Жест Соболева, выходка Дзюбы и ещё 7 ярких скандалов сезона РПЛ. Какой главный?

Сезон РПЛ подошёл к концу. Он запомнился не только пятым подряд золотом «Зенита», борьбой за медали и футбольной жизнью в новой реальности, но и множеством скандалов. «Чемпионат» вспомнил самые самые шумные эпизоды нашего чемпионата. Предлагаем выбрать самый главный скандал сезона-2022/2023!
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Конфликт Александра Соболева и Виллиана Роши во время дерби «Спартак» — ЦСКА
Одно из главных событий РПЛ весной – матч между «Спартаком» и ЦСКА в 28-м туре. Красно-белые обыграли принципиального соперника со счётом 2:1, но встреча войдёт в историю российского футбола благодаря другому поводу. На протяжении всего матча форвард «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша пихались и всячески провоцировали друг друга. Первым нервы сдали у Александра – и он показал Роше неприличный жест. Сначала бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым пропустили момент, но Роша исправил ошибку судей. Правда, бразилец допустил ошибку, показав этот же жест боковому арбитру. Тот посчитал его личным оскорблением.
В итоге Карасёв удалил и Соболева, и Рошу. Интернет «кипел» несколько дней после инцидента. На заседании КДК РФС Соболева дисквалифицировали на четыре матча, а вот удаление Роши аннулировали, признав, что Карасёв ошибся, показав карточку защитнику.
Бесконечные перестановки в «Химках»
Один из двух неудачников сезона – подмосковные «Химки». На протяжении сезона клуб метало из стороны в сторону. По ходу чемпионата «Химки» сменили целых пять тренеров. Почти в самом начале сезона уволили Сергея Юрана, затем в клубе работали Николай Писарев, Спартак Гогниев и Ринат Билялетдинов. Теперь «Химки» возглавляет Андрей Талалаев.
Самый запоминающийся тренер, несомненно, Спартак Гогниев. Он ругался с игроками (Аязом Гулиевым, Денисом Глушаковым и Дмитрием Тихим), одиозно вёл себя (вспоминаем празднование гола Ильи Садыгова в матче с «Динамо» при счёте 1:6), менял полсостава зимой и мечтательно рассуждал о красивом стиле игры команды. Текучка игроков – ещё одна проблема «Химок». К примеру, зимой состав пополнили целых 12 футболистов, а ушли 13 (трое – вернулись из аренд). О какой сыгранности могла идти речь?
Ошибка судьи Мешкова в моменте с голом Александра Соболева в концовке матча «Спартак» — «Урал»
В первом матче после возобновления сезона «Спартак» принимал на своём поле «Урал». К концу встречи счёт оставался ничейным – 2:2. На 86-й минуте мяч в ворота «Урала» забил Александр Соболев. Атаке предшествовал навес в штрафную от Квинси Промеса, на который вышел голкипер гостей Илья Помазун. Он столкнулся с защитником «Урала» Егором Филипенко, в результате чего оба игрока оказались на газоне. Соболев подхватил мяч и отправил его в пустые ворота. Однако секундой ранее Мешков дал свисток об остановке игры, что смутило других футболистов «Урала». По правилам, если арбитр свистит и останавливает встречу, то мяч не засчитывается ни при каких обстоятельствах.
В дело всё равно вступил VAR, но в итоге после нескольких минут ожидания судья не засчитал мяч. Мешков лишил «Спартак» победы, а после этого команда расклеилась и уже не смогла навязать борьбу за чемпионство «Зениту». Арбитр заработал низкую оценку за матч, а после не получил назначений на 19-й тур РПЛ.
Недовольство «Краснодара» работой судьи Владислава Безбородова в матче 2-го тура со «Спартаком»
На старте сезона РПЛ судейский скандал произошёл во встрече между «Краснодаром» и «Спартаком» (1:4). После встречи руководство южан возмутилось сразу несколькими эпизодами. На 31-й минуте, по их мнению, вторую жёлтую должен был получить форвард Александр Соболев, ударивший соперника локтем в борьбе. На 35-й минуте «Спартак» открыл счёт, отличился Роман Зобнин. Но в голевой атаке рукой сыграл полузащитник Кристофер Мартинс Перейра. А на 37-й минуте у «Краснодара» незаслуженно удалили полузащитника Александра Черникова. После встречи краснодарцы опубликовали в соцсетях сообщение, в котором поздравили «Спартак» и прикрепили видео со спорными моментами.
