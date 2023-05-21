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«Спартак» — ЦСКА — 2:1, разбор судейства Карасёва, удаление Соболева и Роши, пенальти, видео, 21 мая 2023 года

«Пенальти и удаления не было». Скандальное судейство в матче «Спартака» и ЦСКА
Кирилл Закатченко Максим Пахомов
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«Спартак» — ЦСКА, разбор судейства
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Игорь Федотов разобрал эпизоды с неприличным жестом Соболева, обоюдным удалением и пенальти.

Матч «Спартака» и ЦСКА — это всегда эмоционально. Нынешняя играл не стала исключением. Во второй половине арбитр удалил сразу двух футболистов. А в концовке дважды назначил пенальти в ворота гостей, но в одном случае поменял решение.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Медина – 38'   1:1 Промес – 44'   2:1 Промес – 90'
Удаления: Соболев – 66' / Роша – 66'

Резонансный эпизод произошёл в середине второго тайма. Нападающий «Спартака» Александр Соболев вёл единоборство с защитником ЦСКА Виллианом Рошей. Армеец упал возле лицевой линии, после чего форвард показал сопернику неприличный жест. Роша сразу обратился к боковому арбитру, а затем попросил посмотреть повтор эпизода. После этого бразилец саркастически поаплодировал — видимо, судье.

Изначально бригада Сергея Карасёва не применила никаких санкций, однако после паузы арбитр достал из кармашка красную карточку. К удивлению многих, Карасёв удалил не только Соболева, но и Рошу. Естественно, такое решение огорчило представителей ЦСКА. В трансляции было слышно, как Игорь Дивеев с недоумением обращается к боковому арбитру, чтобы понять, по какой причине он наказал его одноклубника.

Любопытно, что за пару минут до этого Роша оказался на газоне после единоборства с Михаилом Игнатовым. Это очень разозлило Соболева, который подбежал к бразильцу и в эмоциональном стиле потребовал, чтобы он поднялся. Спустя пару минут новое столкновение соперников завершилось обоюдным удалением. Любопытно, что Роша повторил жест Соболева, когда обращался к арбитрам. Но, судя по всему, он таким образом показал, что именно сделал соперник. Возможно, боковой судья Дмитрий Чельцов принял этот жест на свой счёт.

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Футбольный арбитр Игорь Федотов считает, что арбитр принял верное решение по отношению к Соболеву: «По Соболеву удаление очевидное — он показал неспортивный жест. Теперь по удалению Роши: насколько Чельцов знает английский язык? Мы видим, что Роша показал Карасёву, а потом и Чельцову тот же жест, что и Соболев. Скорее всего, просто пародировал его. Карасёв воспринял это нормально, а Чельцов воспринял как личную обиду. Главное — было ли оскорбление Роши в адрес помощника или он просто всё выдумал».

Дальше Карасёву было не легче. Арбитр назначил пенальти в ворота ЦСКА после единоборства Дивеева с Романом Зобниным. Игорь выбил мяч, а потом наступил на ногу спартаковцу. Карасёв лично сбегал к монитору и поменял первоначальное решение.

Федотов поддержал решение Карасёва: «Что касается момента с Зобниным — я настаиваю, что это не пенальти, как и в игре «Зенита» с «Крыльями». Тут нет безрассудного действия от Дивеева, идёт борьба за мяч, наступ не медвежий, а просто носочком. Я поддержу Карасёва, что это не пенальти».

Думаете, на этом всё? Конечно, нет. Буквально через пару минут Карасёв снова указал на «точку» после падения Виктора Мозеса в штрафной площади. Африканец вёл единоборство с Виктором Мендесом и Иваном Обляковым, после чего рухнул на газон. Карасёв послушал помощников и решения не поменял.

Федотов также разобрал этот эпизод. По мнению эксперта, Мозес симулировал в этом эпизоде. «Главный же момент — пенальти в концовке. Вопросов в том, что по Мозесу действительно ударили, нет. Но он симулировал! Он упал не от контакта, а начал падать заранее, пытался ввести судью в заблуждение. И сделал это. Если бы он упал от контакта, то упал бы в другую сторону.

Судейство в итоге — скандалище. Пенальти и удаления не было. Карасёв просто поплыл и сделал это из-за своего помощника Чельцова. Он перестал доверять сам себе, отсюда и такие ошибки. Поэтому Карасёв и добавил так мало (шесть минут. — Прим. «Чемпионата») — хотели побыстрее закончить этот судейский ужас».

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