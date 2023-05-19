От «Арсенала» до чемпионата Армении. Golden Boy — 2013: что с ними стало?

Golden Boy — награда от Tuttosport, которой ежегодно награждают лучшего молодого игрока мира. В 2013 году её получил Поль Погба, а в десятку номинантов, например, попали Ромелу Лукаку и Аднан Янузай. Карьера каждого сложилась по-своему: кто-то стал чемпионом мира, а кто-то провёл несколько лет без клуба. Смотрим, что произошло с главными мировыми талантами по прошествии десяти лет.

Поль Погба

Воспитанник «МЮ» после переезда в Италию был ключевым игроком «Ювентуса»: в каждом сезоне, кроме дебютного, Поль набирал больше 20 результативных действий. Фанаты восхищались талантами француза, а «Юнайтед» в поисках былого величия вернул хавбека за рекордные на тот момент € 105 млн.

В Англии Погба начал классно, выиграл несколько трофеев, но уходил со скандалами. Второе пребывание Поля в Манчестере больше запомнилось мемами с количеством причёсок, чем игровыми достижениями.

Летом прошлого года француз вернулся в Турин, но из-за травм пропустил большую часть сезона. А на днях, впервые за 390 дней появившись в старте, Поль вновь травмировался и, по сообщениям итальянской прессы, в этом сезоне больше не сыграет.

Поля нельзя назвать разочарованием: он выиграл чемпионат мира, выступал за топовые клубы, показывал классную игру. Но есть ощущение, что травмы и характер помешали ему стать одним из лучших — потенциал для этого был.

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Ромелу Лукаку

В 2013 году Ромелу уже принадлежал «Челси», но играл за «Вест Бромвич» и «Эвертон». Эти аренды — ключ к включению Ромелу в список самых перспективных игроков планеты.

Ромелу забивал везде. В «Эвертоне» оформлял больше 20 голов в каждом сезоне после полноценного перехода из «Челси». В «МЮ» при Моуринью был ключевым игроком атаки. В «Интере» создал крутую связку с Лаутаро Мартинесом. После возвращения в «Челси», правда, не заиграл — пришлось вернуться в Италию. Сейчас Лукаку удерживает рекорд по общей стоимости переходов за карьеру — за него суммарно клубы заплатили около € 340 млн.

Лукаку — топовый форвард, но нестабильность пока мешает ему войти в ряд лучших игроков мира. Зато есть шанс поднять трофей Лиги чемпионов в этом сезоне — не без его помощи «Интер» оказался в финале.

Тогда Сейчас

Юлиан Дракслер

Юлиан на момент начала карьеры был четвёртым самым молодым дебютантом в истории Бундеслиги и первым — в истории «Шальке». Воспитанник гельзенкирхенцев за несколько сезонов превратился в лидера, а потом поехал в «Вольфсбург» на замену Кевину Де Брёйне. Надолго там не задержался — попросил о трансфере и уехал в «ПСЖ».

Юлиан — чемпион мира и финалист ЛЧ. Это мечта многих, но немец не был ключом к этим достижениям. Карьере Дракслера помешали спорные решения: из того же «Вольфсбурга» мог уехать в менее звёздную команду, но выбрал «ПСЖ», где так и не стал основным, хотя временами и проявлял себя. Сейчас Юлиан арендован «Бенфикой», поездка складывается для игрока не совсем удачно: 18 матчей, два гола. С будущим некогда талантливого немца ничего не ясно.

Тогда Сейчас

Рафаэль Варан

У Рафаэля Варана карьера сложилась наилучшим образом. В «Реале», в котором он был до 2021-го, француз взял четыре ЛЧ, четыре Клубных ЧМ, три чемпионства, три Суперкубка УЕФА и один Кубок Испании. Их связку с Серхио Рамосом запомнят надолго.

Варан и сейчас в числе лучших защитников мира. В «МЮ» сначала при Сульшере и Рангнике, а теперь и при тен Хаге он основной игрок, в АПЛ не затерялся. К тому же вместе с Погба в 2018-м Рафаэль стал чемпионом мира — о чём ещё можно мечтать?

Тогда Сейчас

Маркиньос

В 2013 году молодой бразилец только перешёл из «Ромы» в «ПСЖ», который не покидает до сих пор. Маркиньос в Париже с ходу стал основным, а после ухода Тьяго Силвы получил капитанскую повязку.

