Величие Берлускони в «Милане» в семи фотографиях

На 87-м году жизни умер бывший премьер-министр Италии и экс-владелец «Милана» Сильвио Берлускони. В апреле стало известно, что у него лейкемия. Он провёл в больнице около полутора месяцев, а потом вернулся домой. Недавно – новая госпитализация, которую он уже не пережил. И скончался в одной из больниц Милана.

Первая работа Сильвио – певец в круизном лайнере. Потом были успешный строительный бизнес, покупка крупной газеты и нескольких каналов. А в середине 80-х появился футбол. Он приобрёл «Милан», находившийся в кризисе и только-только поднявшийся из второго дивизиона. Говорили, что это сделано исключительно ради пиара, а сам футбол был ему безразличен, и таким образом Сильвио готовил себя к политической карьере.

Презентация «Милана», 1986 год Фото: Angelo Deligio/Getty Images

Это не совсем так. В биографической книге Алана Фридмана герой вспоминал, что его отец был преданным поклонником «Милана». И всегда брал сына с собой на стадион. Уже тогда зародилась мечта сделать для клуба что-то значимое. И Берлускони успешно её осуществил. Первое решение – приглашение Арриго Сакки – очень непопулярного на тот момент тренера, бубнившего в медиа о тотальном футболе. Второе – супертрансферы – Гуллит, ван Бастен, а позже Райкард.

Сильвио Берлускони и Марко ван Бастен Фото: Zuma/TASS

В сезоне-1987/1988 клуб вернул себе скудетто. А в конце 1987-го Гуллит получил «Золотой мяч». Берлускони точно очень гордился этим фактом.

Последнее десятилетие XX века – сверхтрофейное время «Милана». Берлускони не жадничал вкладывать деньги, собирать классных футболистов, а клуб брал титулы. В 1989-м – первый Кубок чемпионов. С «золотой» тройкой голландцев и Карло Анчелотти в атаке.

«Милан» и Берлускони с кубком Лиги чемпионов, 1989 год Фото: Peter Robinson/Getty Images

За следующие 17 лет клуб возьмёт ещё четыре главных европейских трофея. И проиграет три финала. Самый памятный – в Стамбуле в 2005-м.

Берлускони в 2005 году после финала ЛЧ в Стамбуле Фото: Aziz Uzun/Getty Images

С 1991-го по 2017-й «Милан» взял ещё семь скудетто. А ещё через клуб прошли множество культовых футболистов – от Паоло Мальдини до Андрея Шевченко, который в «Милане» провёл лучшую часть карьеры и выиграл «Золотой мяч».

Карло Анчелотти, Сильвио Берлускони и Паоло Мальдини после победы на клубном ЧМ в 2008 году Фото: Newpress/Getty Images

В середине 90-х Берлускони начал политическую карьеру. И четырежды возглавлял итальянское правительство. Последний раз – с 2008-го по 2011-й. Ушёл в отставку из-за судебных дел, кризиса евро и серьёзных экономических трудностей страны. Финансирование «Милана» все эти годы оставалось стабильным. Однако начиная с 2010-х Берлускони уже было трудно конкурировать с американскими и азиатскими инвесторами.

Последнее чемпионство «Милана» при Берлускони в 2011 году Фото: Dino Panato/Getty Images

Недовольство болельщиков возрастало, так как клуб перестал всерьёз претендовать на победу в Серии А и Лиге чемпионов. Поэтому в 2017-м Сильвио продал «Милан», которым владел больше 30 лет. Вместе ним ушёл и вице-президент Адриано Галлиани, который все эти годы был правой рукой президента.

Перформанс болельщиков «Милана» на прощании с Берлускони Фото: Imago/TASS

Но надолго Берлускони от футбола не отошёл. Как, впрочем, и от политики. Через год с небольшим после продажи «Милана» он купил клуб «Монца», выступающий в третьем дивизионе. Это было удобно, ведь один из домов политика и бизнесмена находился рядом со стадионом клуба. Плюс в этом городе родился Галлиани, который и договорился о сделке за день. Сумма – € 3 млн. Инвестиции – € 30 млн.

Берлускони и Галлиани на стадионе ФК «Монца» Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

В мае 2022-го «Монца» впервые в истории вышла в Серию А. С любопытной философией – акцент на молодых итальянцев, никаких тату и бород. Повседневный стиль – деловой. Вместо закорючек на автографах – имя и фамилия. В первом же сезоне «Монца» дважды хлопнула «Ювентус», один раз – «Интер». И завершила сезон на 11-м месте. Берлускони периодически посещал матчи. Но теперь неизвестно, как и кем будет финансироваться клуб.