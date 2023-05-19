Камбэк на 90+8-й минуте после 0:4 и победа в серии пенальти. Безумный матч в Англии!

Сюжет из андерграунд-лиги, который точно заслуживает вашего внимания. Знаете, как в Англии устраивают шоу в конце сезона? И в Чемпионшипе, и двумя лигами ниже проводят плей-офф за повышение в классе. Четыре команды, занявшие третье-шестое места в чемпионате, выбирают сильнейшую. Каждый клуб играет минимум два матча (дома и в гостях), а потом победители двухматчевого противостояния выходят в финал. В Чемпионшипе, например, в финал вышли «Лутон» и «Ковентри Сити» (а «Сандерленд» и «Мидлсбро», соответственно, вылетели).
Но мы же написали: речь пойдёт про андерграунд-лигу! И вот там, в Лиге 1 (третий по силе дивизион), сыграли удивительный матч. Главные герои – футболисты «Шеффилд Уэнсдей» и «Питерборо Юнайтед». В первой (домашней) игре «Питерборо» уверенно победил – 4:0. После такого даже у «Реала» шансов было бы немного. Но «ШУ» совершил чудо.
К 25-й минуте ответки счёт был уже 2:0 в пользу хозяев. А у «Питерборо» — больше часа на ответ. Но снова забили хозяева – на 75-й минуте в ворота гостей влетел третий мяч. Затем ещё 15 минут. Шесть добавленных. Они тоже истекли. И на 90+8-й минуте – кросс в штрафную гостей, удар Лиама Палмера – и 4:0. «Шеффилд Уэнсдей» отыгрался, но этого было мало.
Радость игроков «Шеффилд Уэнсдей»
Фото: Nick Potts/Getty Images
В дополнительное время первыми забили гости. И сделали это с помощью автогола! Но спустя семь минут хозяева снова отыгрались – 5:1. Потому что это была их ночь. По пенальти дальше прошли футболисты «ШУ» – 5:3.
А фанаты, естественно, высыпали на поле.
Фанаты «Шеффилд Уэнсдей» выбежали на поле
Фото: Скрин трансляции
Теперь «Шеффилд Уэнсдей» сыграет в финале плей-офф Лиги 1 с победителем пары «Барнсли» – «Болтон». Матч пройдёт на Уэмбли.
- 19 мая 2023
-
02:42
-
02:39
-
02:23
-
02:18
-
01:54
-
01:41
-
01:37
-
01:20
-
01:17
-
00:58
-
00:55
-
00:49
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:37
-
00:37
-
00:29
-
00:23
-
00:14
-
00:11
-
00:11
-
00:04
-
00:02
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 18 мая 2023
-
23:58
-
23:53
-
23:36
-
23:35
-
23:32
-
23:32
-
23:25
-
23:17