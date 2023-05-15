Мыл раздевалки и работал в магазине. 7 фактов о новом тренере «Динамо»

В академии Алпатов пересекался со Смоловым и Шуниным, но закончил с футболом в 21 год.

«Динамо» отправило в отставку Славишу Йокановича после разгромного матча с «Ахматом» (0:3) – клуб заявил, что до конца сезона команду будет готовить «другой главный тренер». Исполняющим обязанности главного тренера стал 32-летний Павел Алпатов, который уже провёл первое занятие в Новогорске.

Алпатов работает в системе «Динамо» с 2015 года: он начинал с администратора академии, потом дорос до работы с молодёжкой, а в 2020-м вошёл в тренерский штаб Сандро Шварца.

– Алпатов – воспитанник академии «Динамо», хотя путь в футболе начинал в люберецком «Торпедо». В 11 лет его пригласили в динамовскую школу, где он и остался: был капитаном своего возраста, прошёл несколько ступеней и дорос до молодёжки, но дальше подняться не смог – провёл всего семь матчей. Сам он говорил в интервью Metaratings, что ему не хватило какого-то сильного качества, которое дало бы ему превосходство над конкурентами. После Алпатов поиграл на уровне КФК, на областном первенстве и в 21 год завязал с футболом.

– В академии он пересекался с Антоном Шуниным, Заурбеком Плиевым, Фёдором Смоловым и Александром Кокориным. Двое как раз в команде.

– Дальше его судьба сложилась интересно – он пошёл работать продавцом в adidas, где встретил свою жену. Её в какой-то момент перевели в Красноярск, и Алпатов поехал за ней. К тому моменту он уже дорос до позиции директора, но по правилам компании супругам запрещалось работать в подчинении друг у друга – и Алпатов ушёл с работы. «В тот момент позвонил Александру Юрьевичу Кузнецову, директору академии «Динамо», и сказал, что хочу вернуться в футбол в любом статусе, – рассказывал он в интервью. – Я очень удивился, что он вообще помнил, кто я такой. Но тогда он ничего не мог мне предложить: даже вакансии администратора. Я вернулся в Москву и пару месяцев работал в другом магазине. Потом Александр Юрьевич обрадовал, что в академии открылась позиция администратора детских команд. В 2015-м после новогодних праздников он взял меня на работу в академию, мне было 25 лет».

Так Алпатов вернулся в «Динамо». Первое время было непросто: полгода он втягивался в тренировочный процесс, хотя вообще никакого отношения к этому не имел – вместо подготовок к тренировкам Павел «зависал в занятиях других команд». Хотя в основное время он и мыл раздевалки, и носил воду детям – в общем, помогал организовывать рабочий процесс академии. При этом Алпатов потерял в деньгах, перейдя в «Динамо»: по его словам, в роли директора магазина adidas он зарабатывал гораздо больше.

«У меня всегда перед глазами стоял пример отца, который всю жизнь работал, только чтобы обеспечивать семью, меня с братом, – говорил Павел. – У меня же появилась возможность заниматься тем, что приносило не только деньги, но и удовольствие. И ничего зазорного в том, что я восемь месяцев разносил воду детям, нет, если мне это доставляло удовольствие».

– В том же году он получил тренерскую лицензию. Так совпало, что многие тренеры пошли на повышение, поэтому освободилась позиция помощника тренера команд 2004 и 2006 годов – и его на неё назначили. С тех пор началась новая глава в карьере Алпатова.

«Это особое чувство, что ты можешь чему-то научить ребёнка, – делился он. – Я отдавал всего себя этой работе. Эмоционально сложно, но я реально кайфовал от новой деятельности, хотя ответственность огромная. Дети, родители, родственники – все ждут, чтобы тренер сделал их ребёнка лучше».

Павел Алпатов Фото: fcdm.ru

– После его повысили до «Динамо»-2, а потом почти сразу же, в 2020-м, Алпатов попал в тренерский штаб основы – его пригласил Сандро Шварц, и это приглашение стало для молодого специалиста большим удивлением. «Первые дни было волнительно и не так комфортно, потому что совсем другой уровень, – говорил он официальному сайту «Динамо». – Думал, как меня воспримут футболисты, как буду доносить информацию до них, как вести себя на поле. Но это ушло буквально за два дня».

У Шварца и Алпатова состоялся всего один разговор, в котором Павел объяснил, что никогда не работал на таком уровне, на что Сандро ответил, что это и не так важно, главное – что в комплексе работы он видел его единомышленником. «Во время тренировок в первые дни Сандро постоянно подгонял меня: «Паша, давай, подсказывай ребятам, веди себя активнее», – вспоминал Алпатов.

Павел Алпатов и Сандро Шварц Фото: fcdm.ru

– Для Алпатова идеальный футбол – атакующий. «Но при этом сбалансированный в плане контроля мяча и быстрых вертикальных атак, – подчёркивал он в интервью сайту «Динамо». – Когда футболисты чувствуют ритм, следят за перемещением друг друга и расположением соперника. В плане обороны это прессинг и контрпрессинг, когда при потере мяча первая мысль должна быть направлена на то, чтобы забрать мяч как можно быстрее».

– Алпатов говорил, что однажды ему очень хотелось бы попробовать себя в роли главного тренера «Динамо».

И теперь ему этот шанс предоставился – пусть и (пока) на недолгое время.