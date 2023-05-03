«Реал» развалился перед финалом Кубка Испании. «Сосьедад» рвётся в Лигу чемпионов!

Каким будет «Реал» в атаке, если убрать из состава Карима Бензема, Винисиуса Жуниора и Луку Модрича? Ответ на этот вопрос можно было получить во вторник вечером в Сан-Себастьяне. Команда Карло Анчелотти сыграла с «Реалом Сосьедад» без дисквалифицированного бразильца и не попавших в заявку двух последних (помимо Лео Месси) обладателей «Золотого мяча».

«Реал» стремился контролировать мяч с первых минут, даже попадая под мощнейший прессинг басков. И тем самым создавать свободное пространство для своей новой атакующей тройки Асенсио – Родриго – Диас. Мариано впервые в нынешнем сезоне чемпионата Испании вышел в стартовом составе, при этом у него не было ни одного гола. Но мяч регулярно находил только Родриго, который хорошо двигался и лез в обводку. Асенсио совершил до перерыва 18 касаний, а Диас – всего девять. Встреча же с мячом в штрафной «Реала Сосьедад» была для центрфорварда «сливочных» чудом. Скорее мог забить Милитао, прибегавший на стандарты Мадрида.

Команда Иманола Альгуасиля успешно доводила мяч до чужой трети, пусть и владела им меньше «Реала». По статистике передач на чужой трети хозяева в первом тайме даже превзошли гостей – 62:51. Здорово напрягал оборону пока ещё чемпионов Испании Александр Сёрлот, угрожал нестандартными решениям экс-игрок «Реала» Такефуса Кубо. После углового в исполнении японца и скидки норвежца во вратарскую «Реал Сосьедад» как раз создал самый опасный момент за 45 минут: как Мартин Субименди не забил с двух-трёх метров – уму непостижимо! Мадрид спасла перекладина.

А самый спорный момент у ворот Куртуа случился, когда в штрафной «Реала» вступили в единоборство Эдер Милитао с Микелем Оярсабалем. Игрок хозяев оказался на газоне, и на повторе было хорошо видно, что защитник «сливочных» сделал движение ногой в сторону соперника. Судья Хуан Сантана посчитал, что контакт был не настолько сильным, чтобы спровоцировать падение Оярсабаля. Его ассистенты с VAR тоже не разглядели фола. Но, пожалуй, назначь арбитр пенальти, никто не назвал бы это ошибкой рефери.

Милитао не «привёз» 11-метровый, тем не менее организовал гол в свои ворота в начале второго тайма. Рискованный стиль «Реала» с перепасовкой возле и внутри собственной штрафной сыграл против самих «сливочных». Бразильский центрбек, попав под прессинг неутомимого Сёрлота, сделал ужасную передачу на Тибо Куртуа. Точнее, получился идеальный пас, но на Кубо. Японец забил один из самых простых голов в карьере. Таке отпраздновал забитый мяч, однако сперва всё же извинился жестом перед болельщиками «Реала».

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Анчелотти вынужден был как-то реагировать на то, что после перерыва его команда ничего не может сделать в атаке. Итальянец убрал с поля бесполезного Диаса (ноль ударов и ноль ключевых передач за целый час игры) и бросил в бой 18-летнего Альваро Родригеса, который в этом сезоне уже забивал «Атлетико». О присутствии в «Реале» Азара тренер, кажется, и не вспоминает. Но едва молодой уругваец появился на поле, как «Реал» остался вдесятером. Карвахаль получил абсолютно заслуженную вторую жёлтую карточку. Зачем идти в такой подкат, имея предупреждение? Объяснение одно – эмоции взяли верх над разумом.

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«Реал Сосьедад» бьётся за место в Лиге чемпионов, и победа в этой игре хозяевам была нужнее, чем гостям, которые поняли, что «Барселону» не догнать. В «Реале» думают о финале Кубка Испании с «Осасуной» (6 мая). Иначе Бензема сыграл бы в Сан-Себастьяне. Без француза, Винисиуса и Модрича «сливочные» не наиграли и на один гол. Во втором тайме команда Анчелотти нанесла всего два удара в створ и вновь уступила по передачам на чужой трети (31:75). В концовке баски забили ещё раз: Барренечеа решил эпизод.

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