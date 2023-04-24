Дзюба не готов к качественному сопротивлению. Он снова провалил большой матч в РПЛ

Артём Дзюба феерично вернулся в Россию — после рестарта сезона у него шесть голов и четыре голевых паса в семи матчах национального чемпионата. Это очень мощно — в лиге нет ни одного более результативного игрока или хотя бы с такими же показателями. Сейчас бы радоваться за 34-летнего форварда, но мешает один нюанс.

После возвращения в Россию Дзюба провалил уже второй большой матч. Оба — в апреле. Сначала нападающий не совершил результативных действий с «Зенитом» (1:2), а теперь — с ЦСКА (1:1). Более того, в каждой из этих игр нападающий в целом был плох. По сумме этих двух матчей среди достойных внимания атакующих показателей у Артёма лишь два удара по воротам и один пас под удар, из оборонительных — всего два успешных отбора.

Таким образом, матчи «Локо» с «Зенитом» и ЦСКА пролили свет, почему Артём провалился в Турции, где выступал в составе «Адана Демирспор». Разберём на примере игры с армейцами, так как она состоялась только что. Если коротко, то Артём не готов к интенсивным матчам, где есть качественное сопротивление.

Из-за инертности Дзюбы при обороне ЦСКА владел громадным преимуществом с первых минут. По итогам матча ЦСКА существенно превзошёл «Локо» по ударам — 26-8. О том, что дело не в удалении Марио Митая на 40-й минуте, говорит доминирование армейцев в равных составах — 13-4 по ударам.

Известно, что Артём Дзюба не силён в прессинге и вообще в оборонительной активности, если не брать во внимание стандарты у ворот его команды. ЦСКА этим пользовался, регулярно разгоняя позиционные атаки без сопротивления из середины поля. Рядом с Дзюбой играл Глушенков, но только его активности в оборонительной фазе не хватало. В итоге получалось так, что на полузащитников и защитников «Локо» ложилась серьёзная нагрузка — армейцы прилично их волтузили, легко преодолевая первую линию обороны.

Артём Дзюба и Максим Глушенков вдалеке от своих партнёров наблюдают за обостряющим пасом Виллиана Роши на Ивана Облякова

«Локо» оборонялся на своей половине поля по схеме 4-4-2. Даже в равных составах пара Дзюба — Глушенков из-за инертности одного из них была оторвана от партнёров. Возможно, это одна из причин, почему в матч не смог удачно войти Марио Митай, который удалился, заменив по ходу тайма травмировавшегося Сергея Пиняева. У резервиста от прыти соперника и чрезмерной отработки за себя и того парня просто закружилась голова.

Схема 1. «Локомотив» при обороне

ЦСКА умеет атаковать позиционно, используя всю ширину поля в схеме 3-4-3. В этой расстановке очень высоко в атаку включаются фланговые игроки, дополняя переднюю линию до пяти футболистов. Поэтому моменты армейцы имели регулярно, начиная с первых минут. К счастью для «Локо», соперника подводила реализация. А ещё тащил Илья Лантратов — у него девять спасений! Интересно, что Игорь Акинфеев спас свою команду лишь раз.

Схема 2. Расстановка ЦСКА

Матч с «Зенитом» складывался для «Локо» похожим образом. Команда из Санкт-Петербурга владела большим преимуществом, серьёзно превзойдя соперника по ударам — 21-8. В отличие от армейцев, действующий чемпион был более мастеровит впереди, поэтому доминированием воспользовался и вырвал победу.

То, что одна из главных причин такого доминирования одной из команд в оборонительной инертности Дзюбы, доказывает прошлое. «Зенит» с ним тоже иногда попадал в такие же ситуации, как сейчас «Локо». Причём случалось подобное не только в Лиге чемпионов, но и даже в РПЛ!

В апреле 2021-го сине-бело-голубые «горели» 0:2 в гостевом матче с «Краснодаром». Игра завершилась вничью 2:2 благодаря четверной замене Сергея Семака на 65-й минуте. Среди заменённых был и Артём Дзюба! Вот что тогда сказал тренер: «Нужно было менять кардинально игру, добавить движения, так как «Краснодар» спокойно контролировал игру, а нам нужно было взвинтить темп. Игроки замены заставили ошибаться соперника, они оказывали давление».

А ещё показательно, что на успешном ЧМ-2018 Артём Дзюба от свистка до свистка провёл лишь один матч. Если даже более молодой Дзюба не мог вкалывать качественно и в атаке, и в обороне на протяжении всего матча, то что говорить о нынешнем?! Нынешнему сложно уже в первом тайме.

На мировом первенстве в России Станислав Черчесов заставлял Дзюбу пахать на поле, но очень тонко дозировал нагрузку, чтобы не загнать мощного спортсмена. В среднем на том турнире нападающий проводил на поле лишь 67 минут! Чтобы не утомить нападающего в игре с мастеровитыми испанцами, тренерский штаб нашей команды и вовсе дал форварду задание играть по Серхио Бускетсу — находиться рядом и мешать ему разыгрывать мяч. Когда в том матче Дзюба устал, на поле сразу же вышел Фёдор Смолов.

При владении ЦСКА выключил Дзюбу за счёт прессинга

Из 13 успешных отборов четыре армейцы совершили у чужой штрафной, пять — в районе средней линии поля. Из семи перехватов — шесть в районе центрального круга. Чтобы не дать проявить себе Дзюбе при атаках, красно-синие отжимали игру от своих ворот. Так как подобную манеру действий ЦСКА регулярно практикует, в том числе преуспел благодаря ей в матче с «Зенитом», с «Локо» тоже получилось сыграть удачно.

Если армейцам приходилось обороняться у своих ворот, то с Дзюбой постоянно кто-то был рядом. Поэтому у него только два удара. Да и встреч с мячом в чужой штрафной лишь семь.

Интересно, что с «Зенитом» встреч с мячом в чужой штрафной у Артёма было ещё меньше — пять. Как и ЦСКА, действующий чемпион России отжимал игру от своих ворот, чтобы нейтрализовать Дзюбу.

Владимир Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Заменой Дзюбы на Изидора Галактионов переломил матч

Как и когда-то Сергей Семак, Михаил Галактионов спас неудачно складывавшийся матч, выпустив вместо Дзюбы более активного игрока. У «Локо» таковым оказался Вильсон Изидор, который появился на поле на 76-й минуте. Его гол мог показаться случайностью и отчасти даже ею действительно является, но и логика в нём тоже есть.

До ухода с поля Дзюбы ЦСКА тотально доминировал по ударам (22-6) и владению мячом (63%—37%). После выхода Изидора преимущество у хозяев осталось, но теперь оно было чисто символическим — как по ударам (4-2), так и по владению мячом (52%—48%). Если против серьёзного соперника с Дзюбой в равных составах играть рискованно, то в меньшинстве просто самоубийственно.

За отведённое время Изидор успел забить, заработать штрафной, выиграл верховое единоборство, попал в офсайд и даже совершил один перехват. Он шустрил! То есть делал то, чего «Локо» так не хватало бóльшую часть матча.

Вильсон Изидор Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нет сомнений, что Дзюба и дальше будет прибивать большинство команд РПЛ. Возможно, ещё долго. Но в то же время есть сомнения, что с ним в главной роли можно одерживать победы в матчах с такими серьёзными соперниками, как ЦСКА и «Зенит». «Локомотиву» нужно придумывать, как из этой истории выкручиваться. Готов ли Дзюба к тому, что играть будет не всегда? Кажется, всегда уже невозможно — время неумолимо.