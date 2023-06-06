Спаллетти, Сарри, Индзаги, Мотта, Палладино, Итальяно: кто лучший тренер сезона в Серии А?

Завершился чемпионат Италии. «Наполи» впервые со времён Диего Марадоны стал чемпионом, а в финал каждого из еврокубков вышли итальянские клубы – «Интер» в Лиге чемпионов, «Рома» – в Лиге Европы, «Фиорентина» – в Лиге конференций. Можно однозначно сказать, что футбол с Аппенин в этом году на подъёме.

Пришло время определить лучшего тренера Серии А сезона-2022/2023. Авторы и друзья «Чемпионата» отобрали шесть коучей. Вам осталось отдать свой голос.

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