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«Зенит» — «Спартак», 26-й тур РПЛ: реакция на комментарий Олега Романцева — были ли петербуржцы «булочкой» для москвичей

«Зенит» для нас «булочкой» был». Почему слова Романцева — неправда
Анатолий Романов
Почему слова Романцева — неправда
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Даже у самого успешного тренера в российской истории «Спартака» не очень хорошая статистика матчей с петербуржцами.

Перед встречей «Зенита» со «Спартаком» легендарный тренер красно-белых Олег Романцев сделал интересное высказывание. Восьмикратный чемпион России, вспоминая свои матчи с петербуржцами, дал понять, что его команда воспринимала сине-бело-голубых как «сладкую булочку».

«Зенит» настроен отметить чемпионство? Да и «Наполи» был настроен вчера тоже (перед неудачной игрой с «Салернитаной». – Прим. «Чемпионата»)… При победе «Спартака» над «Зенитом» интрига продержится ещё несколько туров. Почему нет? В мою бытность «Зенит» для нас «булочкой» был».

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Кажется, Олег Иванович запамятовал. Либо таким не совсем удачным сравнением просто хотел подчеркнуть, насколько разным было соотношение сил «Спартака» и «Зенита» в его период и в последние годы. На самом деле петербуржцы были крайне неприятным противником для красно-белых и в 1990-х – начале 2000-х. Вообще, за всю свою тренерскую карьеру Романцев сыграл с «Зенитом» 22 матча (из них 20 со «Спартаком» и по одному во главе «Сатурна» и «Динамо») и одержал всего девять побед при пяти ничьих и восьми поражениях – это лишь 1,45 очка в среднем за игру. Более того, если взять статистику команд, против которых Олег Иванович провёл в роли тренера минимум 10 матчей, то окажется, что «Зенит» – самый неудобный соперник в его биографии! Никто так часто не отнимал очки у команд Романцева, как петербуржцы. Красно-белые при нём лишь дважды побеждали сине-бело-голубых с крупным счётом, хотя громили многих.

В 1992 году в первом чемпионате России нищий, вылетавший в Первую лигу «Зенит» умудрился нанести «Спартаку» единственное для команды Романцева поражение за весь сезон. Красно-белые не привезли в Санкт-Петербург группу игроков основы, включая Станислава Черчесова (зато на поле был Валерий Карпин), и поплатились за это. Нападающий Владимир Кулик оформил дубль – хозяева сенсационно победили со счётом 2:0.

«Спартак» отыгрался за уязвлённое самолюбие, вынеся одного из аутсайдеров лиги в Москве – 4:0.

Вообще, в Санкт-Петербурге и в те годы относились к матчам со «Спартаком» по-особенному. Павел Садырин говорил: «Я хочу выйти в высшую лигу, чтобы обыграть «Спартак». Это получилось сделать с первой же попытки после возвращения «Зенита» в элиту в 1996-м. В первом круге в Москве сине-бело-голубые переиграли красно-белых – 2:0. Впрочем, тогда без участия Романцева, который ушёл в сборную России, оставшись в «Спартаке» только в качестве президента клуба.

Но после возвращения Романцева «булочка» была поначалу слишком горячей для его «Спартака». В сезоне-1997 команды в первые дни мая сыграли 0:0 в Санкт-Петербурге, а ещё спустя несколько дней «Зенит» выбил красно-белых из Кубка России – победил 1:0 в Москве. Только с третьей попытки у спартаковцев получилось победить: во втором круге на своём поле – 2:0.

Олег Романцев

Олег Романцев

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чемпионат России сезона-1998 начался для «Спартака» Романцева с поражения в Санкт-Петербурге со счётом 1:2. Хозяева здорово сыграли на быстрых атаках и одержали волевую победу благодаря голам Сергея Герасимца и Александра Куртияна. В том году «Спартак» так и не смог обыграть «Зенит»: матч в Москве завершился вничью 0:0. Только в сезоне-1999 команда Романцева наконец сумела дважды за сезон переиграть сине-бело-голубых – 2:1 в гостях и 4:1 дома.

В сезоне-2000 «Зенит» в первом круге одолел «Спартак» в столице – 2:1. В концовке чемпионата красно-белые взяли реванш на «Петровском», выиграв с тем же счётом 2:1. Но ни о какой лёгкой прогулке для команды Романцева говорить не приходилось: Артём Безродный забил победный гол на 90-й минуте.

После той победы одно из центральных изданий написало, что «Спартак» радовался так, словно выиграл Лигу чемпионов», а Олег Иванович произносил совсем другие слова: «Мы всегда тяжело играем в Санкт-Петербурге, а из-за проигрыша «Зениту» дома в первом круге какой-то комплекс у некоторых наших игроков был».

Учитывая взаимоотношения Романцева с возглавлявшими в те годы «Зенит» Садыриным, Анатолием Бышовцем, Юрием Морозовым (другом и правой рукой Валерия Лобановского), Олег Иванович едва ли воспринимал матчи с их командой как проходные. Обменялись красно-белые и сине-бело-голубые победами и в последнем для Романцева чемпионском сезоне-2001. На этот раз домашними. «Зенит» выиграл со счётом 2:1, а «Спартак» во втором круге – 3:1.

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В сезоне-2022 для «Спартака» вряд ли кто-то был «булочкой» в российском чемпионате, так как сама команда Романцева уже теряла прежнюю силу и финишировала только третьей. Тем не менее москвичи дважды победили петербуржцев. Но опять же в тяжелейших матчах. В первом круге в Москве соперники выдали сумасшедшую игру: «Зенит» выигрывал по ходу встречи 2:0 и 3:2, однако «Спартак» всё же включил ещё не забытую чемпионскую волю и победил – 4:3. А в Санкт-Петербурге исход дуэли решил единственный гол Владимира Бесчастных в концовке.

В сезоне-2003 Романцев не доработал до конца сезона в «Спартаке». Но успел сыграть с «Зенитом». В чемпионате была ничья 1:1, а в четвертьфинале Кубка РПЛ сильнее оказались петербуржцы.

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Кстати, нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак успешнее играет со «Спартаком», чем команды Романцева с «Зенитом». Два проигрыша в трёх матчах с красно-белыми ещё во главе «Уфы» подпортили статистику, но в целом она приятная для Сергея: восемь побед, пять ничьих и три поражения в 16 матчах – в среднем 1,81 очка. Так что лет через 20–25 у Семака, возможно, будет больше оснований назвать «Спартак» «сладкой булочкой» для своих команд.

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