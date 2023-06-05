Финал Лиги чемпионов — 2023: всё самое важное — в одной трансляции.

Ничего круче в этом году уже не будет! «Ман Сити» — «Интер» — уникальный финал ЛЧ. LIVE

Приветствуем вас, друзья! В большинстве стран Европы этот аномально длинный сезон уже завершился, но главный матч ещё впереди. Не только сезона — всего года! Ничего более грандиозного в футболе в 2023-м уже не случится. За неимением Кубков мира и Европы Лига чемпионов осталась вне конкуренции.

«Манчестер Сити» — «Интер» — это звучит не просто интригующе. Свежо! Трудно поверить, но за более чем вековую историю двух клубов они столкнутся впервые — и сразу в битве за трофей! Хосеп Гвардиола выиграл оба главных турнира в Англии и идёт на требл. Симоне Индзаги ещё не столь успешен, как каталонский коллега, но тоже мастер решающих партий. Стамбул считает дни и часы до финала — и весь мир вместе с ним.