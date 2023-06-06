Спаллетти, Сарри, Индзаги, Мотта, Палладино, Итальяно: кто лучший тренер сезона в Серии А?

Завершился чемпионат Италии. «Наполи» впервые со времён Диего Марадоны стал чемпионом, а в финал каждого из еврокубков вышли итальянские клубы – «Интер» в Лиге чемпионов, «Рома» – в Лиге Европы, «Фиорентина» – в Лиге конференций. Можно однозначно сказать, что футбол с Аппенин в этом году на подъёме.
Пришло время определить лучшего тренера Серии А сезона-2022/2023. Авторы и друзья «Чемпионата» отобрали шесть коучей. Вам осталось отдать свой голос.
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Лучано Спаллетти, «Наполи»
Выбор Никиты Паглазова, автора «Чемпионата»
Тяжело найти аргументы против того, чтобы считать Спаллетти тренером года в Серии А. Привести «Наполи» к первому чемпионству после Диего Марадоны – главное достижение в карьере 64-летнего специалиста. Он подарил Неаполю самый яркий праздник за 33 года. А команда на протяжении всего сезона отражала на поле дух города: играла красиво, страстно и дерзко.
Именно Спаллетти нашёл ключи, с помощью которых «Наполи» исполнил мечту сотен тысяч фанатов. Потеряли в межсезонье Кулибали, Инсинье, Мертенса? Не беда! Клуб нашёл замены в лице Ким Мин Джэ и Хвичи Кварацхелии, а Лучано замаскировал уход лидеров и сделал игру команды качественнее.
«Наполи» не только выиграл Серию А, но и сделал это уверенно. Команда забронировала золото в 33-м туре, за месяц до финиша сезона. Вспомните, когда такое происходило в Италии в последний раз? А ведь ещё недавно тут господствовал «Ювентус». Да, ближе к концу сезона «Наполи» не хватило на два фронта, и случился вылет из ЛЧ от «Интера». Но команда Спаллетти уверенно набирала очки там, где это требовалось.
Так сложилось, что в лиге работают много классных тренеров – от Маурицио Сарри до Винченцо Итальяно. А сам чемпионат ожил и показывает уровень в Европе (три клуба в финалах еврокубков). И в такой момент Спаллетти берёт титул. Что это, если не показатель класса?
Симоне Индзаги, «Интер»
Выбор Дмитрия Бажанова, комментатора Setanta Sports и автора телеграм-канала «НЕБАЖЕНОВ»
Сейчас в это трудно поверить, но весной Индзаги был на грани увольнения. «Интер» долго не мог выиграть в чемпионате, выпал из топ-4. Плюс ходили разговоры, что специалист потерял раздевалку. В общем, в тот момент Симоне реально подвис.
Теперь же Индзаги – один из главных героев сезона. Он втащил «Интер» в лигочемпионскую четвёрку, выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а ещё дошёл до финала ЛЧ. Можно сколько угодно говорить, что в Лиге чемпионов «Интер» попал в «лёгкую» часть сетки – на мой взгляд, заслуг Индзаги это не умаляет. Во-первых, он не выбирал, в какую часть сетки попадёт «Интер». А во-вторых, «Бенфику» и «Милан» всё-таки надо было обыграть. И «Интер» Индзаги сделал это очень уверенно.
В минувшем сезоне «Интер» – король больших матчей. Он потерял много очков с командами из второй части таблицы, но против топов был страшен. Команда Индзаги лучше всех в мире умеет мешать играть сопернику. Она показала это и в Италии, и в Лиге чемпионов. Я уверен, что в финале ЛЧ «Ман Сити» обломает об «Интер» свои дорогущие атакующие виниры.
Ещё одна причина похвалить Индзаги – то, как он справился с травмами. Выбыл незаменимый Брозович? Не беда, на его место встал Мхитарян, и «Интер» заиграл лучше прежнего. Выбыл ключевой центрдеф Шкриньяр? Тоже не проблема, Индзаги сделал ставку на Ачерби, чаще стал использовать в центре Дармиана, подтянул со скамейки Д’Амброзио – и это сработало.
Несмотря на весенний кризис, Симоне не отказался от своих идей. И был за это вознаграждён. Если он выиграет Лигу чемпионов, даже чемпионство «Наполи» по значимости и резонансу отойдёт на второй план.
Маурицио Сарри, «Лацио»
Выбор Игоря Кытманова, комментатора «Матч ТВ» и автора телеграм-канала «Кытманов FM»
Сарри качественно отработал в «Лацио» с весьма средним составом. По-хорошему, попадание в топ-4 для римлян – это прыжок выше головы. Тренер выжимает максимум из этой команды. И, не будь фантастического сезона «Наполи», неизвестно ещё, как бы развернулась борьба за титул.
Маурицио кропотливо работает над позиционным нападением. Ищет и находит варианты при отсутствии лидеров, того же Иммобиле. И умело встраивает в этот стиль футболистов в зависимости от их потенциала. «Лацио» заметно прибавил в обороне, имея при этом на позиции опорника не самого многогранного Катальди и устаревающего Весино, а центре защиты не самых звёздных Казале и Романьоли.