В сборной у бразильца не всё складывается: на домашний ЧМ он не попал, в России и Катаре не помог избежать вылета. В целом Маркиньос реализовал звание таланта, входит в число лучших защитников мира, но за пределами Франции в расцвете сил себя не попробовал — хотя был шанс перейти в «Челси» или «Барселону».

Тогда Сейчас

Яя Саного

Воспитанник «Осера» — главный провал. После прорывного сезона-2012/2013 Саного оказался в «Арсенале», попал в десятку самых перспективных игроков планеты, заработал сравнения с Тьерри Анри.

В Лондоне главным хайлайтом Яя стал покер в матче предсезонного турнира Emirates Cup с «Бенфикой». Заиграть у француза при Венгере не получилось. Далее были череда аренд в «Аякс», «Чарльтон», «Кристал Пэлас» и полноценный переход в «Тулузу», где он провёл последний яркий сезон в карьере.

В 2021 году Саного побывал в «Хаддерсфилде», после чего два года находился без команды. В итоге Яя оказался в армянском «Урарту», за который пока не провёл ни одного матча.

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Аднан Янузай

Аднан выстрелил так же неожиданно, как и потух. Дэвид Мойес предоставил юному бельгийцу шанс, которым он воспользовался и получил сравнения с Уэйном Руни. Однако после прихода Луи ван Гала молодой футболист потух и даже аренды в дортмундскую «Боруссию» и «Сандерленд» не помогли.

В 2017 вингер уехал в «Реал Сосьедад», где у него получилось реанимировать карьеру. Там Аднан провёл пять лет, после чего перебрался в «Севилью» — здесь уже не пошло. Сейчас Янузай играет на правах аренды в «Истанбул Башакшехир» и, вероятно, останется в Турции и после нынешнего сезона.

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Брума

Очередной «новый Роналду», который не оправдал надежд. В 2013-м Брума впечатлил на ЧМ U20 — забил пять голов в четырёх матчах и забрал «Серебряную бутсу». Воспитанник «Спортинга» не скрывал, что восхищался Криштиану, но вместо клубов АПЛ выбрал «Галатасарай».

Позже Брума успел поиграть в «Лейпциге», ПСВ, «Реале Сосьедад», «Фенербахче» и «Олимпиакосе». Самый успешный сезон португальца — 2016/2017 в составе «Галатасарая»: 11+9 в 37 матчах. Сейчас вингер тащит «Брагу» в Лигу чемпионов.

Тогда Сейчас

Виктор Фишер

Датчанин выбрал «Аякс» ещё в 16-летнем возрасте, хотя им интересовались такие гранды, как «Челси» и «Манчестер Сити». С выбором Виктор не прогадал: в 2013-м провёл впечатляющий сезон, в котором оформил 12 голов и семь ассистов. Вингер получил звание таланта года в клубе. В него верили даже после травмы, из-за которой он пропустил больше года.

В 2016-м Фишеру потребовался новый вызов, и он уехал в «Мидлсбро». Дальше карьера пошла на спад: вылет в Чемпионшип, переход в «Майнц», а затем и возвращение на родину — в «Копенгаген». В Дании Виктор выдал несколько ярких сезонов и поехал в «Антверпен» — там на второй сезон Фишер уже не пригодился и сейчас по аренде играет в шведском АИКе.

Тогда Сейчас

Мауро Икарди

Карьеру Мауро не назовёшь неудачной в сравнении с некоторыми игроками выше. Воспитанник «Барселоны» уехал в 18 лет в «Сампдорию», где через несколько лет провёл мощный сезон с 10 голами и заслуженно ушёл на повышение в «Интер».

Период в Милане пришёлся на пик карьеры: за шесть лет он забил 124 гола. Переход в «ПСЖ» сейчас выглядит ошибкой, хотя и в Париже Икарди забивал немало. Его карьера, однако, больше связана со скандалами: большая часть из них приходится на разборки с женой и по совместительству его агентом – Вандой Нарой. Этот сезон Мауро проводит в «Галатасарае», где чаще напоминает себя времён «Интера». Возможно, он ещё вернётся в топ-чемпионат.