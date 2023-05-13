«Там даже фола не было». Скандальное удаление защитника «Спартака» в матче с «Химками»

«Спартак» и «Химки» играют непредсказуемый матч. Мало того, что аутсайдер после первого тайма обыгрывал (с одним ударом по воротам) команду, которая бьётся за серебро, так ещё и защитник красно-белых заработал две жёлтые карточки за 17 минут.

Первую карточку Даниил Денисов получил за фол в центре поля – на 30-й минуте влетел в ногу Античу. Там вопросов к главному арбитру матча Евгению Кукуляку не было. А вот по эпизоду (45+1-я минута) с Бикелом вопросов возникло много. При этом не только по второй карточке, но и по факту нарушения в принципе.

Замешательство самого Денисова прекрасно понял арбитр Игорь Федотов. Вот как он прокомментировал нам этот спорный эпизод:

– Кукуляк просто выдумал вторую карточку Денисову в матче с «Химками». Там не то что второй жёлтой не было, там даже фола не было – никакого наступа, никакого удара.

А как считаете вы, прав ли судья Кукуляк, удалив Денисова за две жёлтые карточки?

Если у вас не отображается опрос, пройти его можно по ссылке.