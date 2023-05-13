«Там даже фола не было». Скандальное удаление защитника «Спартака» в матче с «Химками»

«Спартак» и «Химки» играют непредсказуемый матч. Мало того, что аутсайдер после первого тайма обыгрывал (с одним ударом по воротам) команду, которая бьётся за серебро, так ещё и защитник красно-белых заработал две жёлтые карточки за 17 минут.
Первую карточку Даниил Денисов получил за фол в центре поля – на 30-й минуте влетел в ногу Античу. Там вопросов к главному арбитру матча Евгению Кукуляку не было. А вот по эпизоду (45+1-я минута) с Бикелом вопросов возникло много. При этом не только по второй карточке, но и по факту нарушения в принципе.
Замешательство самого Денисова прекрасно понял арбитр Игорь Федотов. Вот как он прокомментировал нам этот спорный эпизод:
– Кукуляк просто выдумал вторую карточку Денисову в матче с «Химками». Там не то что второй жёлтой не было, там даже фола не было – никакого наступа, никакого удара.
А как считаете вы, прав ли судья Кукуляк, удалив Денисова за две жёлтые карточки?
Если у вас не отображается опрос, пройти его можно по ссылке.
- 13 мая 2023
-
16:07
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:41
-
15:41
-
15:34
-
15:25
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:15
-
15:05
-
15:02
-
15:00
-
14:59
-
14:53
-
14:48
-
14:43
-
14:37
-
14:28
-
14:22
-
14:16
-
14:02
-
14:00
-
13:59
-
13:54
-
13:54
-
13:45
-
13:44
-
13:38
-
13:35
-
13:34
-
13:30