Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига наций УЕФА. Испания — Италия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Из «Краснодара» уходят Олусегун, Ионов, Алонсо, могут покинуть клуб Сперцян, Кордоба, какой будет команда, подробности

Из «Краснодара» уходят важные игроки. Летом команду ждут глобальные изменения
Дмитрий Зимин
Из «Краснодара» уходят важные игроки
Аудио-версия:
Комментарии
Пока подписали только защитника «Оренбурга».

«Краснодар» ждёт солидная перестройка. Этот тезис подтвердился сразу после поражения в Суперфинале Кубка России. Но дело не в результате. Редкая история, когда сразу три игрока после матча объявляют об уходе из клуба. Причём все – из обоймы. Из уст некоторых это прозвучало весьма неожиданно.

Какие трансферы в РПЛ уже состоялись
«Спартак» продал форварда, «Краснодар» взял защитника. Какие трансферы уже случились в РПЛ
«Спартак» продал форварда, «Краснодар» взял защитника. Какие трансферы уже случились в РПЛ

Летом команду точно покинет нападающий Олакунле Олусегун, который здорово смотрелся осенью, но немного зачах весной. Форвард заявил, что делает шаг в сторону Европы. А «Краснодар» – пройденный этап. Говорят, 21-летний нигериец заинтересовал клубы из Франции. Интересный выбор для развития карьеры.

Дальше – полузащитник Алексей Ионов. Сторонам не удалось договориться о новом контракте. Вероятно, 34-летний хавбек вернётся в «Ростов», за который выступал с 2017 по 2020 год.

Материалы по теме
Источник: Алексей Ионов вернётся в «Ростов». Дмитрий Полоз покинет команду

Следующий – Хуниор Алонсо. Защитник весь прошлый год не играл в России из-за приостановки контракта, но зимой неожиданно вернулся. И на 3,5 месяца стал безальтернативно основным. После игры с ЦСКА он сообщил, что не собирается оставаться в РПЛ. Вероятно, «Краснодар» попробует продать футболиста, так как новая приостановка контракта в его случае уже невозможна.

Точно покинет «Краснодар» и защитник Кристиан Рамирес. Но он сообщил об этом заранее. Сказал, что хочет вернуться в Эквадор вместе с семьёй. В России защитник уже шесть лет. Так что желание, в общем-то, понятно. И вряд ли клуб будет препятствовать.

Кристиан Рамирес

Кристиан Рамирес

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ещё 22-летний защитник Вячеслав Литвинов перешёл в «Сочи». При Ивиче парень метался между первой и второй командами, а главный тренер так и не определился, где он нужнее. Поэтому уход молодого россиянина выглядит очень даже логичным.

Также истекает контракт у Сергея Петрова. Защитнику уже 32 года, так что вполне возможно повторение истории с Ионовым. Соглашения заканчиваются и у Сергея Волкова с Олегом Исаенко, но их клуб намерен сохранить.

Сергей Петров

Сергей Петров

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Куда интереснее, какую позицию «Краснодар» займёт по своим лидерам. Ведь на них есть спрос. Например, один из лучших игроков команды в минувшем сезоне Эдуард Сперцян дипломатично уходил от ответа на вопрос об интересе «Аякса» и других клубов. При этом явно намекая, что хотел бы переехать в Европу. Это станет логичным шагом в развитии. Но устроит ли потенциальное предложение «Краснодар»? Вряд ли клуб будет удерживать парня силой, однако точно не захочет расставаться с ним за бесценок. Так что летом вокруг фамилии армянина наверняка появится ещё больше слухов.

Есть ещё Джон Кордоба. Казалось, уж его-то точно всё устраивает в России. Шикарный контракт, основа, голы – что ещё надо? Глобально – ничего. Но нападающего вовсю переманивают в другие страны. В частности, есть интерес из Турции и Германии. Сам Джон, естественно, хотел бы ещё поиграть в еврокубках. Однако вопрос зарплаты: если кто-то из возможных претендентов сможет повторить условия «Краснодара», то он наверняка уйдёт. Другой момент — судя по всему, условия так хороши, что конкурировать кому-то с краснодарцами будет очень трудно.

Джон Кордоба

Джон Кордоба

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё кандидат на выход – бразилец Кайо. Сам он не хочет куда-либо уходить. И вообще думает о российском гражданстве. При этом Владимир Ивич наверняка хотел бы видеть в центре обороны более надёжного футболиста. А претендентов на этого игрока особо нет. Так что история подвисла.

В любом случае шесть-семь игроков обоймы летом покинут клуб. И тренеру предстоит перестраивать команду, интегрируя в неё будущих новичков. Но хватит ли у «Краснодара» ресурсов на трансферы? Скорее всего, да. Тем более что первая покупка уже состоялась – защитник Александр Эктов перешёл в клуб из «Оренбурга». Финансирование остаётся стабильным, плюс наверняка получится что-то заработать на продажах.

Вспоминаем Суперфинал Кубка России с точки зрения тактики
ЦСКА сам виноват в нервной развязке Суперфинала. Серии пенальти не должно было случиться
ЦСКА сам виноват в нервной развязке Суперфинала. Серии пенальти не должно было случиться

Летом Владимир Ивич выступит в роли архитектора. При этом цели у проекта прежние – больше своих в составе и трофеи, которых пока нет. Но которые совсем близко.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023