Какой гол «Зенита» в победном Кубке УЕФА был лучшим?

Сегодня, 14 мая, исполняется 15 лет победе «Зенита» в Кубке УЕФА. В 2008 году сине-бело-голубые в Манчестере обыграли «Рейнджерс» (2:0) и стали вторым российским клубом, завоевавшим евротрофей. В плей-офф «Зенит» забил 16 голов в девяти матчах. Предлагаем вспомнить десять лучших мячей команды Дика Адвоката и выбрать из них самый крутой.
Гол Андрея Аршавина «Байеру» (1/4 финала, 1-й матч, 4:1)
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и UEFA.
В первом четвертьфинале в Леверкузене «Зенит» уничтожил «Байер». Начало разгрому положил Андрей Аршавин. На 20-й минуте полузащитник подхватил мяч в центре поля и в стиле Марадоны или Месси протащил его до самых ворот, пробив в верхний ближний угол владений Рене Адлера. Важнейший гол лидера «Зенита» того времени.
Гол Андрея Аршавина «Марселю» (1/8 финала, 1-й матч, 1:3)
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и UEFA.
«Зенит» в первом раунде плей-офф прошёл «Вильярреал», а в 1/8 финала встретился с грозным «Марселем». В сезоне-2007/2008 французы заняли третье место в Лиге 1, а также рассчитывали пробиться как можно дальше в Кубке УЕФА. И после часа первого матча с «Зенитом» казалось, что у них всё получится: «Марсель» вёл со счётом 3:0. Но на 82-й минуте надежду петербуржцам подарил Андрей Аршавин. Он протащил мяч по левому флангу, после чего сблизился с голкипером Стивом Манданда и пробил в дальний угол ворот.
Гол Александра Анюкова «Байеру» (1/4 финала, 1-й матч, 4:1)
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и UEFA.
«Зенит» не только разгромил «Байер», но и сделал это красиво. Ещё один классный мяч во встрече забил многолетний правый защитник клуба Александр Анюков. На 61-й минуте он совершил рывок из центрального круга к штрафной «Байера», но, не доходя до неё, решил пробить издали. Получилось удачно: мяч подскочил перед воротами Адлера, голкипер не успел среагировать на изменение траектории, а «Зенит» забил третий гол.
Первый гол Павла Погребняка «Марселю» (1/8 финала, 2-й матч, 2:0)
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и UEFA.
В ответном матче «Зенит» забил два мяча, решив вопрос с проходом в четвертьфинал. Начало камбэку положил Павел Погребняк на 39-й минуте. Фатих Текке красиво скинул мяч пяткой Константину Зырянову, тот в касание отдал пас головой форварду «Зенита», вышедшему один на один и поразившему ворота Манданда. В том моменте посыпалась оборона «Марселя», но нельзя не отметить техническую оснащённость футболистов петербуржцев.
Гол Игоря Денисова «Рейнджерс» (финал, 2:0)
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и UEFA.
В решающем матче Кубка УЕФА на стадионе «Манчестер Сити» российский клуб владел инициативой, но долгое время не мог открыть счёт. «Зенит» подарил первый счастливый момент болельщикам на 72-й минуте: Денисов и Аршавин разыграли комбинацию, в результате которой Игорь вышел один на один. Опорник перехитрил голкипера «Рейнджерс» Нила Александера, отправив мяч в ближний угол. Великолепное исполнительское мастерство Денисова и Аршавина.
Гол Павла Погребняка «Байеру» (1/4 финала, 1-й матч, 4:1)
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и UEFA.
Забитый мяч «Зенита», архитектором которого можно смело назвать Аршавина. Андрей подхватил мяч на левом фланге, совершил спринт на 30 метров, после чего отдал пас на оставшегося в одиночестве Павла Погребняка. Форвард отправил мяч в пустые ворота, а затем «Зенит» особым жестом поздравил Аршавина, у которого в день матча (3 апреля 2008 года) родилась дочь.
Гол Павла Погребняка «Баварии» (полуфинал, 2-й матч, 4:0)
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и UEFA.
В полуфинале «Зениту» достался главный фаворит розыгрыша Кубка УЕФА – «Бавария». Первый матч состоялся в Мюнхене. Петербуржцы большую часть встречи провели в обороне, пропустив только от Франка Рибери, добившего мяч после неудачного исполнения пенальти. «Зениту» помог защитник мюнхенцев Лусио, забивший в свои после перерыва. В Санкт-Петербурге хозяева неожиданно легко разгромили «Баварию». Начало историческому успеху положил Погребняк, нанёсший мощный удар со штрафного уже на четвёртой минуте.
Гол Виктора Файзулина «Баварии» (полуфинал, 2-й матч, 4:0)
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и UEFA.
Ещё один красивый мяч «Зенита» во встрече с «Баварией» забил полузащитник Виктор Файзулин. Футболист, про исчезновение которого затем ходили мемы, проводил первый сезон за команду. Файзулин сразу показал высокий уровень, а красивый мяч стал подтверждением класса. На 54-й минуте Анюков навесил с правого фланга, Виктор нашёл свободную зону в штрафной, поразив ворота Оливера Кана ударом головой.
Гол Константина Зырянова «Рейнджерс» (финал, 2:0)
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и UEFA.
Вопросы о победителе Кубка УЕФА – 2008 на 90+3-й минуте снял Константин Зырянов. Несколькими минутами ранее он уже имел шанс забить, но попал в штангу с близкого расстояния. Однако в концовке Зырянов не подкачал: он буквально вбежал с мячом в ворота после паса от Фатиха Текке. Тогда стало понятно, что Кубок УЕФА уже никуда не денется от «Зенита».
Второй гол Павла Погребняка «Марселю» (1/8 финала, 2-й матч, 2:0)
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и UEFA.
Во втором голе «Зенита» в игре с «Марселем» снова поучаствовала связка Текке – Зырянов – Погребняк. Константин отдал пас в штрафную на турецкого форварда, тот в касание пяткой перевёл на Погребняка. Павел переложил мяч под левую ногу и забил второй мяч «Зенита», который снял вопросы о победителе противостояния.
- 14 мая 2023
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