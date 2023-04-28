Глэйзеры могут продать «МЮ», но остаться у власти. Всё благодаря хитрому решению с акциями

Ситуация с продажей «Манчестер Юнайтед» должна разрешиться в ближайшее время: финал процесса, который растянулся на несколько стадий, запланирован на вечер этой пятницы. Заявлено, что после 22:00 какие-либо заявки и правки приниматься больше не будут, а семья Глэйзеров начнёт оценивать все поступившие предложения, чтобы объявить о своём решении уже на следующей неделе.

Реальных претендентов на клуб по-прежнему два, сценариев развития событий – несколько. Но сперва кратко напомним, что происходило в процессе продажи и кто борется за «Юнайтед».

Стадион «Олд Траффорд» Фото: Getty Images

В ноябре семья Глэйзеров объявила, что будет рассматривать «стратегические альтернативы» для дальнейшего развития клуба: начиная с привлечения инвестиций и заканчивая полной продажей активов «МЮ».

Процессом подбора кандидатов занялся инвестиционный банк Rain Group, у которого уже есть опыт по поиску инвесторов для английских клубов: прошлой весной американская компания искала нового владельца для «Челси».

Инвестиционный банк установил цену за клуб в размере от £ 6 млрд до £ 7 млрд. Глэйзеры отталкиваются именно от этого, хотя эксперты не дают за «МЮ» больше £ 4 млрд.

Первым о желании купить клуб заявил бизнесмен Джим Рэтклифф, который владеет нефтехимическим гигантом INEOS, а также целым портфелем спортивных активов: «Лозанной», «Ниццей», велосипедной командой Ineos Grenadiers и третьей командой Формулы-1 «Мерседес».

Вторым кандидатом стал катарский шейх Джассим ибн Хамад Аль Тани, сын бывшего премьер-министра Катара и председатель Qatar Islamic Bank (QIB).

Во второй этап включился американский хедж-фонд Elliott Management: там заявили, что готовы предоставить займ любым заинтересованным сторонам, включая самих Глэйзеров, если они передумают продавать клуб.

По информации Bloomberg, на днях Raine Group разослал письма участникам торгов с требованием предоставить отчёты об источниках доходов, а также информацию о каких-либо долгах.

Джим Рэтклифф и шейх Джассим ибн Хамад Аль Тани Фото: Getty Images

Какие есть варианты? Первый — продажа 100% акций

Это предложение катарского шейха ­– он хочет приобрести все 100% акций клуба за £ 4,5 млрд (~ $ 5,3 млрд), обещая при этом вложиться в реконструкцию «Олд Траффорд» и тренировочной базы, а также погасить чистый долг клуба в размере £ 535,7 млн. Больше £ 5 млрд Джассим дать не готов, потому что со всеми прилегающими нагрузками на бюджет (+£ 200 млн трансферных платежей, которые были распределены по сроку контрактов футболистов, стадион, затраты на который оцениваются от £ 1,2 до £ 1,6 млрд, базу – это ещё около £ 50 млн, инвестиций в мужскую и женскую команды, академию) получается весомая сумма в дополнение к стоимости акций. Также Джассим не готов покупать лишь часть акций – он хочет именно 100%, чтобы быть полноправным владельцем.

Второй — продажа мажоритарного пакета. Но с сохранением влияния Глэйзеров!

Изначально сообщалось, что Рэтклифф хочет приобрести только пакет акций, принадлежащий Глэйзерам (это 69%) за £ 4,3 млрд (~ $ 5,1 млрд) наличными и с использованием займов. Однако позднее появились сообщения, что британский миллиардер решился на авантюру: The Daily Mail утверждает, что Рэтклифф готов согласиться на сделку, которая позволит сопредседателям «Юнайтед» Джоэлу и Аврааму Глэйзерам сохранить долю в клубе, если Джим станет новым мажоритарным акционером.

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Один из вариантов, предложенных американскими владельцами, предполагает, что британский миллиардер получит контрольный пакет акций в размере более 50%, а два Глэйзера сохранят в совокупности почти 20%. Представители Рэтклиффа отказались это комментировать, сославшись на подписание соглашения о неразглашении.

Это очень интересная схема, которая действительно позволит Глэйзерам сохранить контроль над клубом, если при этом они продадут большую часть акций. Дело в том, что при размещении на Нью-йоркской бирже в 2012 году было выведено 16,7 млн ценных бумаг (это 10% уставного капитала) класса А, принадлежащие как самому клубу, так и семье Глэйзеров.

Фото: Danehouse/Getty Images

Владельцы бумаг класса А могут участвовать в собраниях акционеров, а также получать дивиденды, но не имеют права участвовать в управлении. Есть ещё бумаги класса В, и вот они наделяют владельцев теми же самыми правами, но с одним исключением: одна акция может давать больше одного голоса, то есть иметь больший вес. Определить, какой класс акций даст больше голосов, почти невозможно, потому что пропорции компания, выпускающая акции, устанавливает по своему усмотрению. Но обычно ценным бумагам класса А даётся один голос на одну бумагу, а вот акции класса В – голосующие, то есть имеют вес на принятие решений.

К чему этот инвестиционный ликбез? По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, при размещении акций «МЮ» на бирже Глэйзеры вставили пункт в соглашение, что акции класса В могут принадлежать только самой семье. И у одной бумаги этого класса есть 10 голосов, когда у бумаг класса А – всего один. Если же какая-либо из акций класса B продается Глэйзерами не членам семьи, то они конвертируются в акции класса А — то есть обесцениваются, потому что сразу начинают иметь в 10 раз меньшее право голоса.

Ситуация сейчас Акции Голоса Класс А (на бирже) 54 537 360 54 537 360 Класс А у Глэйзеров 2 383 360 2 383 360 Третьи лица 52 153 000 52 153 000 Класс В (на бирже) 110 127 613 1 101 276 130 Класс В у Глэйзеров 112 510 000 1 125 100 000 Доля Глэйзеров 68,3% 95,5%

Из класса B у Джоэла 21,9 млн акций, у Аврама – 16,6 млн, у Кевина – 15,9 млн, у Брайана – 19,9 млн, у Эдварда – 15 млн, у Дарси – 20,9 млн. Плюс у Джоэла есть 1,7 млн акций класса А, то есть всего у него есть 221 млн голосов. У Аврама – 166 млн голосов, а это значит, что на двоих у них 387 млн голосов. У остальных четверых Глэйзеров – 685 млн.

Если они откажутся от своих акций (то есть продадут их условному Рэтклиффу), то Джоэл и Аврам получат 511 млн голосов, что составляет 75,8% прав при принятии решений. И это – большинство, более чем достаточное для управления клубом. Получается, новый даже мажоритарный владелец (а при таком раскладе у братьев останется всего 24,8% акций) всё равно не будет иметь контроля. Зачем это Глэйзерам? Они явно хотят оставить себе актив, которые ещё через десять лет может стоить дороже.Зачем это Рэтклиффу? На клубе он заработает больше, чем потратит на приобретение пакета, и при этом ему совсем не нужно беспокоиться, как управлять клубом.

Идеально.

Третий – обращение к хедж-фонду

Если запрашиваемая Глэйзерами цена в £ 6 млрд не будет никем предложена, они могут принять решение остаться в клубе и привлечь дополнительные средства, продав миноритарный пакет акций американскому хедж-фонду Elliott Management.

Вряд ли такой вариант устроит болельщиков «МЮ», которые годами мечтали, что наконец Глэйзеры покинут «Олд Траффорд». Да и сами владельцы скорее предпочтут второй вариант делёжки с Рэтклиффом, при котором каждая из сторон останется в плюсе.