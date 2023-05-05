За сколько «Наполи» собрал чемпионскую команду? Лишь двое были дешевле Хвичи

«Наполи» – чемпион Италии! Скудетто возвращается в Неаполь спустя 33 года. Это настоящая сенсация, так как перед стартом сезона никто не ждал, что команда Лучано Спаллетти возьмёт золото Серии А. По подбору игроков «партенопейцы» точно не были фаворитами, но 64-летний тренер сколотил из группы хороших футболистов топовую банду. Сколько же денег потратил «Наполи», чтобы собрать чемпионский состав?

Вот 11 основных игроков «Наполи». Рассказываем, откуда, когда и за какую сумму пришёл каждый из них.

Алекс Мерет, € 26 млн

Алекс Мерет Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Мерет появился в «Наполи» пять лет назад – летом 2018-го. Его выкупили у «Удинезе» после аренды за € 26 млн. Очевидно, далеко не все согласились бы, что это вратарь для чемпионской команды. По слухам, ещё год назад неаполитанцы собирались отдать его в аренду «Специи», чтобы подписать Кепу. Но Мерет остался и в нынешнем сезоне отразил 76% ударов в Серии А. Это второй лучший показатель в лиге после Ивана Проведеля из «Лацио», у которого 81% отбитых мячей.

Джованни Ди Лоренцо, € 9,8 млн

Джованни Ди Лоренцо Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Сегодня Ди Лоренцо – капитан «Наполи» и лидер по количеству сыгранных минут в «золотом» чемпионате Италии (2959). А летом 2019-го правый защитник был просто новичком из «Эмполи», за которого заплатили не такие уж большие деньги – € 9,8 млн. «Наполи» – это не только Осимхен и Хвича… Ди Лоренцо провёл космический матч. Он играл как чемпион, как инопланетянин», – эти слова Спаллетти мог бы повторить после большинства матчей «Наполи».

Амир Ррахмани, € 14,2 млн

Амир Ррахмани Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Центрального защитника сборной Косова скауты «Наполи» приглядели в «Вероне». В январе 2020-го Ррахмани выкупили прямо по ходу сезона, заплатив за него € 14,2 млн. Правда, оставили в аренде до конца того чемпионата. Косовар не кажется идеалом надёжности, но это один из тех незвёздных игроков «Наполи», которые смогли в «золотой» сезон прыгнуть выше головы. Спаллетти очень хвалил и Ррахмани.

Ким Мин Джэ, € 18 млн

Ким Мин Джэ Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Игра южнокорейского центрального защитника стала настоящим откровением. Год назад, когда «Наполи» приобретал Ким Мин Джэ за € 18 млн у «Фенербахче», его мало кто знал в Европе. Теперь же новичок – ключевая фигура в обороне команды Спаллетти. Он лидер «Наполи» по количеству передач (2381), лучший по статистике выигранных единоборств (72%) и перехватов (241). Топ-клубы Европы готовы выкупить южнокорейца, воспользовавшись прописанными в его контракте отступными в размере € 53 млн.

Мариу Руй, € 9,5 млн

Мариу Руй Фото: Simone Arveda/Getty Images

Португальский левый защитник уже сто лет в Италии (точнее, с 2011 года), а в нынешнем сезоне превзошёл себя. У Руя шесть голевых передач в Серии А: он третий ассистент «Наполи» после Кварацхелии и Зелиньского. В «Наполи» Мариу с лета 2017-го. Его сначала арендовали у «Ромы» за € 3,75 млн, а потом выкупили, добавив ещё € 5,75 млн. Он обошёлся «Наполи» дешевле всех из «золотой» основы.

