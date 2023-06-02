Конфликт Виллиана Роши и Соболева продолжается. Армеец обвинил спартаковца в расизме!

Конфликт Виллиана Роши и Александра Соболева получает продолжение, несмотря на то что КДК РФС уже разобрался в ситуации и вынес наказание. Точнее, наказан был только нападающий «Спартака», получивший «бан» на четыре матча РПЛ. Защитника ЦСКА, наоборот, реабилитировали – красную карточку, полученную бразильцем в дерби, отменили.

После вынесенной КДК дисквалификации Соболева «Спартак» запросил полный текст решения с целью обжаловать его. А накануне стало известно, что красно-белые передали в РФС дополнительные материалы, касающиеся поведения Виллиана Роши в дерби. «Спартак» обратил внимание на послематчевое интервью бразильца, в котором тот назвал Соболева «клоуном» и «нехорошим человеком». Сделал экспертизу (перевод с португальского языка) – отправил документ КДК. Возможно, в клубе рассчитывают на то, что Виллиан Роша всё же заработает дисквалификацию: в таком случае спартаковский конкурент в борьбе за серебро потеряет основного защитника перед решающим матчем.

Сегодня же на официальном сайте ЦСКА появилось интервью бразильского защитника, в котором Виллиан Роша, по сути, обвинил игрока «Спартака» и сборной России в расизме. Вот что сказал легионер армейцев:

«Игрок «Спартака» в первый раз продемонстрировал этот жест гораздо раньше удаления, в центре поля, а затем издал звук уханья – у-у-у. Я тогда сразу посмотрел на бокового судью и пытался обратить его внимание на этот эпизод. Затем был момент на боковой линии, когда я подошвой коснулся игрока соперника. Он пробегал мимо и что-то агрессивно жестикулировал.

А уже после всего этого произошёл момент в штрафной, который привёл к удалениям. Он ещё раз показал этот жест мне прямо в лицо. А то, что я повторил этот жест, было моей попыткой объяснить судье, что Соболев сделал в мою сторону. Я просто хотел привлечь внимание арбитров к данному эпизоду. Поскольку я говорю только на португальском и не владею русским, пришлось прибегнуть к языку жестов».

По словам Виллиана Роши, он ничего плохого не делал – не бил Соболева и не грубил ему. Бразилец объяснил оскорбительное поведение оппонента тем, что он хорошо опекал спартаковца и плотно играл в отборе.

Нападающий «ничего не мог поделать, поэтому решил действовать в другом ключе». Очевидно, кто-то поверит Виллиану Роше, а кто-то нет, вспомнив предоставленные красно-белыми снимки, на которых защитник «поправляет шорты». Однако для Александра минус в этой истории в том, что он отнюдь не впервые агрессивно повёл себя на поле по отношению к сопернику, и определённый имидж уже сложился.

Через несколько часов появился и ответ от «Спартака». Глава пресс-службы красно-белых назвал обвинения в адрес Соболева в расизме «фантазией» бразильца:

«Две недели прошло после нашей победы в дерби, а коллеги никак не отпустят ситуацию. Мы сейчас сконцентрированы на «Крыльях». Комментировать фантазии Роши нет никакого смысла» («РБК-Спорт»).

В первом матче без получившего «бан» Соболева «Спартак» мучился в атаке: не смог забить дома «Пари НН». В 30-м туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде с «Крыльями Советов», а ЦСКА – на своём поле с «Ростовом». Команда Владимира Федотова опережает команду Гильермо Абаскаля на одно очко.