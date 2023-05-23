«Аль-Наср» практически отдал титул. Но тут включился Роналду

Криштиану Роналду и его «Аль-Наср» продолжают борьбу за чемпионство. Но в этом туре едва не отдали золото. Команду оставила в гонке волевая победа с решающим голом от португальца.

За три тура до финиша «Аль-Наср» уступал занимающему первое место «Аль-Иттихаду» три очка. При этом лидер чемпионата Саудовской Аравии имел преимущество над командой Роналду по личным встречам. Сегодня соперником «Аль-Насра» был его ближайший преследователь «Аль-Шабаб», который, правда, сильно отставал – на семь очков.

Игра долго раскачивалась. «Аль-Шабаб», пусть и был в гостях, чувствовал себя как дома – больше контролировал мяч. Кстати, за эту команду выступают уехавший из «Краснодара» Гжегож Крыховяк, а также такие известные в Европе футболисты, как Эвер Банега и Санти Мина. «Аль-Наср» действовал по схеме 4-4-2 с Роналду и Андерсоном Талиской впереди и рассчитывал использовать свободное пространство на чужой половине поля. Криштиану получил первый момент только в середине первого тайма, но завозился с мячом в штрафной и просто упал.

Гжегож Крыховяк Фото: twitter.com/GrzegKrychowiak

Потом стало больше интересных событий. На 23-й минуте специально приглашённый на этот матч итальянский арбитр Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота «Аль-Насра» после подсказки VAR. Повтор помог ему разглядеть игру рукой у экс-хавбека «Баварии» Луиса Густаво. 11-метровый реализовал аргентинец Кристиан Гуанка – голкипер был близок к сейву, коснулся мяча, но не потащил.

Получив пощёчину, «Аль-Наср» стал агрессивнее атаковать. Роналду едва не сравнял счёт после получаса игры. Как в лучшие годы, Криштиану пошёл на кросс с левого фланга: высоко выпрыгнул и выиграл единоборство в воздухе. Однако ему не повезло – мяч попал в перекладину. А вот «Аль-Шабаб» на 40-й минуте забил второй гол вторым ударом в створ. Гости придумали красивую комбинацию с двумя стенками перед штрафной, и тот же Гуанка оформил дубль, пробив в касание.

Роналду недовольно качал головой – звёздного форварда раздражала игра команды. Однако «Аль-Наср» всё же сократил отставание в счёте до перерыва. Хозяева «нарисовали» треугольник слева в штрафной «Аль-Шабаба», после чего последовала передача вдоль ворот на Талиску. Бразилец с его классом такие моменты щёлкает как орешки.

После перерыва «Аль-Наср» во главе с Роналду бежал за волевой победой. Первый момент хозяевам подарил Крыховяк, потерявший мяч перед штрафной. Но в этот раз Талиска простил гостей. А на 51-й минуте хозяева сравняли счёт. «Аль-Наср» разорвал левый фланг обороны «Аль-Шабаба», а атакующий хавбек Абдулрахман Гареб получил слишком много свободы, находясь на линии вратарской. Он успел сделать два касания, развернуться и ударить. Защитники не защищали корейского вратаря Ким Сон Кю, а всего лишь наблюдали за игрой.

А на исходе часа матча пришло время Роналду! Криштиану открылся и получил мяч в левом полуфланге, после чего решил эпизод за счёт индивидуальных действий. Один защитник (Фаваз Аль-Сагурк) отлетел от Криштиану, словно неокрепший юноша, а другой (бразилец Яго Сантос) не успел за португальцем. Форвард «Аль-Насра» прорвался на ударную позицию и пробил в дальний угол на средней высоте. Роналду исполнил всё настолько безупречно, что у корейского голкипера не было шансов спасти команду. Такой чемпион, как Криштиану, всегда будет биться за золото до конца.

Криштиану Роналду Фото: Stringer/Getty Images

В концовке были нервы. Тем не менее «Аль-Наср» довёл матч до победы, не дав «Аль-Шабабу» ни разу пробить в створ во втором тайме. А Роналду мог забить ещё. После его падения в штрафной зафиксировали спорный офсайд, правда, и сам Криштиану, скорее, нырял. Статистика португальца в этой игре: 37 касаний мяча, четыре удара (один в створ), один пас под удар, 85% точных передач, один заработанный на себе фол, два выигранных единоборства из семи, 11 потерь владения и одна успешная обводка.

«Аль-Иттихад» свой матч тоже выиграл и теперь в шаге от чемпионства.