«Лацио» был весьма конкурентоспособен с топ-командами Серии А. По продвинутым метрикам, конечно, клуб не должен быть так высоко. Но, в конце концов, не метрики определяют место в таблице. А прогресс команды Сарри на второй год его работы очевиден. И сегодня Маурицио, без сомнения, относится к числу европейских тренерских топов.
Раффаэле Палладино, «Монца»
Выбор Артёма Борисова, комментатора Okko Sport и автора телеграм-канала «Артём Борисов, 13»
«Монце» и правда нужно было месяц поиграть в кашу с известным кашеваром Джованни Строппой, чтобы на его фоне выгодно поработал даже бывший тренер дубля. Но молодой Палладино не просто прибрался – он заложил новый образ действия, обрабатывая остывший неприятный металл спокойными тёплыми руками.
К середине сезона огромная обойма «Монцы» обрела ясные смыслы и в каждом режиме игры стала выглядеть адекватно. Когда «Монца» пыталась держать мяч, это выглядело как владение мячом. Когда прессинговала, это выглядело как прессинг. Когда хотела перестраховаться, была похожа на команду, которая защищается. Не более и не менее.
Тренер-новичок, итальянец 39 лет, да ещё и бывший нападающий – с таким опытом спокойствия и понятности. Откуда это вообще?
Тьяго Мотта, «Болонья»
Выбор Ивана Демидова, автора телеграм-канала La Gazzetta del Calcio
Сейчас довольно забавно читать комментарии фанов «Болоньи» на различных форумах: в момент, когда руководство принимало решение о назначении Мотты, люди явно сомневались, отдавая предпочтение старому лису Клаудио Раньери. Их можно понять: Тьяго проработал главным тренером в Серии А лишь один полноценный сезон. И пускай и спас «Специю» от вылета, но не казался оптимальным вариантом для замены культового Синиши Михайловича. Время расставило всё по своим местам.
Мотта принял «Болонью» в разобранном состоянии с семью очками. Потребовалось время, чтобы наладить игру, но изменения проявились в первом же матче: 4-3-3 вместо опостылевшей 3-5-2, контроль мяча (шестое место в лиге по владению в среднем – 54,7%) и активный прессинг (четвёртое место по PPDA – 10,04). Добавить к этому абсолютно современные штучки:
- Камбьязо в роли ложного фулбэка;
- лучший сезон в карьере Скорупского, номинированного на лучшего вратаря Серии А;
- лучший сезон Орсолини, который забил 11 голов;
- защитник Пош оформил шесть мячей;
- а полузащитник Фергюсон отличился семь раз.
В итоге получим команду, которая по итогам сезона набрала +8 очков в сравнении с предыдущим чемпионатом (лишь «Наполи», «Лацио» и «Салернитана» добились большего очкового прогресса). Это обновление своего же рекорда XXI века в 52 очка, установленного ещё при Франческо Гвидолине! И пускай в еврокубки залезть так и не получилось, сезон «Болонья» и её тренер могут однозначно занести себе в актив.
Винченцо Итальяно, «Фиорентина»
Выбор Михаила Садова, автора телеграм-канала La Gazzetta del Calcio
В прошлом сезоне тренер вернул «Фиорентину» в еврокубки спустя пять лет. В нынешнем – вывел в два финала: Кубка Италии и Лиги конференций. История Итальяно во главе «фиалок» – это ода всепобеждающей любви к футболу и тем, кто в него играет. Никто в Италии не действует смелее, чем «Фиорентина»: второе место по владению, самый интенсивный прессинг по PPDA и одна из самых высоких линий обороны. Вишенка на торте – третье место по ударам с игры (выше – только монструозный «Наполи» и финалист ЛЧ «Интер») и первое – по ударам со стандартов. По допущенным ударам картина такая же доминантная – меньше всех давали бить по своим воротам и с игры, и со стандартных положений.
Тянет ли команда «Фиорентины» футбол Итальяно? Изначальный ответ – нет: в первой половине ввиду травм лидеров (Миленкович, Гонсалес), потери ключевых игроков прошлого сезона (Влахович, Торрейра) и неготовности состава (спасибо руководству) играть каждые три дня. Результаты удручали. Однако Винценцо не сдавался и не отказывался от веры в то, что эти футболисты могут больше. «Фиорентина» всё так же шла вперёд большими силами, суицидально высоко поднимала линию обороны, насыщала штрафную соперника максимальным числом игроков и запирала в своей трети даже тех, кто это не очень-то это и любит (пример – матч с «Наполи» в первом круге).
И у Итальяно получилось: расцвели Додо и Мандрагора, команда дошла до конца во всех турнирах (я же уже говорил про два финала?), а в таблице второй половины сезона Серии А клуб из Флоренции взлетел на пятое место (33 очка): в одном от «Юве» и двух – от «Интера». При этом никто в Италии не имел той нагрузки, что выпала команде Итальяно. Завтра «Фиорентина» сыграет свой 60-й матч в сезоне. И всё это – благодаря тренеру, который живёт девизом «Пределов нет – есть только горизонты». Редкий случай, когда дела полностью соответствуют словам.
- 6 июня 2023
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