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий также заходил в судейскую по окончании игры. А клуб обратился в ЭСК по всем трём эпизодам. Экспертно-судейская комиссия в итоге признала только одну ошибку. «Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева на 32-й минуте матча. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Краснодар» на 35-й минуте матча. Комиссия не установила очевидной ошибки в решении судьи удалить с поля игрока команды «Краснодар» №8 Александра Черникова на 37-й минуте матча».
Конфликт Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля во время матча ЦСКА и «Спартака» в первом круге
Скандальная ситуация между тренерами ЦСКА и «Спартака» случилась в перерыве матча 13-го тура, завершившегося в итоге ничьей – 2:2. Между штабами команд разгорелась стычка, с обеих сторон полетели обоюдные упрёки. Позже стало известно, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов крикнул в адрес Абаскаля: «Что ты там рассказываешь, *** (блин)? Что ты там машешь своими руками, *** (блин)? Езжай домой, клоун». На послематчевой пресс-конференции он ещё раз проехался по испанцу: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Что-то рядом прыгало. Я его не понял».
Позже Абаскаль сообщил, что сказал Федотову: «Я сказал одну фразу: «Fair play». Честная игра! Вы же помните эпизод, когда их футболист был на газоне, а Зобнин отдал мяч и поднял руки вверх? Они просто воспользовались этим моментом». Речь шла о моменте с первым голом ЦСКА, когда на газоне оказался один из футболистов армейцев. Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин хотел остановить игру, но не выбил мяч за пределы поля. Его перехватил защитник армейцев Милан Гаич, ЦСКА убежал в атаку, после чего гол в ворота «Спартака» забил Фёдор Чалов.
Судейство Романа Галимова в матче «Пари НН» — «Крылья Советов»
Один из самых скандальных матчей с точки зрения судейства – встреча 24-го тура между «Пари НН» и «Крыльями». Руководство самарского клуба осталось настолько недовольным работой арбитра Романа Галимова, что гендиректор Вадим Андреев подал в отставку. В чём претензии? На 34-й минуте Галимов назначил пенальти в ворота «Крыльев»: защитник Николай Рассказов коснулся мяча в своей штрафной. Однако самарцы утверждают, что перед этим его в спину толкнул футболист «Пари НН» Артём Соколов. На 42-й минуте судья не поставил пенальти за фол в штрафной на форварде «Крыльев» Владимире Писарском. Защитник хозяев Никита Каккоев при пересечении траекторий задел коленом ногу нападающего, но Галимов не увидел нарушения правил. VAR не вмешался.
На 70-й минуте защитник «Пари НН» Виктор Александров, получивший ранее жёлтую карточку, ударил бутсой в лицо Писарскому. Арбитр решил не наказывать футболиста нижегородцев удалением. Спустя семь минут Галимов снова не удалил защитника «Пари НН». На этот раз Александров блокировал на входе в свою штрафную полузащитника «Крыльев» Бенхамина Гарре, даже не пытаясь сыграть в мяч. По итогам заседания Экспертно-судейская комиссия установила, что Галимов совершил три ошибки во время матча. Позже арбитра даже проверили на полиграфе, но он прошёл его успешно. И вернулся к работе.
