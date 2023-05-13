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«Химки» — «Спартак» — 1:1, обзор матча 27-го тура РПЛ, видео, голы Мирзова и Соболева, удаление Денисова, 13 мая 2023

«Спартак» пострадал от судьи и потерял очки. Матч в Химках — просто цирк
Михаил Рождественский
«Спартак» пострадал от судьи и потерял очки
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Качественным футболом в этой игре и не пахло.

«Химкам» и «Спартаку» в 27-м туре было важно набрать очки. Первые, хоть и завязли в зоне вылета, стараются до последнего биться за выживание, а вторые претендуют на второе место. Результатом недовольны и те, и те.

МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Мирзов – 23'   1:1 Соболев – 56'
Удаления: нет / Денисов – 45+2'

У Гильермо Абаскаля из сюрпризов было только одно кадровое решение: в основу вернулся Данил Пруцев. После удачного возобновления сезона полузащитник присел в запас, но всё же дождался нового шанса.

«Спартак» ожидаемо начал матч с преимуществом. Особенно активен был Антон Зиньковский, который действовал на правом фланге и оказался ключевым игроком в атаке. При розыгрыше все заходы вперёд шли через него, а партнёры сзади в это время устраивали проверенную схему: Томаш Тавареш смещался в центр и выполнял функции разыгрывающего опорника, пока левый фланг страховал Кристофер Мартинс.

Активность Зиньковского смотрелась немного необычно, поскольку левый фланг у «Спартака» попросту молчал. И это несмотря на то, что там играл Квинси Промес!

«Химки» — «Спартак» — 1:1

«Химки» — «Спартак» — 1:1

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Химки» при этом, несмотря на совсем призрачные шансы сохранить прописку в РПЛ, меньше всего походили на грушу для избиения. Команда Андрея Талалаева ждала возможности огрызнуться и активно контратаковала.

В ходе одного из выпадов «Химки» заработали штрафной, и бить отправился Резиуан Мирзов. Вингер вообще любит забивать «Спартаку» и в этот раз решил не нарушать традиции — идеальное попадание между двумя стенками прямо в девятку. Теперь у Мирзова четыре гола в ворота бывшей команды.

Спустя пару минут после гола у «Спартака» был отличный шанс ответить, но Промес, в отличие от Мирзова, со штрафного не попал по воротам. А затем «управляемый хаос» Абаскаля приобрёл совсем интересную форму: Квинси при построении атак стал опускаться в центр поля, а вперёд убежал Мартинс.

«Химки» продолжали бросаться на каждый мяч, но полумоменты у «Спартака» всё равно возникали. Правда, красно-белым всё время чего-то не хватало. Удары были недостаточно сильными, а пасы шли в недодачу. В концовке первого тайма «Спартак» переключил акцент на левый фланг, и стало больше получаться. Про Зиньковского все словно забыли — теперь в центре внимания были Промес и Тавареш.

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А потом случился один из ключевых моментов матча. Арбитр Евгений Кукуляк, который только недавно досрочно вернулся после отстранения из-за судейства в кубковой игре «Зенита» и «Динамо», показал вторую жёлтую карточку Даниилу Денисову. Максимально спорное решение, учитывая, что на повторе не видно чёткого контакта спартаковца с соперником. Так красно-белые остались в меньшинстве.

В начале второго тайма у «Спартака» неожиданно стали получаться быстрые атаки. У «Химок» же улетучилась плотность, и в центре поля возникли огромные дыры, в которые с удовольствием убегали гости. Один из таких разгонов привёл к голу: Антон Митрюшкин дважды потащил, а Соболеву, которого окружали сразу несколько защитников, каким-то образом позволили пробить. 1:1!

Как только счёт стал равным, игра сильно добавила в зрелищности. Оказалось, что на победу играет не только «Спартак», но и «Химки»! Пошёл обмен острыми атаками, в которых хозяева ничуть не уступали сопернику.

Разбор спорного судейства Кукуляка:
«Там даже фола не было». Скандальное удаление защитника «Спартака» в матче с «Химками»
«Там даже фола не было». Скандальное удаление защитника «Спартака» в матче с «Химками»

Ближе к концу перевес «Химок» в атаке стал уже неприличным. «Спартак» пытался выбраться за победным голом и раз за разом огребал опасную атаку. Команды обменивались выпадами два в одного, была даже атака четыре в два. Если коротко, просто цирк! Не было только голов — и это, конечно, парадокс, потому что в самых опасных ситуациях забить так никто и не смог.

Насколько «Химкам» поможет набранное сегодня очко — спорный вопрос. А вот «Спартак» теперь рискует отпустить ЦСКА и «Ростов» совсем далеко. Прощай, надежда на второе место?

Следим за 27-м туром РПЛ в режиме онлайн:
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