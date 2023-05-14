Какой гол «Зенита» в победном Кубке УЕФА был лучшим?

Гол Андрея Аршавина «Марселю» (1/8 финала, 1-й матч, 1:3)

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«Зенит» в первом раунде плей-офф прошёл «Вильярреал», а в 1/8 финала встретился с грозным «Марселем». В сезоне-2007/2008 французы заняли третье место в Лиге 1, а также рассчитывали пробиться как можно дальше в Кубке УЕФА. И после часа первого матча с «Зенитом» казалось, что у них всё получится: «Марсель» вёл со счётом 3:0. Но на 82-й минуте надежду петербуржцам подарил Андрей Аршавин. Он протащил мяч по левому флангу, после чего сблизился с голкипером Стивом Манданда и пробил в дальний угол ворот.