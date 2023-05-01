Легенды «Спартака» выиграли ретроматч. Такой посещаемости позавидует любой клуб РПЛ!

Легенды «Спартака» провели ретроматч со сталинградским «Динамо». Состав этой команды сформировали ветераны волгоградского «Ротора» и московского «Динамо».

Эта игра была посвящена 80-летию победы в Сталинградской битве. А 2 мая 1943 года состоялся легендарный матч на руинах города — местное «Динамо» принимало «Спартак». Кстати, тогда красно-белые проиграли со счётом 0:1. Эта игра стала символом возвращения разрушенного города к жизни.

Олег Романцев бывший тренер «Спартака» «Большое и очень хорошее дело сделали организаторы. Большая честь участвовать в таком матче. Наша задача – почтить память и показать хороший футбол. Если зрители уйдут довольными, то будет хорошо».

Количество футбольных легенд, которые приехали в город на Волге в 2023-м, зашкаливло. За хозяев играли такие известные в прошлом футболисты, как Валерий Есипов, Евгений Алдонин, Денис Зубко, Игорь Семшов, а с капитанской повязкой вышел Олег Веретенников. Пост главного тренера занял Валерий Газзаев.

Состав «Динамо» Сталинград

Главный тренер «Спартака» Олег Романцев выпустил с первых минут Александра Филимонова, Дмитрия Парфёнова, Виктора Онопко, Егора Титова, Валерия Кечинова, Александра Ширко. С капитанской повязкой эту команду на поле вывел Дмитрий Аленичев. В запасе остались Александр Мостовой, Александр Самедов, Роман Павлюченко, Денис Бояринцев, Дмитрий Комбаров.

Состав «Спартака»

Организаторы мероприятия пытались воссоздать ламповую атмосферу. Футболисты обеих команд вышли на поле в специальной ретроформе. На матч игроки приехали в автобусах 30-х годов прошлого века. Высоким футболистам (таким как Онопко) пришлось сильно пригнуть голову, чтобы протиснуться внутрь. Корреспонденты работали с ленточными микрофонами. А вот от ретромячей решили отказаться. Как объяснил Романцев, бить головой по мячу со шнуровкой — опасно для здоровья.

Футболисты «Динамо» Сталинград и «Спартака» у автобусов 30-х годов ХХ века Фото: РФС

По регламенту заслуженным людям нужно было провести на поле два тайма по 30 минут. Тренеры часто делали перестановки в составе, дабы сохранить свежесть. Зубко, к примеру, сказал, что у него сразу забились ноги, а Виталий Абрамов попросил замену уже через 10 минут. Романцев периодически убирал с поля ветеранов и выпускал «молодняк»: Ещенко, Самедова, Павленко, Комбарова, Павлюченко.

Дмитрий Аленичев и Александр Филимонов Фото: РФС

Павленко провёл свой отрезок в первом тайме очень активно. Для начала Александр закинул «парашютик» за спину Платону Захарчуку, но нынешний тренер вратарей «Оренбурга» зацепил мяч кончиками пальцев. А через пару минут голкипер вытащил удар Павленко в ближний угол. «На самом деле Павленко просто пробил в меня. Я за последнее время набрал в весе, так что ему просто некуда было бить», — шутил позже Захарчук.

Газзаев вёл себя у кромки поля так, будто это официальный матч. Романцев, в свою очередь, выглядел расслабленно и с улыбкой наблюдал за действиями своей команды. Первая половина прошла с преимуществом гостей — они создали значительно больше моментов. В перерыве Газзаев громко настраивал команду в раздевалке, а Романцев общался с футболистами в формате один на один.

Легенды «Спартака» обыграли сталинградское «Динамо» Фото: РФС

По ходу второго тайма Романцев слегка пожурил своих игроков: «Почему не получается забить? Да они просто пытаются завести мяч в ворота. Мы перед матчем говорили, что нужно не просто выиграть, но и красиво выиграть. Но ребята сейчас перебарщивают. Вместо того чтобы бить, что-то придумывают».

После перерыва преимущество «Спартака» всё-таки воплотилось в гол. Его создала «молодёжь». Комбаров отдал на Павленко, а тот навесил на голову Павлюченко. Роману не составило труда забить с пары метров. Павлюченко — не чужой для Волгограда человек. Нападающий играл за «Ротор» с 2000 по 2002 год, после чего уехал в «Спартак».

Веретенников, кстати, через несколько минут сказал, что гол Павлюченко нельзя было засчитывать из-за офсайда. Олег сказал, что будь на матче VAR, то мяч Павлюченко отменили бы. Перед голом гостей диктор объявил, что на матче присутствуют более 36 тыс. человек. Отличный показатель, такие цифры сейчас совсем не помешали бы РПЛ.

Егор Титов экс-футболист «Спартака» «Надо отдать должное команде РФС. Я делаю не первый выезд с ними, мы работаем несколько лет. Это самый масштабный выезд: 36 тысяч для такого матча — это большое событие. Очень приятно, что всё это получилось».

А на последних минутах гости укрепили преимущество. Аленичев шикарно забросил на Самедова, а тот пробил в касание с отскоком от газона — мяч оказался в дальнем углу. «Спартак» добился успеха в ретроматче при хорошей посещаемости. После финального свистка футболисты благодарили болельщиков под песню «День Победы».