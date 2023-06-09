Невероятная статистика главного тренера «Интера»! У Гвардиолы проблемы перед финалом ЛЧ?

Индзаги за игровую и тренерскую карьеру участвовал в 13 решающих встречах. И все выиграл!

«Интер» в шестой раз в истории сыграет в финале Лиги чемпионов. Соперник «нерадзурри» достался максимально непростой – «Манчестер Сити». Команду Хосепа Гвардиолы называют безусловным фаворитом предстоящей игры. Но у «Интера» есть одно преимущество, о котором мало кто говорит. Это тренер.

Симоне Индзаги не был выдающимся игроком, но провёл неплохую карьеру. Её пик пришелся на 11 лет в «Лацио». Вместе с «орлами» Индзаги выиграл Серию А в сезоне-1999/2000, а также шесть кубковых соревнований. Римляне стали победителями Суперкубка УЕФА — 1999, Суперкубка Италии 2000 и 2009 годов, а также Кубка Италии в 2000-м, 2004-м и 2009-м. Индзаги не проиграл ни один из шести финалов в качестве игрока. Талисман «Лацио»?

Симоне Индзаги в составе «Лацио» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

В 2010 году Симоне завершил карьеру и сразу взялся за тренерскую работу. Он остался в структуре «Лацио», начав свою практику с молодёжных команд. Спустя шесть лет ему доверили основной состав. Индзаги отработал в качестве главного тренера весенний отрезок сезона-2015/2016, а затем команду возглавил Марсело Бьелса. Однако аргентинец отказался от должности спустя пару дней, просто не приехав в Рим. Поэтому Индзаги окончательно утвердили главным тренером. Вместе с Симоне «Лацио» впервые за 12 лет вернулся в групповой этап Лиги чемпионов, а также сыграл в трёх кубковых финалах. И, как вы думаете, как они завершились? Естественно, в пользу «Лацио».

В финале Суперкубка Италии 2017 года «орлы» в результативном матче переиграли «Ювентус» — 3:2. Спустя два года афиша Суперкубка повторилась, и снова сильнее оказался «Лацио» — 3:1. А в финале Кубка Италии — 2018/2019 римляне обыграли «Аталанту» Джан Пьеро Гасперини – 2:0. Итого: девять кубковых финалов Индзаги с «Лацио» — девять побед. Магия!

Симоне Индзаги (в роли тренера) с кубком в «Лацио» Фото: Marco Rosi/Getty Images

В 2021 году Симоне ушёл на повышение. Миланский «Интер» позвал Индзаги вместо Антонио Конте. И новый тренер с ходу взял для клуба Суперкубок Италии. В январе 2022-го «Интер» в дополнительное время обыграл «Ювентус» — 2:1. Индзаги оказался сильнее «Юве» в финале Суперкубка третий раз за карьеру. Затем «Интер» забрал и Кубок Италии. Угадаете, кого они обыграли? Правильно, «Ювентус»! И снова в дополнительное время – 4:2. В текущем сезоне «Интер» повторил «золотой» дубль: в финале Суперкубка разгромил «Милан» — 3:0, а в решающей встрече Кубка выиграл у «Фиорентины» — 2:1.

Симоне Индзаги (в роли тренера) с кубком в «Интере» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Подведём итоги по кубковым финалам для Индзаги. Шесть побед в шести решающих встречах за игровую карьеру. Семь выигранных финалов из шести в качестве тренера – 100-процентный результат. В общей сложности Симоне выиграл 13 (!) финальных матчей. Невероятный результат. «Манчестер Сити» должен напрячься от подобной статистика тренера соперника. Но если кто-то и может сломать серию Индзаги, то только невероятная команда Гвардиолы. Так или иначе, «Интер» набрал крутой ход к финалу Лиги чемпионов. Легко «Сити» точно не будет.