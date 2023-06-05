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«Манчестер Сити» — «Интер» 10 июня 2023 года, онлайн-трансляция финального матча Лиги чемпионов, где смотреть, время

Ничего круче в этом году уже не будет! «Ман Сити» — «Интер» — уникальный финал ЛЧ. LIVE
«Чемпионат»
«Ман Сити» — «Интер» — уникальный финал ЛЧ
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Финал Лиги чемпионов — 2023: всё самое важное — в одной трансляции.

Приветствуем вас, друзья! В большинстве стран Европы этот аномально длинный сезон уже завершился, но главный матч ещё впереди. Не только сезона — всего года! Ничего более грандиозного в футболе в 2023-м уже не случится. За неимением Кубков мира и Европы Лига чемпионов осталась вне конкуренции.

«Манчестер Сити» — «Интер» — это звучит не просто интригующе. Свежо! Трудно поверить, но за более чем вековую историю двух клубов они столкнутся впервые — и сразу в битве за трофей! Хосеп Гвардиола выиграл оба главных турнира в Англии и идёт на требл. Симоне Индзаги ещё не столь успешен, как каталонский коллега, но тоже мастер решающих партий. Стамбул считает дни и часы до финала — и весь мир вместе с ним.

⁉ Кто выиграет Лигу чемпионов — 2022/23? Опрос ❌ Потери «Ман Сити» и «Интера» перед финалом 📺 Где смотреть финал Лиги чемпионов 2023
Live Александр Титеев
17:44 Олег Лысенко

⁉ Кто выиграет Лигу чемпионов — 2022/23? Опрос

Главный вопрос недели в мировом футболе!

17:42 Олег Лысенко

❌ Потери «Ман Сити» и «Интера» перед финалом

Несколько игроков пропустят решающий матч по разным причинам:

  • «Ман Сити»: Стеффен, Аке (травмы), Менди (отстранение);
  • «Интер»: Мхитарян, Дальберт, Корреа (травмы).
17:38 Олег Лысенко

📺 Где смотреть финал Лиги чемпионов 2023

В прямом эфире игру «Манчестер Сити» — «Интер» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Начало трансляции из Стамбула — 10 июня в 21:15 по московскому времени.

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