«Пенальти и удаления не было». Скандальное судейство в матче «Спартака» и ЦСКА

Матч «Спартака» и ЦСКА — это всегда эмоционально. Нынешняя играл не стала исключением. Во второй половине арбитр удалил сразу двух футболистов. А в концовке дважды назначил пенальти в ворота гостей, но в одном случае поменял решение.

Резонансный эпизод произошёл в середине второго тайма. Нападающий «Спартака» Александр Соболев вёл единоборство с защитником ЦСКА Виллианом Рошей. Армеец упал возле лицевой линии, после чего форвард показал сопернику неприличный жест. Роша сразу обратился к боковому арбитру, а затем попросил посмотреть повтор эпизода. После этого бразилец саркастически поаплодировал — видимо, судье.

Изначально бригада Сергея Карасёва не применила никаких санкций, однако после паузы арбитр достал из кармашка красную карточку. К удивлению многих, Карасёв удалил не только Соболева, но и Рошу. Естественно, такое решение огорчило представителей ЦСКА. В трансляции было слышно, как Игорь Дивеев с недоумением обращается к боковому арбитру, чтобы понять, по какой причине он наказал его одноклубника.

Любопытно, что за пару минут до этого Роша оказался на газоне после единоборства с Михаилом Игнатовым. Это очень разозлило Соболева, который подбежал к бразильцу и в эмоциональном стиле потребовал, чтобы он поднялся. Спустя пару минут новое столкновение соперников завершилось обоюдным удалением. Любопытно, что Роша повторил жест Соболева, когда обращался к арбитрам. Но, судя по всему, он таким образом показал, что именно сделал соперник. Возможно, боковой судья Дмитрий Чельцов принял этот жест на свой счёт.

Футбольный арбитр Игорь Федотов считает, что арбитр принял верное решение по отношению к Соболеву: «По Соболеву удаление очевидное — он показал неспортивный жест. Теперь по удалению Роши: насколько Чельцов знает английский язык? Мы видим, что Роша показал Карасёву, а потом и Чельцову тот же жест, что и Соболев. Скорее всего, просто пародировал его. Карасёв воспринял это нормально, а Чельцов воспринял как личную обиду. Главное — было ли оскорбление Роши в адрес помощника или он просто всё выдумал».

Дальше Карасёву было не легче. Арбитр назначил пенальти в ворота ЦСКА после единоборства Дивеева с Романом Зобниным. Игорь выбил мяч, а потом наступил на ногу спартаковцу. Карасёв лично сбегал к монитору и поменял первоначальное решение.

Федотов поддержал решение Карасёва: «Что касается момента с Зобниным — я настаиваю, что это не пенальти, как и в игре «Зенита» с «Крыльями». Тут нет безрассудного действия от Дивеева, идёт борьба за мяч, наступ не медвежий, а просто носочком. Я поддержу Карасёва, что это не пенальти».

Думаете, на этом всё? Конечно, нет. Буквально через пару минут Карасёв снова указал на «точку» после падения Виктора Мозеса в штрафной площади. Африканец вёл единоборство с Виктором Мендесом и Иваном Обляковым, после чего рухнул на газон. Карасёв послушал помощников и решения не поменял.

Федотов также разобрал этот эпизод. По мнению эксперта, Мозес симулировал в этом эпизоде. «Главный же момент — пенальти в концовке. Вопросов в том, что по Мозесу действительно ударили, нет. Но он симулировал! Он упал не от контакта, а начал падать заранее, пытался ввести судью в заблуждение. И сделал это. Если бы он упал от контакта, то упал бы в другую сторону.

Судейство в итоге — скандалище. Пенальти и удаления не было. Карасёв просто поплыл и сделал это из-за своего помощника Чельцова. Он перестал доверять сам себе, отсюда и такие ошибки. Поэтому Карасёв и добавил так мало (шесть минут. — Прим. «Чемпионата») — хотели побыстрее закончить этот судейский ужас».