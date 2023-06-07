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Лучано Спаллетти подарили руль от угнанного автомобиля и CD-диски после победы «Наполи» в Серии А, подробности

Фанаты «Наполи» сделали Спаллетти странный подарок. Сначала они украли эти вещи у тренера
Никита Паглазов
Лучано Спаллетти
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Руль от автомобиля и диски.

«Наполи» под руководством Лучано Спаллетти выиграл чемпионат Италии впервые за 33 года. Команде из Неаполя не удавалось взять скудетто со времён Марадоны, но всё изменил экс-тренер «Зенита». Хотя не все болельщики «Наполи» радовались, когда Лучано пришёл в клуб.

За свою тренерскую карьеру в Италии Спаллетти заработал реноме неудачника: с 1994 по 2023 год он выиграл с «Эмполи» Серию В и С, а также два Кубка и Суперкубок Италии с «Ромой». Всё. Поэтому в мае 2021 года фанаты «Наполи» остались недовольны, что Спаллетти возглавил команду. А в октябре, когда клуб переживал проблемы, они украли его автомобиль Fiat Panda, потребовав отставки. Они вывесили баннер рядом со стадионом «Наполи»: «Спаллетти, мы вернём твою Panda, если ты уйдешь!»

Баннер

Баннер

Фото: twitter.com/saquedemetaco

Однако Лучано не уходил. И в итоге выиграл Серию А, подарив счастье болельщикам. Хотя и принял решение покинуть «Наполи» по окончании сезона. Причина – разногласия с владельцем Аурелио Де Лаурентисом. Формально получилось, что он выполнил требование болельщиков. Поэтому они вернули Спаллетти руль от автомобиля, а также компакт-диски его любимого певца Пино Даниэле. Конечно, всё это прошло в тёплой обстановке.

Спаллетти навсегда вписал своё имя в историю «Наполи». Он приходил с сомнительной репутацией, но теперь останется любимчиком болельщиков. А с автомобилем проблем не возникло – Лучано купил себе новый Fiat Panda, разукрасив его затем в честь победы «Наполи» в Серии А.

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