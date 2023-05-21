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«Спартак» — ЦСКА, разбор отменённого гола Михаила Игнатова, видео, мнение Игоря Федотова, 21 мая 2023 года

«Главный вопрос: где судья увидел офсайд?» Разбор отменённого гола «Спартака» в дерби
Кирилл Закатченко Максим Пахомов
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Разбор отменённого гола «Спартака»
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Игнатов отправил мяч в ворота ЦСКА, но бригада Карасёва не засчитала гол. Правильно ли поступил арбитр?

«Спартак» и ЦСКА рубятся в центральном матче 28-го тура РПЛ. В первом тайме судейская бригада отменила гол красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига. 28-й тур
21 мая 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Медина – 37'   1:1 Промес – 43'

В середине первого тайма «Спартак» разыграл неплохую комбинацию, которую завершил Михаил Игнатов. Полузащитник красно-белых выскочил один на один с Игорем Акинфеевым и «черпачком» перебросил мяч через вратаря ЦСКА. Правда, боковой арбитр сразу поднял флажок и зафиксировал офсайд. Главный судья Сергей Карасёв сразу дал понять, что этот момент проверят его помощники.

На стоп-кадре складывается ощущение, что колено Игнатова находится в положении «вне игры». Однако об этом нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью, исходя из расположения камеры. К тому же в РПЛ сейчас нет системы определения офсайдных линий. Так или иначе, Карасёв послушал помощников и характерным жестом показал, что Игнатов был во «вне игры».

Правда, стоит отметить, что за несколько секунд до этого в офсайде мог оказаться Александр Соболев. Именно он отдал передачу, которая в итоге не станет голевой. Остаётся только гадать, какой момент просматривали арбитры.

Этот эпизод разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов: «Главный вопрос: где помощник Карасёва зафиксировал офсайд. Если он зафиксировал его на Соболеве, то это правильно. Он дождался окончания эпизода, поднял флаг — всё окей. Если он увидел офсайд на Игнатове, то это ошибка, так как он потерял линию атаки. И тогда «Спартак» забил чисто.

Я считаю, что он увидел его на Соболеве. Но VAR в любом случае не мог отменить решение помощника, так как тут у них не было 100% доказательств, что офсайда не было».

Как «Спартак» играл против ЦСКА при судействе Карасёва
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Кстати, через несколько минут мяч оказался в воротах «Спартака». Александр Селихов отразил дальний удар, но на добивании первым оказался Антон Заболотный. Боковой снова поднял флажок, а потом это решение подтвердили помощники Карасёва, отвечающие за работу на VAR. На этот раз обсуждение арбитров было менее продолжительным.

По мнению Федотова, бригада Карасёва приняла верное решение: «Что касается отменённого гола Заболотного, то тут помогает линия штрафной. Офсайд действительно был, всё верно».

Следить за дерби можно в нашем лайве:
Жара в дерби «Спартак» — ЦСКА! Два гола забили, ещё два отменили судьи! LIVE
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Жара в дерби «Спартак» — ЦСКА! Два гола забили, ещё два отменили судьи! LIVE
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