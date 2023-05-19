Камбэк на 90+8-й минуте после 0:4 и победа в серии пенальти. Безумный матч в Англии!

Сюжет из андерграунд-лиги, который точно заслуживает вашего внимания. Знаете, как в Англии устраивают шоу в конце сезона? И в Чемпионшипе, и двумя лигами ниже проводят плей-офф за повышение в классе. Четыре команды, занявшие третье-шестое места в чемпионате, выбирают сильнейшую. Каждый клуб играет минимум два матча (дома и в гостях), а потом победители двухматчевого противостояния выходят в финал. В Чемпионшипе, например, в финал вышли «Лутон» и «Ковентри Сити» (а «Сандерленд» и «Мидлсбро», соответственно, вылетели).

Но мы же написали: речь пойдёт про андерграунд-лигу! И вот там, в Лиге 1 (третий по силе дивизион), сыграли удивительный матч. Главные герои – футболисты «Шеффилд Уэнсдей» и «Питерборо Юнайтед». В первой (домашней) игре «Питерборо» уверенно победил – 4:0. После такого даже у «Реала» шансов было бы немного. Но «ШУ» совершил чудо.

К 25-й минуте ответки счёт был уже 2:0 в пользу хозяев. А у «Питерборо» — больше часа на ответ. Но снова забили хозяева – на 75-й минуте в ворота гостей влетел третий мяч. Затем ещё 15 минут. Шесть добавленных. Они тоже истекли. И на 90+8-й минуте – кросс в штрафную гостей, удар Лиама Палмера – и 4:0. «Шеффилд Уэнсдей» отыгрался, но этого было мало.

Радость игроков «Шеффилд Уэнсдей» Фото: Nick Potts/Getty Images

В дополнительное время первыми забили гости. И сделали это с помощью автогола! Но спустя семь минут хозяева снова отыгрались – 5:1. Потому что это была их ночь. По пенальти дальше прошли футболисты «ШУ» – 5:3.

А фанаты, естественно, высыпали на поле.

Фанаты «Шеффилд Уэнсдей» выбежали на поле Фото: Скрин трансляции

Теперь «Шеффилд Уэнсдей» сыграет в финале плей-офф Лиги 1 с победителем пары «Барнсли» – «Болтон». Матч пройдёт на Уэмбли.