, «Зенит»

Какие клубы РПЛ чаще других страдают от арбитров. В топ-5 — три команды из Москвы
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей в РПЛ
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Обновлённая таблица судейских ошибок. В 24-м туре меньше всех повезло «Крыльям Советов».

24-й тур РПЛ не обошёлся без грубых ошибок со стороны арбитров. Роман Галимов и вовсе собрал комбо в матче «Пари НН» — «Крылья Советов». «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Владислав Безбородов обошёлся без грубых ошибок в матче «Спартак» — «Краснодар»

Владислав Безбородов обошёлся без грубых ошибок в матче «Спартак» — «Краснодар»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.

Ошибки судей в 24-м туре

Галимов совершил сразу четыре грубые ошибки, а Кирилл Левников отметился одной.

  • Левников ошибочно назначил пенальти в ворота «Химок» в матче с «Торпедо»;
  • Галимов неверно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов»;
  • Он же не назначил пенальти в ворота «Пари НН»;
  • Галимов дважды не показал жёлтую карточку футболисту «Пари НН» Александрову, которая стала бы для того второй.
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Я хорошо знаю Галимова, мы общаемся, я знаю его семью. И он хороший парень! Ну должна же у человека быть голова на плечах? Если бы всё ограничилось моментом с Рассказовым, никто бы ничего не сказал. А когда ошибки идут против одной команды, всем уже плевать, какой Галимов человек».

Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 24-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже.

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«Арбитр взял лопату и начал себя закапывать». Разбор судейства в 24-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 24-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Урал»115-6
«Локомотив»105-5
«Крылья Советов»84-4
«Торпедо»41-3
«Динамо»53-2
«Краснодар»770
«Сочи»440
«Ростов»56+1
«Химки»56+1
«Ахмат»57+2
«Оренбург»68+2
ЦСКА24+2
«Спартак»58+3
«Факел»47+3
«Зенит»25+3
«Пари НН»611+5
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