Пять сезонов — пять досрочных чемпионств. Какой «Зенит» Семака был самым сильным?

«Зенит» стал чемпионом России пятый раз подряд. Все эти сезоны с петербуржцами работал тренер Сергей Семак, возглавивший сине-бело-голубых летом 2018 года. Каждый год команда менялась – одни игроки уходили, другие занимали их места. Какой «Зенит» был самым сильным по качеству игры и составу? Предлагаем читателям «Чемпионата» самим ответить на этот вопрос, поучаствовав в создании рейтинга.
Выбор за вами. В ходе голосования команды Семака разных сезонов будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Зенит» сезона-2019/2020 — второе чемпионство команды Семака
Во втором «золотом» сезоне команда Семака набрала 72 очка – 22 победы, шесть ничьих и всего лишь два поражения. Уже к зиме «Зенит» создал мощный отрыв – «плюс 10» от ближайшего преследователя. Чемпионство было выиграно за четыре тура до финиша. Перед тем сезоном в команду пришли Малком, Дуглас Сантос, Караваев, Сутормин и Круговой. «Зенит» хорошо начал групповой этап Лиги чемпионов: привёз ничью из Лиона (1:1) и победил дома «Бенфику» (3:1).
Потом дважды уступил «РБ Лейпциг», но выиграл на «Газпром Арене» у «Лиона» (2:0) и оставался в борьбе до последнего тура. Только поражение со счётом 0:3 от «Бенфики» в Лиссабоне завершило евросезон для сине-бело-голубых. Вдобавок «Зенит» завоевал до сих пор единственный при Семаке Кубок России.
«Зенит» сезона-2022/2023 — пятое чемпионство команды Семака
Нынешний «золотой» сезон «Зенита» ещё не завершён – команда Семака стала чемпионом за четыре тура до финиша. Сейчас у петербуржцев 20 побед, четыре ничьих, два поражения и 64 очка. В межсезонье состав команды пополнили Кассьерра, Родригао, Бакаев, Мантуан и Иван Куарежма. В зимнее окно подъехал Роберт Ренан. После первой части сезона «Зенит» имел шесть очков отрыва от своего ближайшего преследователя «Спартака». Дома сине-бело-голубые громили с редким счётом «Оренбург» (8:0) и «Сочи» (7:0).
Но сравнивать сегодняшнюю команду с предыдущими непросто из-за отсутствия еврокубков. Сам Семак сказал в интервью «Чемпионату», рассуждая на эту тему: «Не назову нынешний состав сильнейшим – назову его самым цельным. Что касается качества игры, футболистов, то у нас были разные периоды. Но с точки зрения командной игры, командного движения этот состав выделяется. У нас было много ярких индивидуальностей, однако сейчас команда более сбалансирована».
«Зенит» сезона-2021/2022 — четвёртое чемпионство команды Семака
Свой четвёртый чемпионский сезон «Зенит» завершил с 65 очками. Любопытно, что команда Семака показала такой же результат, как и годом ранее: 19 побед, восемь ничьих и три поражения. Титул был оформлен за три тура до финиша. Хотя к январю всего на два балла опережали «Динамо». Перед сезоном новичками петербургского клуба стали Клаудиньо и Крицюк, а по ходу его, в зимнее трансферное окно, пришли Юри Алберто, Алип, Адамов и Сергеев. В том чемпионате запомнился прежде всего разгром «Спартака» – 7:1.
Кроме того, «Зенит» провёл достаточно неплохую по качеству футбола Лигу чемпионов. Взял четыре очка у «Мальмё», сыграл вничью дома с «Челси», едва не отнял очки у того же «Челси» в Лондоне и «Ювентуса» в Санкт-Петербурге. В плей-офф Лиги Европы вылетел от «Бетиса» (2:3 на своём поле и 0:0 в гостях), но по игре был лучше испанцев.
«Зенит» сезона-2018/2019 — первое чемпионство команды Семака
В первый чемпионский сезон Семака «Зенит» одержал 20 побед в РПЛ при четырёх ничьих и шести поражениях. Набрал 64 очка. При этом первая часть сезона получилась очень непростой. Команда ушла на зимний перерыв, опережая всего на один балл «Краснодар». В то же время удачно выступила в Лиге Европы: выиграла группу со «Славией», «Бордо» и «Копенгагеном». В зимнее окно в «Зенит» пришли его будущие звёзды – Азмун, Барриос и Ракицкий.
Трансферы помогли мощно прибавить и досрочно завоевать чемпионство, за три тура до финиша. В плей-офф ЛЕ петербуржцы выбили «Фенербахче», но потом вылетели от «Вильярреала» (1:3 дома и 1:2 в гостях). Одной из самых запоминающихся стала победа над тогда ещё действующим чемпионом «Локомотивом» с удивительным счётом 5:3.
«Зенит» сезона-2020/2021 — третье чемпионство команды Семака
В третьем победном сезоне «Зенит» выиграл 19 матчей в РПЛ, сыграл вничью восемь раз и трижды уступил. Команда финишировала с 65 очками. На старте состав сине-бело-голубых усилили Вендел, Ловрен и Чистяков. После первого круга петербуржцы всего на четыре балла опережали ЦСКА, но выдали хорошую весну и завоевали титул за два тура до конца чемпионата. Ярким финалом сезона стал разгром «Локомотива» в Санкт-Петербурге – 6:1.
Однако команда Семака крайне неудачно выступила на групповом этапе Лиги чемпионов. Взяла всего одно очко, сыграв вничью с «Лацио» (1:1) на «Газпром Арене». Чемпионы России дважды проиграли дортмундской «Боруссии» и «Брюгге». Провалы во встречах с бельгийцами стали настоящим шоком.
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