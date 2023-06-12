«Спартак» продал форварда, «Краснодар» взял защитника. Какие трансферы уже случились в РПЛ

Трансферное окно в РПЛ откроется только 21 июня, однако уже сейчас состоялось несколько значимых сделок. Рассказываем обо всех важных трансферах, которые клубы совершили за последнее время.

Никита Гойло: «Пари НН» → «Зенит» (€ 540 тыс.)

Воспитанник «Зенита» вернулся в клуб из Санкт-Петербурга по окончании сезона. Ранее он отыграл полтора сезона в «Акроне» (аренда), а с февраля 2022-го выступал в «Пари НН». С того момента провёл 18 матчей в составе нижегородского клуба и пропустил 24 мяча. У «Пари НН» была опция выкупа голкипера, и клуб хотел ей воспользоваться. Но «Зенит» не позволил. Сине-бело-голубые сделали ответное предложение, которое устроило нижегородцев.

Никита Гойло Фото: РИА Новости

В весенней части сезона Гойло почти не играл. Его выпустили на два матча РПЛ, после чего голкипер плотно присел в запас. Теперь он едет в Санкт-Петербург, где намерен побороться за место в основе. По крайней мере, именно так говорит сам вратарь. У Никиты больше полусотни матчей в составе второй команды «Зенита», а вот в первой он ещё не играл.

Степан Оганесян: «Спартак» → «Оренбург» (€ 500 тыс.)

Оганесян играет за «Оренбург» с лета 2022 года — он находился там в аренде. В сезоне-2022/2023 отбегал 24 матча во всех турнирах и забил три мяча, в том числе в ворота ЦСКА. Сам Оганесян в конце мая признался, что у него есть только два конкретных варианта: «Спартак» и «Оренбург». У футболиста был разговор с Никитой Баженовым (отвечает за игроков красно-белых в аренде), но стороны так ни к чему и не пришли.

Степан Оганесян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В итоге «Оренбург» выкупил права на 21-летнего футболиста, а тот подписал контракт. Сам Степан ещё до согласования всех деталей называл свой нынешний клуб многообещающим. Плюс утверждал, что «Оренбург» — хороший вариант для прогресса. Возможно, молодой нападающий и мечтал о «Спартаке», но вряд ли сильно огорчён тем, как всё сложилось.

Алекс Крал: «Спартак» → «Унион» (аренда)

Чешский футболист снова приостановил контракт со «Спартаком». И снова для того, чтобы поиграть в Бундеслиге. Прошлым летом Крал сменил «Спартак» на «Шальке», но этот опыт вряд ли можно назвать удачным. Да, Алекс регулярно выходил на поле, однако его команда вылетела из Бундеслиги. Впрочем, чех очень быстро нашёл новый вариант. Ему даже не придётся уезжать из Германии.

Алекс Крал Фото: fc-union-berlin.de

Новый сезон Алекс проведёт в составе «Униона», который добился фантастического для себя результата. В новом сезоне берлинский клуб впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. Сам Крал назвал переход в «Унион» большим шагом для себя. Футболист признался, что его впечатлило развитие клуба в последние годы. В мае этого года Крал проводил «Шальке» во Вторую Бундеслигу, а через несколько месяцев он вживую услышит гимн Лиги чемпионов.

Александр Эктов: «Оренбург» → «Краснодар (€ 800 тыс.)

Эктов ещё четыре года назад играл во Второй лиге за «Долгопрудный», а в РПЛ впервые попал в 26 лет. Одного сезона на высшем уровне хватило, чтобы сменить клуб. Представителей «Краснодара» впечатлила игра флангового защитника, и они переманили его к себе.

Александр Эктов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Эктов провёл приличный сезон. За последние полтора месяца он трижды входил в символическую сборную тура РПЛ по версии WhoScored. Болельщики «Оренбурга» признали Александра лучшим игроком команды в сезоне. В фанатском рейтинге защитник набрал 65% голосов. Эктов отыграл за «Оренбург» три сезона и провёл ровно 100 матчей (восемь голов и восемь ассистов).

