Увольнение тренера «Динамо» разбудило Захаряна! Но суперматч Арсена чуть не угробил судья

Матч «Торпедо» и «Динамо» в 28-м туре РПЛ был интересен только из-за гостей. Неделю назад руководство бело-голубых не потерпело разгрома от «Ахмата» и уволило главного тренера Славишу Йокановича, не дожидаясь окончания сезона. Так что главной интригой новой игры был вопрос, как команда отреагирует на такое решение.

У «Динамо» в составе хватало интересных имён. В атаке вышел Константин Тюкавин, который не попадал в основу больше месяца. И вышел не один, а в связке с Фёдором Смоловым. Вдобавок в центр обороны на фоне травм пришлось выпускать Александра Кутицкого.

Тюкавин оправдал решение тренерского штаба уже на второй минуте. Дмитрий Скопинцев устроил забег и идеально прострелил, а Константин грамотно открылся и замкнул в пустые. Девятый гол для Тюкавина в РПЛ в этом сезоне!

«Торпедо» вскоре ответило своей попыткой вывести нападающего один на один, но пас получился слишком сильным. А потом «Динамо» захватило мяч. И даже Арсен Захарян, которого весной много и небеспричинно критикуют, чуть не отметился ассистом — сыграл в стенку и прострелил в центр, но Ярослав Гладышев подвёл с ударом.

Поток моментов «Динамо» продолжался, причём возникали они очень легко. Всё тот же Захарян попал в перекладину, а чуть ранее близок к голу был и Матиас Норманн, но пробил в штангу. «Торпедо» же своими действиями только помогало сопернику, откровенно «пожарив» в обороне. «Динамо» даже не нужно было ничего выдумывать: в основном атаки проходили по классической схеме «разогнаться по флангу и довести мяч в центр». Ну а зачем усложнять, если и так работает?

«Торпедо» потихоньку стало просыпаться во второй половине тайма. Поначалу команда Пепа Клотета пробовала обострять с помощью длинных передач, но вскоре выяснилось, что «Динамо» даёт атаковать низом через центр. Такой сценарий был куда перспективнее.

На пользу «Торпедо» чуть не сыграл и судья. Василий Казарцев неожиданно решил удалить Захаряна в эпизоде, который заслуживал максимум жёлтой карточки. Но Арсена спас VAR.

А в конце первого тайма «Динамо» забило второй гол. Захарян, почувствовавший облегчение после отменённого удаления, отдал с фланга точно на Гладышева, а тот вторым касанием отправил мяч под штангу. Для Арсена, к слову, этот ассист стал первым результативным действием с матча со «Спартаком» в начале апреля.

Второй тайм начался с не особо зрелищной возни, особенно если сравнивать с обилием моментов до перерыва. Но долго ждать гола всё равно не пришлось. И на этот раз Захарян уже забил сам! Он чётко сработал на добивании, вонзив мяч под перекладину ударом с носка. Целых два результативных действия в одном матче — и это после одного балла в 10 предыдущих встречах.

Остаток матча прошёл без интриги. «Торпедо», пропустив три, атаковало без особого энтузиазма, а «Динамо» старалось получать удовольствие от футбола и положить четвёртый. Выпадам бело-голубых поспособствовали замены: Муми Нгамалё и Даниил Лесовой освежили фланги. Но голов больше не было.

«Динамо» благодаря победе хоть и, возможно, временно, но всё же поднялось на шестое место в таблице РПЛ. А «Торпедо», официально лишившееся шансов на выживание ещё неделю назад, увеличило серию из поражений до шести матчей.