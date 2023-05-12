Будущее АПЛ. Таланты Чемпионшипа, за которыми нужно следить в плей-офф

В Англии до конца АПЛ ещё остаётся несколько туров, а в Чемпионшипе регулярный сезон уже завершён. «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед» получили прямые путёвки в элиту, а судьбу оставшейся решат между собой «Сандерленд», «Лутон Таун», «Мидлсбро» и «Ковентри Сити». Пары в полуфинале такие:

• «Лутон Таун» vs. «Сандерленд»;

• «Мидлсбро» vs. «Ковентри Сити».

Чемпионшип — трамплин для молодых игроков. Здесь начинали, например, Гарет Бэйл и Джуд Беллингем. Клубы АПЛ отправляют сюда своих талантов, появляются новые имена и среди воспитанников команд этой лиги. Нынешний сезон не стал исключением, перспективные игроки сыграют и в плей-офф. Запоминайте их имена, через несколько лет (а может, и с лета) они будут сверкать в лучших клубах Европы!

«Лутон Таун»: Коди Драмех

«Лутон» — одна из самых впечатляющих команд последних лет. Ещё в 2014-м играли в пятом дивизионе, а сейчас – второй год подряд в плей-офф Чемпионшипа! Весь этот путь с клубом прошёл 29-летний Пелли Раддок. «Лутон» не играл в высшем дивизионе Англии с прошлого века.

«Шляпники» не делают ставку на молодёжь и чаще задействуют в составе игроков 25–30 лет. Но зимой на замену ушедшему Джеймсу Бри подписали 21-летнего Коди Драмеха. Он почти не играл в проблемном «Лидсе», а в Чемпионшипе получил нужное игровое время и засиял.

Коди Драмех Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Коди номинально правый защитник, но в «Лутоне» переформатировался в правого хавбека. Провёл 16 матчей, отдал два ассиста. В числе преимуществ англичанина: скорость, игра в отборе, развитое умение навешивать и простреливать, — важно для английского футбола. Драмех будет одним из ключевых игроков «Лутона» в плей-офф. «Бёрнли» и «Айнтрахт» хотят подписать защитника летом, а с учётом того, что по контракту с «Лидсом» остался год, вероятность перехода высока.

«Мидлсбро»: Хейден Хакни и Кэмерон Арчер

В начале сезона «Мидлсбро» шёл у зоны вылета, но в итоге набрал сумасшедший ход и оказался в плей-офф. Ключ к успеху — назначение Майкла Кэррика главным тренером. Он раскрыл игроков, которые до этого себя не проявляли. Самый яркий пример — Чуба Акпом: в начале осени был не нужен клубу и тренировался с резервом, а в итоге выиграл «Золотую бутсу» Чемпионшипа.

Чуба Акпом Фото: Stu Forster/Getty Images

Раскрыл Кэррик и 20-летнего полузащитника Хейдена Хакни. Воспитанник «Мидлсбро» несколько лет тренировался с основой, но игровое время практически не получал. Этот сезон начал в команде U21 — Крис Уайлдер не предоставлял ему шансов. После прихода Кэррика полузащитник играл в каждом матче и набрал семь результативных действий.

В схеме «Мидлсбро» он играет левого опорного полузащитника и открывается под розыгрыши при продвижении мяча со своей половины поля. Хейден — техничный полузащитник, который любит рисковать и входит в 23% лучших игроков мира по количеству прогрессивных передач. В защите активно идёт в отбор, но из единоборств выходит победителем лишь в 47% случаев. Прорывной сезон Хакни не остался незамеченным: его номинировали на звание лучшего молодого игрока Чемпионшипа-2022/2023.

Хейден Хакни Фото: Richard Sellers/Getty Images

21-летний нападающий Кэмерон Арчер перешёл в «Мидлсбро» зимой: парень пытается закрепиться в основе «Астон Виллы», но уже второй год зимой уезжает в Чемпионшип в аренду. В «Престоне» получилось неплохо — семь голов за полсезона. Но в «Мидлсбро» Арчер стал ключевой фигурой: в 20 матчах у него 11+6.

