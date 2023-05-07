Кто из футболистов «Зенита» выиграл все пять чемпионств с Семаком? Таких всего четверо

Из них только Ерохин не вышел на поле в игре со «Спартаком».

«Зенит» выиграл пятое чемпионство подряд. В драматичном матче команда Семака обыграла «Спартак» и взяла вторую звёздочку! И есть всего четыре футболиста «Зенита», которые взяли все пять золотых медалей вместе с главным тренером команды Сергеем Семаком. Это вратарь Михаил Кержаков и полузащитники Вильмар Барриос, Далер Кузяев и Александр Ерохин. Рассказываем, как изменилась их карьера за это время.

Михаил Кержаков

Из этой четвёрки 36-летний вратарь дольше всех в команде. Летом-2015 Михаил Кержаков перешёл из «Анжи» в «Зенит» свободным агентом. С тех пор он представлял сине-бело-голубых почти всегда – за исключением четырёх месяцев, когда ездил в аренду в «Оренбург». За это время Кержаков сыграл 114 матчей (44 – «на ноль») за «Зенит» и пропустил 98 голов.

Михаил уже шестикратный чемпион России: первую золотую медаль он взял в составе сине-бело-голубых в 2007 году. Теперь у Кержакова шесть чемпионств, пять Суперкубков России, два Кубка страны, две бронзовые медали РПЛ и одна бронза в составе «Анжи».

Михаил Кержаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вратарь долгое время сидел в запасе и впервые получил много игрового времени в сезоне-2019/2020, когда из состава дважды вылетел Андрей Лунёв – сначала из-за травмы плеча, а затем – из-за повреждения таза. Кержаков сыграл 18 матчей во всех турнирах и достойно показал себя в чемпионате России. При нём «Зенит» выиграл восемь встреч из десяти, а Михаил пропустил семь голов. Кроме того, Кержаков помог команде завоевать Кубок России – вышел в четырёх встречах турнира из пяти, включая финал. В следующем сезоне игровое время вратаря выросло с 1564 минут до 2212, и он стал основным голкипером «Зенита».

Вильмар Барриос

В феврале-2019 колумбиец перешёл из «Бока Хуниорс» в «Зенит» за € 15 млн. Вильмар Барриос сразу стал игроком старта, забил в важном матче «Спартаку» и выиграл первое чемпионство с сине-бело-голубыми. С тех пор хавбека невозможно заменить в центре – первый раз он серьёзно травмировался лишь в нынешнем сезоне, повредив плечо.

Вильмар Барриос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вильмар сыграл 146 матчей за «Зенит» и отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Несмотря на то что его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года, об уходе опорника говорят не первый год. Но Барриос по-прежнему в «Зените».

Далер Кузяев

Далер Кузяев пришёл в «Зенит» из «Ахмата» в 2017 году за € 4 млн. Полузащитник сразу стал играть в старте и потерял в игровом времени только в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. Тогда Кузяев получил травму мениска, из-за которой пропустил больше четырёх месяцев. Вернувшись в обойму, хавбек чередовал матчи в старте с выходами на замену, но закрепился в составе уже в следующем розыгрыше. Летом-2021 Далер хотел летом уехать в Европу, но не получилось. Он вернулся в «Зенит», сыграл 25 матчей во всех турнирах и стал чемпионом в третий раз.

Далер Кузяев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Сейчас Кузяеву – 30, и у него уже пять чемпионских титулов с «Зенитом». Далер проводит самый результативный сезон в карьере – он оформил 5+6 по системе «гол+пас» в 22 играх – и хочет снова уехать в Европу.

Александр Ерохин

Летом 2017 года Александр Ерохин перешёл из «Ростова» в «Зенит» свободным агентом. В первом сезоне полузащитник сыграл 39 матчей во всех турнирах, но затем стал выходить реже и превратился в игрока ротации. Несмотря на эту роль, Ерохин помогает команде добиваться результата: в розыгрыше-2020/2021 он оформил 7+3 по системе «гол+пас» в 25 матчах (тратил в среднем 83,8 минуты на результативное действие), а в следующем футбольном году – 7+3 в 28 играх (в среднем 92,2 минуты на голевое действие).

Александр Ерохин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В нынешнем сезоне Александр играет очень мало – у него 115 минут в 16 матчах чемпионата России, один гол и один ассист.