«ПСЖ» и «Сити» доминируют в своих лигах. Почему же Париж так отстаёт от Манчестера?

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» – два «клуба-государства» – стали чемпионами с разницей в неделю. Парижане и «горожане» доминируют в своих лигах уже не первый год, но почему же создаётся впечатление, что разрыв между ними только увеличивается? Пока одни («Ман Сити») улетают в космос, другие («ПСЖ») – в лучшем случае топчутся на месте.

Кажется, причина в том, что у двух клубов с арабскими владельцами две разные философии. В Манчестере строят команду-звезду, а в центре проекта – фигура коуча. В Париже строят команду из звёзд, и там при возможном конфликте тренера с самыми ценными футболистами в ста случаях из ста полетит голова того, кто «главный» лишь на бумаге.

Даже общий взгляд на то, сколько «живут» тренеры в «Ман Сити» при City Football Group и в «ПСЖ» при Qatar Sports Investments, даёт представление об отношении руководителей этих клубов к роли коуча. Роберто Манчини продержался в английской команде четыре сезона, Мануэль Пеллегрини – три, а Хосеп Гвардиола и вовсе завершает свой седьмой сезон в Манчестере. У французов совсем другая история: Карло Анчелотти ушёл через год и четыре месяца, Унаи Эмери – через два, Томас Тухель – через два с небольшим, Маурисио Почеттино – через полтора. Кристофа Галтье уже через 10 месяцев едва ли не пинками выталкивают за дверь. Только Лоран Блан (о чудо!) продержался три полных сезона. Но этот тренер по иронии судьбы был как раз самой неочевидной фигурой с точки зрения строительства команды под Лигу чемпионов.

Оба клуба много потратили для своих побед. Очень много. Конечно, было бы глупостью утверждать, что «Ман Сити» не подписывает звёзд. Но каждый подписанный при Гвардиоле новичок, вне всяких сомнений, был нужен самому тренеру. Включая новую суперзвезду «горожан» Эрлинга Холанда, который, как утверждали некоторые эксперты, не подходил под стиль игры команд Пепа. Тем не менее Гвардиола адаптировался под Холанда и адаптировал норвежца к своему «Ман Сити».

Вы можете представить, чтобы сегодняшний «Ман Сити» подписал Серхио Рамоса, Неймара или даже Лионеля Месси в его 35 лет, как бы Пеп ни любил Лео? Это просто невозможно, если у Гвардиолы внезапно не появится тяга к саморазрушению. Прошлым летом «горожанам» предлагали Криштиану Роналду, но, как писали зарубежные СМИ, трансфер не состоялся после разговора португальца с каталонцем. Тренер не гарантировал форварду место в основе. Должно быть, Гвардиола перекрестился и поблагодарил небеса, когда ему гарантировали, что Роналду не будет в «Ман Сити».

Хосеп Гвардиола Фото: Michael Regan/Getty Images

А вот трансфер Криштиану из «Манчестер Юнайтед» в «ПСЖ», вполне возможно, состоялся бы, не будь во французском клубе Месси. Потому что в Париже – «понты дороже денег». Внимание всего мира важнее логики построения команды. Мнением тренера наверняка и не поинтересовались бы, ведь кто такой Галтье в сравнении с Роналду? Надо, чтобы было дорого-красиво и чтобы при этом Лигу чемпионов выиграть.

Гвардиола создал команду под свою систему игры. Поэтому «Ман Сити» гоняет «Реал» по его половине поля и отгружает действующему обладателю Кубка Лиги чемпионов четыре мяча. У Пепа не будет тех, кто гуляет по полю сам по себе.

«ПСЖ» же вынужден подстраиваться, прогибаться под своих звёзд. Один Килиан Мбаппе – хорошо, но три медведя в берлоге – много и вредно. Поэтому с Мбаппе, Месси и Неймаром на поле парижане не доминируют в больших матчах и держат линии ниже. Играть, как «Ман Сити», не получится, ведь приходится обороняться всемером (без учёта вратаря). В запас ни Неймара, ни Месси тренер не посадит – это «взорвёт» раздевалку, прилетит и от боссов катарских. Окажись сегодня в «ПСЖ» Гвардиола, он в этих обстоятельствах точно так же ломал бы себя, как Галтье или Почеттино до того.

Собрав топ-игроков, «ПСЖ» мог выиграть Лигу чемпионов быстрее «Ман Сити» – у Парижа был финал в 2020-м. Но всё же в большинстве случаев при арабских владельцах ЛЧ завершалась для «ПСЖ» в 1/8 финала или четвертьфинале. Это объективная картина. Парижу нужно найти своего Пепа на годы, пусть и чуть-чуть менее гениального. «Горожане» в последние сезоны стабильно в топ-4 или топ-2 команд мира, да при Пеллегрини до полуфинала долетали.

Ещё величайший советский тренер Валерий Лобановский говорил в своё время: «Я не создаю команду звёзд, я создаю команду-звезду». Очевидно, те же принципы и у Гвардиолы. А боссы «Ман Сити» – молодцы, поверили в тренера больше, чем в любого футболиста.