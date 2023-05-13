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«Химки» — «Спартак», 27-й тур РПЛ, удаление Даниила Денисова, видео, разбор судейства

«Там даже фола не было». Скандальное удаление защитника «Спартака» в матче с «Химками»
Максим Пахомов
Скандальное удаление защитника «Спартака»
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Разобрали спорную карточку Денисова с арбитром Игорем Федотовым.

«Спартак» и «Химки» играют непредсказуемый матч. Мало того, что аутсайдер после первого тайма обыгрывал (с одним ударом по воротам) команду, которая бьётся за серебро, так ещё и защитник красно-белых заработал две жёлтые карточки за 17 минут.

МИР Российская Премьер-лига. 27-й тур
13 мая 2023, суббота. 14:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Мирзов – 23'   1:1 Соболев – 56'
Удаления: нет / Денисов – 45+2'

Первую карточку Даниил Денисов получил за фол в центре поля – на 30-й минуте влетел в ногу Античу. Там вопросов к главному арбитру матча Евгению Кукуляку не было. А вот по эпизоду (45+1-я минута) с Бикелом вопросов возникло много. При этом не только по второй карточке, но и по факту нарушения в принципе.

Замешательство самого Денисова прекрасно понял арбитр Игорь Федотов. Вот как он прокомментировал нам этот спорный эпизод:

– Кукуляк просто выдумал вторую карточку Денисову в матче с «Химками». Там не то что второй жёлтой не было, там даже фола не было – никакого наступа, никакого удара.

А как считаете вы, прав ли судья Кукуляк, удалив Денисова за две жёлтые карточки?

Если у вас не отображается опрос, пройти его можно по ссылке.

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