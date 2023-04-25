Обновлённая таблица судейских ошибок. В 24-м туре меньше всех повезло «Крыльям Советов».

Какие клубы РПЛ чаще других страдают от арбитров. В топ-5 — три команды из Москвы

24-й тур РПЛ не обошёлся без грубых ошибок со стороны арбитров. Роман Галимов и вовсе собрал комбо в матче «Пари НН» — «Крылья Советов». «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Владислав Безбородов обошёлся без грубых ошибок в матче «Спартак» — «Краснодар» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.

Ошибки судей в 24-м туре

Галимов совершил сразу четыре грубые ошибки, а Кирилл Левников отметился одной.

Левников ошибочно назначил пенальти в ворота «Химок» в матче с «Торпедо»;

Галимов неверно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов»;

Он же не назначил пенальти в ворота «Пари НН»;

Галимов дважды не показал жёлтую карточку футболисту «Пари НН» Александрову, которая стала бы для того второй.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Я хорошо знаю Галимова, мы общаемся, я знаю его семью. И он хороший парень! Ну должна же у человека быть голова на плечах? Если бы всё ограничилось моментом с Рассказовым, никто бы ничего не сказал. А когда ошибки идут против одной команды, всем уже плевать, какой Галимов человек».

Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 24-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже.

Таблица ошибок судей после 24-го тура РПЛ