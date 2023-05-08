Пять сезонов — пять досрочных чемпионств. Какой «Зенит» Семака был самым сильным?

«Зенит» стал чемпионом России пятый раз подряд. Все эти сезоны с петербуржцами работал тренер Сергей Семак, возглавивший сине-бело-голубых летом 2018 года. Каждый год команда менялась – одни игроки уходили, другие занимали их места. Какой «Зенит» был самым сильным по качеству игры и составу? Предлагаем читателям «Чемпионата» самим ответить на этот вопрос, поучаствовав в создании рейтинга.

Выбор за вами. В ходе голосования команды Семака разных сезонов будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.