ЦСКА и «Зенит» выкупили легионеров, «Локо» укрепил оборону. Трансферы последних дней в РПЛ

До старта нового сезона в РПЛ осталось меньше месяца — 1-й тур запланирован на 20-е числа июля. Пока команды в отпусках, менеджеры клубов ведут активную работу над укреплением состава. Рассказываем о последних сделках в РПЛ. Все суммы в скобках указаны согласно данным Transfermarkt.

Густаво Мантуан: «Коринтианс» → «Зенит» (€ 3 млн)

Густаво Мантуан Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Самый дорогой трансфер недели в РПЛ провернул «Зенит». Сине-бело-голубые выкупили права на бразильца Мантуана, о чём сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев. Ранее сам футболист изъявил желание остаться в «Зените», поскольку уже привык к городу и одноклубникам. Мантуан в первую очередь прекрасно проявил себя в роли джокера. В минувшем сезоне забил шесть мячей, четыре — после выхода на замену (второй результат в команде).

Любопытно, что в «Коринтиансе» Мантуан забил шесть мячей за 43 матча, а в «Зените» для этого ему потребовалось 29 игр. А ведь в бразильском клубе он провёл на поле 2179 минут, а в российском — всего 921. Не исключено, что в новом сезоне Густаво получит больше игрового времени, особенно если «Зенит» всё-таки продаст кого-то из атакующей группы.

Илья Самошников: «Рубин» → «Локомотив» (свободный агент)

Илья Самошников Фото: fclm.ru

О том, что Самошников покидает «Рубин», стало известно ещё полторы недели назад. Именно тогда пресс-служба казанского клуба сообщила, что игрок уйдёт в статусе свободного агента. Кстати, его контракт истекает 30 июня. Сам Самошников подчеркнул, что остался в «Рубине», несмотря на вылет из РПЛ по итогам сезона-2021/2022. По словам футболиста, он чувствовал причастность к падению команды. Спустя сезон «Рубин» вернулся в «вышку», а 25-летний Самошников с чистой совестью покинул клуб.

Футболист подписал контракт с «Локомотивом» до 2026 года. Любопытно, что Самошников дебютировал за «Рубин» как раз в матче с железнодорожниками. Три года назад Илья вышел на левый фланг обороны, но его команде это не сильно помогло. Казанский клуб «сгорел» 0:2, а оба мяча в его ворота отгрузил Алексей Миранчук. После этого Самошников провёл ещё 86 матчей в футболке «Рубина» и набрал десяток очков по системе «гол+пас»: 5+5.

Мойзес: «Интернасьонал» → ЦСКА (€ 2,30 млн)

Мойзес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бразильский защитник оказался в России ещё прошлым летом и отыграл сезон на правах аренды. У ЦСКА была возможность активировать опцию выкупа, и армейцы воспользовались этим правом. По словам генерального директора клуба Романа Бабаева, стороны обсуждали дополнительные нюансы по сделке. Именно по этой причине официальное объявление появилось чуть позже, чем изначально планировалось. Менеджер ЦСКА подчеркнул, что 28-летний Мойзес не только прекрасно себя проявил, но и завоевал любовь болельщиков.

Кстати, в прошлом месяце защитника подозревали в махинациях со ставками. По крайней мере, такую информацию опубликовало издание O Globo. Согласно его данным, Мойзес умышленно получил жёлтую карточку в одном из матчей чемпионата Бразилии, чтобы потом получить за это деньги. Естественно, армейцы тщательно изучали вопрос и контактировали даже с бразильской федерацией футбола. Судя по тому, что они активировали опцию выкупа, подозрения не оправдались.

Роман Акбашев: «Факел» → «Ростов» (свободный агент)

Роман Акбашев Фото: РИА Новости

Акбашев внёс весомый вклад в успешное выступление «Факела» на финише сезона. Воронежский клуб провёл семь матчей после назначения Вадима Евсеева на пост главного тренера и одержал пять побед. Акбашев на этом отрезке наколотил пять голов — отличный показатель для игрока из клуба-аутсайдера. При Евсееве появилась интересная закономерность: если Акбашев забивал, то команда обязательно побеждала.