Станислав Лоботка, € 21 млн

Станислав Лоботка Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Словак – прекрасная находка скаутов «Наполи». Отыскали его в Испании: президент клуба Аурелио Де Лаурентис не пожалел € 21 млн, чтобы забрать Лоботку из «Сельты». В этом сезоне Станислав лучший в команде по многим показателям: отборам мяча (82), подборам (186), возвратам владения на половине поля соперника (55), заработанным на себе фолам (50). Вдобавок у него лучшая точность передач (95%) и наименьшее количество потерянных мячей (64). Понятно, что Лоботка мало рискует, но очень низкий процент брака всё равно впечатляет.

Андре Замбо Ангисса, € 17,3 млн

Андре Замбо Ангисса Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

О камерунце до его перехода в «Наполи» тоже не говорили как о большом игроке. «Партенопейцы» приобрели Ангисса у «Фулхэма» летом 2021-го: аренда на первый сезон стоила € 1,3 млн, а полный выкуп прав через год – ещё € 16 млн. Андре идеально прижился в системе Спаллетти. Возможно, потеря дисквалифицированных Ангисса и Ким Мин Джэ на ответный матч с «Миланом» в ЛЧ точно так же повлияла на результат, как отсутствие Осимхена в первой игре.

Пётр Зелиньски, € 16 млн

Пётр Зелиньски Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Поляк уже семь лет в «Наполи». Трансфер Зелиньского из «Удинезе» в 2016-м обошёлся клубу в € 16 млн. Из нынешнего состава он главный долгожитель команды (323 матча). Уровень поляка знают все – например, Руслан Малиновский так говорил о нём: «В Серии А есть футболисты намного сильнее Роналду… Мне очень нравится Зелиньски. Думаю, это очень сильный футболист – он мобильный, двуногий, техничный, умный игрок. Он делает хороший объём. Против него крайне тяжело играть».

Ирвин Лосано, € 45 млн

Ирвин Лосано Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Пожалуй, единственный игрок из основы «золотого» «Наполи», за которого клуб переплатил. Трансфер Лосано – второй по стоимости в истории неаполитанцев. Мексиканца выкупили летом 2019-го у ПСВ за € 45 млн. У вингера были яркие матчи в Италии, но по-настоящему он так и не раскрылся. Едва ли не каждое трансферное окно появлялись слухи о возможном уходе Ирвина из «Наполи», однако он остался и вряд ли пожалеет в этом году. Чемпионство – память на всю жизнь.

Хвича Кварацхелия, € 11,5 млн

Хвича Кварацхелия Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Трудно не согласиться с Леонидом Слуцким, который сказал недавно: «Поздравляю «Наполи» с тем, что они выиграли в лотерею. Практически за бесценок получили игрока стоимостью € 120 млн». Действительно, отъезд Кварацхелии из России помог итальянскому клубу приобрести вингера, потратив очень мало. Трансфер за € 11,5 млн организовали за счёт «Динамо» из Батуми. Теперь Неаполь без ума от Кварадоны. Хвича – лучший в команде по созданным голевым моментам (41), ключевым (40) и голевым передачам (10). Кроме того, он лидер по количеству обводок (217), в том числе успешных (103), и даже единоборств (461).

Виктор Осимхен, € 75 млн

Виктор Осимхен Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Но главная звезда «Наполи» всё же Осимхен. Нигериец и стоил клубу дороже любого другого игрока: трансфер нападающего за € 75 млн – рекордный в истории неаполитанцев. Переходил Виктор из «Лилля» осенью 2020-го. Если убрать Осимхена, то получится, что «Наполи» потратил на «золотую» основу примерно столько же, сколько прошлогодний «Милан». Но убрать никак нельзя. Без своего лучшего бомбардира, забившего 22 гола, «Наполи» вряд ли завоевал бы трофей. Говорят, сегодня Де Лаурентис требует за Осимхена в два раза больше – € 150 млн.

Итоговая стоимость основы «Наполи»: € 263,3 млн.

А вот сколько стоили основы чемпионов Италии предыдущих сезонов – «Милана», «Интера» и «Ювентуса». «Наполи» тут отнюдь не лидер: