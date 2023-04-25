Какие клубы РПЛ чаще других страдают от арбитров. В топ-5 — три команды из Москвы

24-й тур РПЛ не обошёлся без грубых ошибок со стороны арбитров. Роман Галимов и вовсе собрал комбо в матче «Пари НН» — «Крылья Советов». «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Владислав Безбородов обошёлся без грубых ошибок в матче «Спартак» — «Краснодар»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
Мы отслеживаем ошибки с 1-го тура, поэтому у вас есть возможность ознакомиться с хронологией.
- таблица после 2-го тура;
- таблица после 3-го тура;
- таблица после 4-го тура;
- таблица после 7-го тура;
- таблица после 8-го тура;
- таблица после 9-го тура;
- таблица после 10-го тура;
- таблица после 11-го тура;
- таблица после 13-го тура;
- таблица после 14-го тура;
- таблица после 15-го тура;
- таблица после 16-го тура;
- таблица после 17-го тура;
- таблица после 18-го тура;
- таблица после 19-го тура;
- таблица после 20-го тура;
- таблица после 21-го тура;
- таблица после 22-го тура;
- таблица после 23-го тура.
Ошибки судей в 24-м туре
Галимов совершил сразу четыре грубые ошибки, а Кирилл Левников отметился одной.
- Левников ошибочно назначил пенальти в ворота «Химок» в матче с «Торпедо»;
- Галимов неверно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов»;
- Он же не назначил пенальти в ворота «Пари НН»;
- Галимов дважды не показал жёлтую карточку футболисту «Пари НН» Александрову, которая стала бы для того второй.
«Я хорошо знаю Галимова, мы общаемся, я знаю его семью. И он хороший парень! Ну должна же у человека быть голова на плечах? Если бы всё ограничилось моментом с Рассказовым, никто бы ничего не сказал. А когда ошибки идут против одной команды, всем уже плевать, какой Галимов человек».
Подробный разбор судейства во всех восьми матчах 24-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать по ссылке ниже.
Таблица ошибок судей после 24-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Урал»
|11
|5
|-6
|«Локомотив»
|10
|5
|-5
|«Крылья Советов»
|8
|4
|-4
|«Торпедо»
|4
|1
|-3
|«Динамо»
|5
|3
|-2
|«Краснодар»
|7
|7
|0
|«Сочи»
|4
|4
|0
|«Ростов»
|5
|6
|+1
|«Химки»
|5
|6
|+1
|«Ахмат»
|5
|7
|+2
|«Оренбург»
|6
|8
|+2
|ЦСКА
|2
|4
|+2
|«Спартак»
|5
|8
|+3
|«Факел»
|4
|7
|+3
|«Зенит»
|2
|5
|+3
|«Пари НН»
|6
|11
|+5
- 25 апреля 2023
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17:53
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17:42
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17:38
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17:32
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17:31
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17:17
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17:08
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16:59
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16:59
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16:55
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16:28
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16:28
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16:22
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16:12
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15:45
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