В следующем сезоне Акбашев сыграет в составе нового клуба. 6 июня «Факел» объявил об уходе футболиста в связи с истечением контракта. Сам Роман сразу после этого выкатил пост в соцсетях и в традиционном для таких случаев ключе поблагодарил руководство, тренеров, болельщиков. «Ростов» официально ещё не объявил о переходе Акбашева, но информацию о трансфере уже подтвердил спортивный директор «Факела» Кирилл Котов. По его словам, донской клуб предложил 31-летнему футболисту большие деньги. В такой ситуации удержать игрока в «Факеле» было нереально.

Вячеслав Литвинов: «Краснодар» → «Сочи» (€ 1 млн)

Вячеслав Литвинов Фото: pfcsochi.ru

Прошедший сезон стал для центрального защитника первым полноценным в составе «Краснодара». Литвинов поиграл и в РПЛ (18 матчей), и в Первой лиге (пять матчей) за вторую команду «быков». В весенней части Вячеслав пять раз вышел на поле в высшем дивизионе, но полностью провёл только две игры. Литвинов сменил место работы, но далеко ехать не придётся — его купил другой клуб из Краснодарского края. Правда, у «быков» есть первоочередное право обратного выкупа. В конце 2022 года сообщалось об интересе к игроку со стороны «Боавишты», однако уже тогда этот вариант казался маловероятным. Португальцы сочли цену футболиста завышенной.

Артур Галоян: «Алания» → «Балтика» (€ 600 тыс.)

Артур Галоян Фото: vk.com/fcalania

«Балтика» продолжает укреплять состав под первый за 25 лет выход команды в «вышку». На прошлой неделе клуб оформил переход португальского опорника Жоау Ламейры, а теперь в Калининград едет лучший ассистент Первой лиги. Воспитанник академии «Торпедо» Галоян отыграл всего один сезон в «Алании», и этого хватило, чтобы получить предложение от клуба РПЛ. 23-летний атакующий полузащитник подписал контракт до 2027 года. В прошлом сезоне он набил неплохую статистику: восемь голов и 13 ассистов в 30 матчах. «Алания» по известным причинам пролетела мимо стыков, а вот Галоян получил шанс сыграть в РПЛ.

Вячеслав Якимов: «Краснодар» → «Факел» (€ 70 тыс.)

Вячеслав Якимов Фото: РИА Новости

Якимов провёл в Воронеже всего полгода в аренде, но своей игрой убедил боссов «Факела» заплатить деньги за трансфер. Воспитанник «Краснодара» отыграл в весенней части сезона 13 матчей и оформил одну голевую передачу. В Воронеже Якимов получил стабильную игровую практику, чего не имел в составе «быков». Вячеслав выходил на поле и при Дмитрии Пятибратове, и при Вадиме Евсееве, что говорит о его важности для команды. Прошлым летом «Факел» купил только одного футболиста — за Ильнура Альшина заплатили € 120 тыс. Остальные новички пришли либо в аренду, либо в статусе свободных агентов. Интересно, купят ли кого-то ещё на этот раз?

Владислав Волков: «Чайка» → «Ахмат» (€ 100 тыс.)

Владислав Волков Фото: fc-chayka.ru

Центральный защитник Волков никогда прежде не играл в РПЛ. Это не должно удивлять, если обратить внимание на список клубов в карьере 23-летнего футболиста. «Строгино», «Родина», «Чайка» — с этими командами Владислав выступал исключительно во Второй лиге. В сезоне-2020/2021 играл за «Родину» вместе с Алексеем Каштановым (сейчас выступает за «Урал») и забил 10 мячей. Пусть все с пенальти, но согласитесь, всё равно приличный показатель для защитника. Прошедший сезон Волков провёл в «Чайке», где в последних матчах выходил на поле с капитанской повязкой. Кстати, Владислав прекрасно знаком Сергею Ташуеву, под руководством которого он играл в сезоне-2021/2022.

Ларс Олден Ларсен: «Пари НН» → НЕК Неймеген (€ 325 тыс.)

Ларс Олден Ларсен Фото: nec-nijmegen.nl

В феврале 2022 года Ларсен переехал в Россию из Норвегии, а «Пари НН» заплатил € 400 тыс. Скандинав провёл в новой стране всего полтора месяца (отыграл четыре матча), после чего приостановил контракт. Уехал в аренду в шведский «Хеккен» (36 матчей, 12 голов, восемь передач), где завоевал вместе с командой чемпионский титул. Нидерланды — следующий этап в карьере 24-летнего футболиста. «Пари НН» окончательно распрощался с игроком и выручил за его трансфер чуть меньше, чем заплатил полтора года назад.