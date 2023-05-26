Тен Хаг перевернул «МЮ» за год. 7 причин успеха

Летом 2022 года Эрик тен Хаг пришёл в разбалансированную команду. Тогда «МЮ» оказался на шестом месте в таблице с мощным отставанием (11 очков) от пятого. У команды не было ни результата, ни внятного футбола. Вопросы по игре остаются и сейчас, но тенденция очевидна – команда прогрессирует. Вот семь вещей, которые наладил тренер.

1. Закупил игроков под себя

Проблема «МЮ» при Рангнике – несоответствие состава тренерским идеям. Удивительным образом получилось так, что у создателя гегенпрессинга оказался Криштиану Роналду. Великий нападающий с бесспорными преимуществами, но пассивный без мяча, а значит, не подходящий под такую модель игры.

Трансферы при тен Хаге делались явно под тренера. Показательно, что большинство игроков пришли из родной для него лиги. То есть те, кого он явно знает. Нельзя сказать, что со всеми трансферами угадали. Допустим, Мартинес – точечное попадание, а вот про Вегорста так не скажешь. Но важно, что футболисты брались под определённое видение, и в целом система работала.

Тен Хаг перевернул «МЮ» за год Фото: Stu Forster/Getty Images

2. Избавился от Роналду

Закупиться нужными футболистами – мало. Нужно было разобраться с теми, кто, по мнению тен Хага, не подходил для игры в основе. Тем более если речь про Роналду, для которого противоестественно находиться на скамейке. Масштаб личности просто не предполагал присутствия в запасе.

Если Рангник во время матчей был вынужден тратить время на то, чтобы приобнимать Роналду и успокаивать после замены, то тен Хаг принципиально не выпускал в основе португальца (лишь четыре матча в старте в АПЛ). В том числе это привело к скандальному интервью, но с точки зрения игры (да и атмосферы, видимо, тоже) команде это было необходимо.

3. Улучшил прессинг

В этой статье все пункты связаны между собой. Может даже показаться, что везде написано про одно и то же, но это не так. Вполне реально купить хороших игроков, убрать ненужных, но так и не выстроить игру.

Тен Хаг за первый год в «МЮ» не поставил тот искромётный футбол, который был у него в «Аяксе», дошедшем до полуфинала ЛЧ в 2019-м. Однако развитие в плане прессинга безусловно есть (хотя команда ещё далеко не лидер АПЛ по этому показателю). Мы это можем увидеть и визуально, и по косвенным показателям. Например, немного увеличился средний процент владения мячом (с 52,1% в прошлом сезоне АПЛ до 54,2% теперь), но куда интереснее, что «МЮ» – лидер всего чемпионата Англии по голам на контратаках (10 мячей).

Тен Хаг перевернул «МЮ» за год Фото: Shaun Botterill/Getty Images

4. Установил дисциплину

По ходу сезона футболисты «МЮ» не раз отмечали дисциплину при новом тренере. Несколько раз о ней упоминал Фернандеш, и кто-то даже видел в этом намёк на Роналду. Хотя сам Бруну настаивал, что не подразумевал ничего такого.

Цитата из февральского интервью Фернандеш: тен Хаг привнёс дисциплину в «МЮ». Все поняли, что нужно следовать его правилам

И можно было бы предположить, что такие комментарии – дежурная похвала тренеру, но была и красноречивая история с Рашфордом. Он проспал командное собрание и из-за этого выпал из основы на матч с «Вулверхэмптоном». Казалось, принципиальность тренера скажется на результате. Получилось наоборот. Рашфорд вышел во втором тайме и забил победный, а в интервью признал, что был наказан справедливо. Стало понятно, что если тен Хаг не прощает одного из лидеров, то не простит никого.

5. Воскресил Рашфорда

Вообще, о вингере нужно сказать отдельно. После того матча с «Вулверхэмптоном» он забил ещё восемь мячей в восьми турах подряд. Да и в принципе Рашфорд провёл свой лучший сезон в карьере – 30 голов за «МЮ» во всех турнирах (в прошлом сезоне было пять). Бенефициаром оказалась и сборная Англии, потому что Рашфорд забил ещё три мяча на ЧМ-2022. Причём сделал это за 137 минут на поле. То есть на один гол у него уходило 45,7 минуты.

6. Посадил в запас Магуайра

На фоне Роналду можно забыть, что тен Хаг разобрался ещё с одной проблемой команды. Магуайр непозволительно часто ошибается. Его уровень как игрока вызывает вопросы на протяжении уже нескольких сезонов. Капитан «МЮ» стал героем мемов и главным объектом критики для экспертов и болельщиков. Недавно по нему прошлись ещё и два экс-защитника «МЮ» — Рохо и Видич.

Один из них был сильно недоволен Маркос Рохо: требовал у Сульшера ставить меня, а не Магуайра

Здесь тен Хаг обошёлся без скандалов. Магуайр остался в команде и даже иногда выходил на поле. Вполне вероятно, что для летней продажи. Клубу будет проще получить деньги за футболиста, который хоть немного играл. Последние пару раз он появлялся на замену в конце матчей, когда команда вела в счёте.

Гарри Магуайр и тен Хаг Фото: Stu Forster/Getty Images

7. Придал команде гибкости

Тен Хаг строго придерживается схемы 4-2-3-1, но внутри этой расстановки «МЮ» проявляет гибкость. Например, Бруну Фернандеш оказывался справа, а Вегорст – под нападающим. Получалось неоднозначно, но соперникам сложнее готовиться к такому хамелеонистому «МЮ». Ну а самой удачной сменой позиции, пожалуй, стал вынужденный перевод Шоу в центр обороны. На этой позиции он оказался практически безупречен и не дал повода вспоминать о травмах Варана и Мартинеса.

Гибкость проявляется и в стиле игры – команда может делать упор на владение, а может — и на контратаки. Например, на «Камп Ноу» англичане легко отдали владение, но создали больше голевых моментов. Обратных случаев ещё больше – например, оба матча с «Форестом», когда «МЮ» владел мячом 65% и 68% и по моментам значительно превзошёл соперника. Правда, случались и провалы. Самый болезненный – 0:7 от «Ливерпуля», но тут важнее, кто по итогам длинной дистанции оказался в топ-4, а кто – нет.