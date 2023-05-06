«Милан» выиграл важнейший матч за ЛЧ. Эрнандес забил после прохода от своих ворот! Видео

«Милан» очень уверенно расправился с «Лацио» и сократил отставание от занимающих второе место римлян до трёх очков. Важнейшая победа для «россонери» в борьбе за попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.

Эта игра началась для «Милана» так, что главный тренер Стефано Пиоли мог подумать: ничего хорошего его команду в этот день не ждёт. Уже через 10 минут хозяева потеряли ключевого игрока – Рафаэла Леау. Похоже, португалец получил повреждение в эпизоде, когда влетал в штрафную Проведеля, но чуть-чуть отпустил мяч, и голкипер с российскими корнями оставил соперника без голевого момента.

Вообще, кроме этого рывка Леау, ничего интересного в дебюте встречи не происходило. Жара в Милане не способствовала высоким скоростям, команды перекатывали мяч (прежде всего римляне на своей половине поля) и ждали ошибок друг друга.

Первым грубейшую ошибку допустил «Лацио». Ужасный «привоз» от Николо Казале на исходе четверти часа! При розыгрыше мяча от ворот центральный защитник подставил слишком рискованной передачей опорника Маркоса Антонио, а затем дал Оливье Жиру отыграться в касание и Исмаэлю Беннасеру пробить из штрафной. У римлян к этому времени не было ни одного удара – настолько хорошо «россонери» защищались в средней линии. Треугольник Крунич – Тонали – Беннасер «съедал» в центре своих оппонентов, как, например, и в апрельском матче с будущим чемпионом «Наполи». Гости намного хуже возвращали себе мяч.

Команда Маурицио Сарри до перерыва так и не нанесла ни одного удара в створ. А вот «Милану» хватило трёх попаданий для двух забитых мячей. Божественный гол сотворил Эрнандес. Левый защитник сделал рывок от своей штрафной через всё поле, уйдя от Вани Милинковича-Савича, и бабахнул издали. У Тео был вариант покатить направо, но как не воспользоваться таким шансом, если партнёры освободили пространство, а соперники не заполнили его? Эрнандес не впервые забивает после сольных проходов, но каждый такой гол воспринимается как в первый раз. Невероятная красота!

В перерыве Пиоли неожиданно сделал ещё две замены, причём в линии обороны: вместо Симона Кьера и Давиде Калабрии выпустил Малика Тшау и Пьера Калюлю. То ли это часть подготовки к противостоянию в Лиге чемпионов с «Интером» (10 мая), то ли причина в том, что Калабрия «висел» на карточке, а возрастной датчанин почувствовал какой-то дискомфорт.

Так или иначе, это не повлияло на картину матча: с началом второго тайма «Милан» продолжал контролировать игру. У «Лацио» ничего не получалось при владении, игроки группы атаки были отрезаны друг от друга. Форвард Иммобиле оставался без мяча, вообще не встречался с ним в хороших позициях (у Чиро было всего 16 касаний в первом тайме).

Очень серый футбол в исполнении «Лацио»! Римляне совсем не напоминали команду, которая до последних дней формально была главным преследователем «Наполи», хотя, конечно, ни о какой интриге в «золотой» гонке говорить не приходилось. Чтобы перевернуть игру с «Миланом», от команды Сарри требовалось во второй половине лучше возвращать себе мяч и быть с ним быстрее хозяев. Но гости словно заснули при счёте 0:2. Те, от кого ждали качественной работы между линий, постоянно теряли мячи: у Фелипе Андерсона – 15 потерь владения, у Луиса Альберто – 14, у рано ушедшего с поля Милинковича-Савича – 10.

По такой игре Сарри оставалось надеяться только на чей-то гений. Но Иммобиле сейчас не в оптимальной форме после аварии – его тренер поменял, не дожидаясь концовки. А других героев у римлян не нашлось. «Лацио» так и не нанёс ни одного удара в створ и потерпел абсолютно заслуженное по игре сухое поражение.