Их связка с Акпомом наверняка будет решать в плей-офф. Что случится с Арчером дальше, пока неизвестно. Унаи Эмери доволен прогрессом форварда, но решение по нему пока не принято. The Sun пишет, что «Мидлсбро» может выкупить Кэмерона, если выйдет в АПЛ, «Астон Вилла» потребует более € 20 млн.

Кэмерон Арчер Фото: Stu Forster/Getty Images

«Ковентри Сити»: Каллум Дойл и Брук Нортон-Каффи

«Ковентри» — тоже тренерская команда — возглавляет Марк Робинс с сезона-2016/2017. За это время клуб преодолел путь от четвёртого дивизиона до плей-офф Чемпионшипа. В АПЛ клуб не появлялся с 2001 года. Молодые звёзды, что нетипично, собраны в защите.

19-летний Каллум Дойл — центральный защитник, принадлежит «Манчестер Сити». В прошлом сезоне вывел «Сандерленд», а в этом может оформить повышение с «Ковентри». 20 сухих матчей в чемпионате — лучший показатель сезона, в котором есть заслуга и Каллума.

Каллум Дойл Фото: Pete Norton/Getty Images

Дойл — современный центральный защитник. Спокоен при игре с мячом, идёт в дриблинг, левша, — такие защитники сейчас ценятся. В обороне с основными обязанностями справляется. «Сити» зимой продлил контракт с игроком до 2027 года, но там защитник может и не сыграть — «Ковентри» хочет оставить Каллума. Интерес также проявляет «Айнтрахт».

Также сияет арендованный у «Арсенала» 19-летний Брук Нортон-Каффи. Правый защитник первую половину сезона провёл в «Ротерхэме», а зимой пошёл на повышение. GOAL включил Брука в список 50 самых перспективных футболистов 2004 года, а CIES — в число 10 самых перспективных атакующих правых защитников. Среди преимуществ — хороший дриблинг и физические данные. «Арсенал» думает оставить англичанина в «Ковентри» ещё на сезон в случае повышения.

Брук Нортон-Каффи Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Сандерленд»: Эдуар Мишю, Амад Диалло и Джек Кларк

В первом же сезоне после повышения из третьего дивизиона «Сандерленд» заскочил в плей-офф. В АПЛ «чёрные коты» не играли с 2017 года, и их возвращение после тяжёлого периода — потенциально красивая история. Команда сделала ставку на молодёжь и не прогадала. Вот несколько талантов, которые проявят себя в плей-офф.

Амад Диалло — главная звезда команды. Ивуариец не заиграл в «МЮ» после перехода из «Аталанты», аренда в «Рейнджерс» тоже прошла блёкло: всего три гола за 13 матчей. Казалось, карьера вингера идёт на спад, но «Сандерленд» её реанимировал. Амад получил свободу на поле и стал выдавать один мощный матч за другим. 13 голов в сезоне — его лучший результат в карьере.

Амад Диалло Фото: Stu Forster/Getty Images

Эрик тен Хаг наверняка ломает голову, что делать с вундеркиндом, а тренер «Сандерленда», в случае чего, советует ехать в Испанию. Сам же Амад не исключает варианта, при котором останется в клубе в случае выхода в АПЛ.

Вместе с Диалло в атаке зажигает 22-летний Джек Кларк. Для левого вингера этот сезон — прорыв: в 48 матчах у него 11+12. Хотя ещё в прошлом году в третьем дивизионе у Джека было 1+3. По технике Кларк не уступает Диалло, а в креативе даже превосходит.

Джек Кларк Фото: Naomi Baker/Getty Images

«Тоттенхэм» в 2019-м выкупил Кларка за € 11 млн у «Лидса», раскидывал по арендам, но к основе не подводил. В парня поверил «Сандерленд» и забрал себе. Джек стал одним из лидеров и может отпраздновать с клубом второе подряд повышение в классе.

В полузащите разрывает талантливый Эдуар Мишю, которого арендовали у «ПСЖ». 20-летний француз в первой половине сезона практически не играл, но к весне завоевал место в составе.

Эдуар Мишю Фото: Stephen Pond/Getty Images

Всегда ищет пространство, за счёт техники выходит из-под прессинга и разгоняет быстрые атаки. В плей-офф Эдуар проявит себя, а «Сандерленд» уже думает над тем, чтобы воспользоваться опцией выкупа.