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«Спартак» — ЦСКА, прямая онлайн-трансляция 28-го тура РПЛ, где смотреть онлайн, видео, 21 мая 2023

Суперматч в РПЛ! «Спартак» против ЦСКА — кто победит в главном дерби страны? LIVE
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
,
Онлайн 28-го тура РПЛ
Аудио-версия:
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«Ростов» ждёт тяжёлая игра с «Краснодаром».

Всем привет, друзья! Сегодня, 21 мая, тремя матчами продолжится 28-й тур Российской Премьер-Лиги.

В Самаре местные «Крылья Советов» встретятся с «Уралом». Матч очень важен для обеих команд. Самарский клуб находится в зоне стыковых матчей, а команда Виктора Гончаренко — неподалёку от неё.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 16:30 состоится центральный матч тура — «Спартак» против ЦСКА. Главное дерби страны, что может быт круче? Добавляет интереса тот факт, что обе команды ведут борьбу за место в топ-3.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А в 19:00 нас ждёт одно своеобразное дерби — юга России. Недавно вышедший в финал Кубка «Краснодар» примет «Ростов», который пока находится на третьей строчке в таблице РПЛ. Наверняка будет горячо!

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Присоединяйтесь к нашему онлайну и следите за всеми событиями воскресных матчей тура.

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