Артём Дзюба не пожал руку Сергею Семаку после матча «Зенита» и «Локомотива»
«Локомотив» уступил «Зениту» (1:2) на своём поле в матче 22-го тура РПЛ. Но самое интересное случилось уже после финального свистка. О напряжённых отношениях между Сергеем Семаком и Артёмом Дзюбой мы знали давно, после интервью футболиста Нобелю Арустамяну дискуссия получила продолжение, а после очной игры достигло (пока) своего апогея. После матча тренер «Зенита» подошёл к футболисту и протянул тому руку, но форвард «Локо» проигнорировал это. Семак махнул в сторону Дзюбы и развернулся.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» остался дипломатичным: «Что подумал, когда Дзюба не пожал мне руку? Ничего. Это его абсолютно желание. Был бы не против, чтобы он три забил, а мы бы выиграли 4:3. Отношение у меня ко всем хорошее, а у каждого отношение ко мне своё». А Дзюба заявил, что «просто не увидел» Семака. Также Артёма «укололи» бывшие партнёры – Малком и Клаудиньо. В скандальном интервью Дзюба заявил, что «Зенит» превратился в клуб из Рио-де-Жанейро. После матча Малком припомнил Дзюбе эти слова и напомнил, что питерцы только что взяли три очка. Клаудиньо тоже продолжил тренд, уходя с поля со словами «Here is Rio de Janeiro» («Рио-де-Жанейро здесь» – по-русски. – Прим. «Чемпионата»).
Конфликт Валерия Карпина и Андрея Талалаева
Необычный заочный конфликт возник между Андреем Талалаевым и Валерием Карпиным. Талалаев проводил первый матч на посту главного тренера «Химок» с «Крыльями Советов». В концовке матча при счёте 0:0 опасно по воротам самарцев пробил Резиуан Мирзов. Талалаев эмоционально отреагировал на момент, случайно кинув бутылку на поле. Арбитр Рафаэль Шафеев показал красную карточку главному тренеру «Химок».
«Я вскочил радоваться голу Мирзова, – объяснил после матча Талалаев. – Мяч так закручивался, и с моей позиции показалось, что был гол. Вскочил, подбросил бутылку, она попала на линию и выскочила в поле. Арбитр подошёл и спросил. А мы не растим Комличенко – говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил. Судья дал красную. Я ушёл с поля, что делать». В ответ на подкол Комличенко тренер «Ростова» Валерий Карпин жёстко прошёлся по Талалаеву: «Могу сказать Талалаеву, чтобы смотрел за своими игроками, разговаривал про своих игроков, если уже запомнил их имена в третий раз. Или он просто не успевает запоминать, не знаю. Пускай говорит о своих игроках, а про футболистов «Ростова» пускай вообще забудет и рот не открывает».
Вероятно, Талалаев считает Комличенко симулянтом, именно поэтому упомянул форварда «Ростова» в послематчевом комментарии. В завершившемся сезоне Комличенко заработал на себе восемь пенальти. Сам футболист объясняет поразительную статистику «умением подстраиваться». Позже Талалаев в одной из соцсетей поздравил всех с Пасхой, упомянув в посте Карпина: «Вчера начался Светлый праздник Пасхи! Желаю, чтобы Пасха принесла вам теплоту и радость в сердце. Всем здоровья, мира, благополучия и добра! С праздником. P. S. И Валере тоже». В конце апреля спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отметил, что конфликт с Талалаевым исчерпан: «Была фраза Талалаева о том, что они «не растят Комличенко»? После этого он поздравил всех с праздником, пожелал удачи Николаю и «Ростову». Поэтому у нас конфликт исчерпан».
Игровые и управленческие проблемы «Торпедо»
Второй клуб, покинувший РПЛ – «Торпедо». Как и «Химки», чёрно-белых весь сезон преследовали проблемы и скандалы. За сезон «Торпедо» сменило четырёх тренеров (Александр Бородюк, Николай Ковардаев, Андрей Талалаев и Жозеп Клотет) и трёх президентов (Денис Маслов, Илья Геркус, Ярослав Савин). Геркус рассказывал, что в клубе «отсутствовали коммерческий, экономический и финансовый отдел, не было маркетинга, бренда, розницы и мерчандайзинга».
Зимой «Торпедо» для борьбы за выживание приобрело восемь футболистов, а через месяц уволило тренера Талалаева. Не обладая выстроенной стратегией и чёткой структурой внутри, клуб безнадёжно вылетел в Первую лигу. Тяжело рассчитывать на светлое будущее в РПЛ, когда внутри клуб страдает от скандалов и нескончаемых изменений.
- 4 июня 2023
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