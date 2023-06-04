Жест Соболева, выходка Дзюбы и ещё 7 ярких скандалов сезона РПЛ. Какой главный?

Сезон РПЛ подошёл к концу. Он запомнился не только пятым подряд золотом «Зенита», борьбой за медали и футбольной жизнью в новой реальности, но и множеством скандалов. «Чемпионат» вспомнил самые самые шумные эпизоды нашего чемпионата. Предлагаем выбрать самый главный скандал сезона-2022/2023!

Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!

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