Томас Муро: «Химнасия» → «Оренбург» (€ 1 млн)

В «Оренбурге» стало на одного аргентинца больше. Полузащитник Томас Муро переехал в Россию в 21-летнем возрасте. Ранее он никогда не выступал в Европе и всю карьеру отбегал на родине. К 21 годам у парня 37 матчей в футболке «Химнасии» и два забитых мяча. Правда, в последнее время Муро выходил на поле не так часто. В последних 10 матчах чемпионата Аргентины его выпустили всего лишь три раза. Вряд ли у парня возникнут проблемы с адаптацией, ведь в «Оренбурге» играют сразу несколько его соотечественников.

Томас Муро Фото: t.me/fcorenburg

Эмирджан Гюрлюк: «Алтынорду» → «Оренбург» (€ 1,2 млн)

«Оренбург» отыскал 19-летнего парня во второй турецкой лиге. Воспитанник «Галатасарая» оказался в «Алтынорду» в августе 2019 года. В прошедшем сезоне Гюрлюк отыграл 30 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча. Эмирджан никогда не выступал в высшем дивизионе, но теперь у него появилась возможность дебютировать на таком уровне в России. Ранее он ни разу не играл за пределами родной страны.

Эмирджан Гюрлюк Фото: t.me/fcorenburg

Тимур Аюпов: «Оренбург» → «Урал» (свободный агент)

«Урал» пополнил состав 29-летним опорным полузащитником Тимуром Аюповым. За его трансфер клуб из Екатеринбурга не заплатил ни копейки, поскольку футболист перешёл в статусе свободного агента. Последние четыре года Аюпов провёл в «Оренбурге». Вместе с командой он падал из РПЛ в Первую лигу, а потом вернулся в элиту. В сезоне-2022/2023 футболист отыграл 23 матча в элитном дивизионе и забил четыре мяча (все — в осенней части). С новым клубом Тимур подписал контракт на два года.

Тимур Аюпов Фото: fc-ural.ru

Максим Сидоров: «Кубань» → «Оренбург» (свободный агент)

25-летний Сидоров отыграл за «Кубань» 115 матчей, но ни разу не выходил на поле в играх РПЛ. Теперь у футболиста появилась возможность попробовать свои силы на самом высоком по российским меркам уровне. Он стал очередным новичком «Оренбурга», который неплохо пошумел в минувшем сезоне. Сидоров покинул «Кубань» в статусе свободного агента. В минувшем сезоне он провёл 31 матч и забил три мяча.

Максим Сидоров Фото: t.me/fcorenburg

Артём Соколов: «Крылья Советов» → «Локомотив» (€ 750 тыс.)

Соколов ещё в апреле сообщил о своём переходе в «Локомотив». На тот момент 20-летний футболист играл на правах аренды за «Пари НН». Артём отбегал 21 матч во всех турнирах, однако пропустил последний месяц из-за травмы. «Зимой писали, что после «Пари НН» летом окажусь в «Локомотиве»? Я думаю, что на Transfermarkt всё уже есть. Так и есть, что транзитом через «Пари НН» в «Локомотив», — говорил тогда спортсмен. Согласно данным Transfermarkt, за переход молодого футболиста железнодорожники заплатили € 750 тыс.

Артём Соколов Фото: РИА Новости

Кики: «Визела» → «Урал» (свободный агент)

Защитник Кики почти всю карьеру провёл на родине. Последние четыре года футболист отыграл за команду «Визела». Несколько дней назад президент «Урала» Григорий Иванов сообщил коллегам из «РБ Спорт», что «Урал» уже давно подписал контракт с игроком. 28-летний футболист переедет в российский клуб на правах свободного агента. По словам агента футболиста, договор рассчитан на два года.

Кики Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Жоау Ламейра: «Торринсе» → «Балтика» (свободный агент)

«Балтика» сыграет в высшем дивизионе впервые за 25 лет. По этому случаю клуб укрепляет состав новыми футболистами. Точнее, пока команду пополнил только один игрок, но из-за рубежа. Португалец Ламейра провёл несколько сезонов в системе «Порту», а в 2016 году стал победителем юношеского чемпионата Европы (U17). Последние два сезона опорник отыграл во второй португальской лиге. 24-летний Ламейра подписал контракт на три года.