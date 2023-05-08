Почему «Зенит» уже не будет так доминировать в ближайшие годы

Пять лет – один ответ. Кто чемпион России? «Зенит»! Команда Сергея Семака доминирует в РПЛ на счастье Санкт-Петербурга и к огорчению поклонников других клубов, прежде всего московских. Нейтральный зритель теряет интерес к сериалу из 30 туров, зная, чем всё закончится, хотя на хороший спектакль хочется пойти, и представляя заранее сюжет. Тут не только в «Зените» дело. Но со следующего сезона сине-бело-голубые перестанут настолько доминировать: будет вам «золотая» интрига, болельщики «Спартака», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива»…

Причина проста – «Зенит» начнёт терять звёзд, которые делают разницу в чемпионате России. Уйдут если не все самые крутые легионеры сине-бело-голубых, то некоторые наверняка. За Малкомом следят из Парижа и Лондона, за Венделом и Клаудиньо – из разных точек Европы и Бразилии. Вильмар Барриос тоже интересен зарубежным клубам. Ещё и Далер Кузяев за границу собрался. Так можно вообще всю полузащиту потерять за одно лишь летнее трансферное окно. Вдобавок по арендованному Густаво Мантуану предстоят непростые переговоры с «Коринтиансом», которые не факт, что завершатся успешно для петербургского клуба.

Только лишь деньгами легионеров такого уровня в РПЛ не удержать. Если бы Малком с Венделом думали исключительно о том, как заработать, то отправились бы по молодости не в «Бордо» со «Спортингом», где им положили не самые большие зарплаты, а куда-нибудь в Азию. Но бразильцы мечтают играть в еврокубках, быть на виду в Европе. И в «Зенит» они ехали потому, что чемпион России, помимо солидных контрактов, мог предложить Лигу чемпионов. Как минимум – Лигу Европы. Сегодня «Зенит» и ЛЧ столь же далеки друг от друга, как Санкт-Петербург и Рио-де-Жанейро. Кто пообещает Малкому, Венделу, Клаудиньо и Барриосу, что нас вернут на международную арену хотя бы к осени 2024-го?

«В моих планах было продолжать выступать в Лиге чемпионов, а не отстраняться от неё. Мы с «Зенитом» соревновались три года, а потом начались боевые действия, и всё закончилось. Но моей целью было не что иное, как продолжать участвовать в Лиге чемпионов. Думаю, я провожу отличный сезон – моя статистика очень хороша. Теперь я могу думать о новой возможности вернуться в лиги, команды из которых играют в еврокубках. Сейчас важно стать чемпионом с «Зенитом», а что будет дальше – посмотрим», – эти слова Малком сказал недавно в интервью для Relevo, намекнув на возможный уход летом 2023-го.

Малком и Родриго Бентанкур Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Зенит» удержал своих звёздных легионеров на сезон, чтобы получить вторую звезду. Вероятно, в клубе надеялись, что за год что-то поменяется в отношении к нам со стороны УЕФА. Этого не случилось. Если теперь у бразильцев появится о-о-очень большое желание уехать из России ради еврокубков, держать их в «золотой клетке» бессмысленно. Пропадёт мотивация, и Малком, Вендел, Клаудиньо, Барриос (сюда же теоретически можно добавить Дугласа Сантоса) превратятся в коллективного Максимилиана Филиппа. Дорого, а невкусно. Будут предложения, которые устраивают клуб, – нужно, конечно, отпускать.

Самая большая проблема «Зенита» даже не в том, что команда лишится Малкома и остальных лидеров-легионеров. В конце концов, из петербургского клуба в разные годы уезжали Халк и Эсекьель Гарай, Андрей Аршавин и Александр Кержаков. И ничего – без них «Зенит» продолжал выигрывать трофеи, находя других игроков топ-уровня для РПЛ. Трудность в том, что в сложившихся обстоятельствах в Россию из-за отсутствия еврокубков не заманить легионеров класса Малкома, Клаудиньо, Вендела и Барриоса никакими крупными контрактами. Если только едущих с рынка звёзд, но это более чем сомнительная затея, потому что, удовлетворив финансовый «голод», те быстро скатятся до уровня игроков чемпионата России. Без спортивных амбиций любой футболист теряет силу.

«Зенит» с его бюджетом, конечно, продолжит подписывать легионеров, с которыми можно побеждать в РПЛ. Но новые иностранцы не будут на голову превосходить зарубежных игроков из других клубов, как Малком, Вендел, Клаудиньо, Барриос и Дуглас Сантос. Возьмите хотя бы последних легионеров, переходивших в петербургский клуб – Матео Кассьерра, Родригао, Роберт Ренан, Густаво Мантуан, Ду Кейрос (этот полузащитник приедет будущим летом). Это сложившиеся либо просто молодые и талантливые футболисты, однако не топы на фоне иностранцев «Спартака», ЦСКА или «Краснодара». Кого смогли в нынешних обстоятельствах, тех и взяли.

Даже лучших российских игроков «Зениту» будет заполучить не так-то просто. Потому что цены кусаются и для петербургского клуба. Сергей Семак объяснял в интервью для «Чемпионата»: «Интерес «Зенита» к 10 российским футболистам? Мы прекрасно понимаем, что взять и трёх-четырёх игроков с российским паспортом для нас сложно. Ещё раз – это гораздо затратнее, чем приглашать иностранцев».

Действительно, из-за завышенной стоимости игроков с паспортом РФ «Зенит» в последние годы мало тратил на новичков-россиян. Покупка Вячеслава Караваева за € 8 млн (да и того взяли, потому что договаривались на европейском рынке – с «Витессом») до сих пор остаётся единственной более дорогой с момента приобретения Олега Шатова за € 7 млн ещё 10 лет назад. Все остальные приходившие в команду российские футболисты стоили значительно дешевле.

Более того, переговоры «Зенита» с потенциальными покупателями латиноамериканцев могут затянуться фактически до закрытия летнего окна. Так часто и бывает, когда продавец с покупателем ищут свою выгоду. Если в августе уйдут Малком и ещё два-три или четыре лидера сине-бело-голубых, то, соответственно, и игроки им на замену будут подписаны не раньше. Получается, Семаку придётся перестраивать команду уже по ходу сезона, а не в межсезонье. Этот процесс никогда не бывает простым, всегда сопровождается посредственными играми и потерей очков.

Так что «Зениту» теперь при всём желании не перебить конкурентов деньгами настолько, чтобы гарантировать себе золото РПЛ. Состав сине-бело-голубых будет вполне сопоставимым с тем, что имеют его главные соперники. Поэтому в чемпионате России снова появится «золотая» интрига.