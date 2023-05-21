Суперматч в РПЛ! «Спартак» против ЦСКА — кто победит в главном дерби страны? LIVE

Всем привет, друзья! Сегодня, 21 мая, тремя матчами продолжится 28-й тур Российской Премьер-Лиги.
В Самаре местные «Крылья Советов» встретятся с «Уралом». Матч очень важен для обеих команд. Самарский клуб находится в зоне стыковых матчей, а команда Виктора Гончаренко — неподалёку от неё.
В 16:30 состоится центральный матч тура — «Спартак» против ЦСКА. Главное дерби страны, что может быт круче? Добавляет интереса тот факт, что обе команды ведут борьбу за место в топ-3.
А в 19:00 нас ждёт одно своеобразное дерби — юга России. Недавно вышедший в финал Кубка «Краснодар» примет «Ростов», который пока находится на третьей строчке в таблице РПЛ. Наверняка будет горячо!
Присоединяйтесь к нашему онлайну и следите за всеми событиями воскресных матчей тура.
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