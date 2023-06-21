АПЛ заработала € 6,4 млрд, Ла Лига — € 3,3 млрд. Но сверхдоходы «съедаются»

Шикарный требл «Манчестер Сити» в этом сезоне пошатнул уверенное лидерство Испании в зачёте стран, чьи представители чаще всех побеждали в Кубке/Лиге чемпионов. Команда Гвардиолы звонко отправила 15-ю победу в актив Англии, и теперь у британцев всего на четыре «ушастых» меньше, чем у клубов Ла Лиги. На третьем месте с 12 победами грустит Италия – в последний раз команда Серии А брала ЛЧ ещё в 2010-м. Доминирование клубов АПЛ обусловлено сверхдоходами, которые зафиксировал очередной ежегодный обзор Deloitte Review of Football Finance.

Консалтинговая компания подсчитала доходы европейских клубов за сезон-2021/2022 и констатировала совокупную прибыль в € 29,5 млрд (на 7% больше, чем в предыдущем сезоне), из которых € 17,25 млрд приходится на долю пяти ведущих чемпионатов. Больше всех вполне ожидаемо заработала АПЛ – € 6,44 млрд, испанская Ла Лига – € 3,28 млрд, немецкая Бундеслига – € 3,15 млрд, в активе клубов итальянской Серии А € 2,35 млрд, и € 2,03 млрд удалось аккумулировать представителям французской Лиги 1. Сумеют ли англичане обойти испанцев по победам в Лиге чемпионов уже в ближайшее десятилетие?

АПЛ много зарабатывает, но бóльшую часть доходов «съедают» гигантские зарплаты

Рост экономических показателей футбольных клубов в сезоне-2021/2022 обусловлен снятием ковидных ограничений. Премьер-лига продолжила укрепляться в качестве лидера рынка, при этом рост в АПЛ опережал остальные лиги «большой пятёрки» Европы – как доходы от игровых дней, так и коммерческие показатели достигли рекордно высокого уровня. На это во многом повлияло увеличение средней посещаемости в АПЛ, составившей 39 950 человек (при заполняемости арен в 98%). Премьер-лига рапортовала о 12-процентном росте, отлично идут дела и в других английских дивизионах – совокупный доход Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 составил € 1,1 млрд.

Deloitte прогнозирует рост совокупных доходов европейских клубов по итогам сезона- 2022/2023 до € 18,2 млрд. При этом ожидается увеличение пропасти между АПЛ и другими лигами. Если сегодня британцы превосходят занимающую второе место по доходам Ла Лигу на € 3,16 млрд, то в следующем отчёте перевес вырастет до € 3,3 млрд. Самый популярный национальный клубный турнир на планете доминирует по всем показателям, начиная от посещаемости (выручка от игровых дней составила € 901 млн, что в четыре раза выше доходов по этому показателю клубов Серии А) и заканчивая самым лакомым пирогом – доходами от телетрансляций. Эта опция принесла клубам АПЛ € 3,49 млрд – больше, чем Бундеслиге, Серии А и Лиге 1 вместе взятым.

Руководство «Манчестер Юнайтед» тратило на зарплаты больше всех в АПЛ Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Бóльшая часть доходов АПЛ приходится на долю так называемой «большой шестёрки». Рекордсменом в сезоне-2021/2022 стал «Манчестер Сити» (£ 619 млн), далее идут «Ливерпуль» (£ 594 млн), «Манчестер Юнайтед» (£ 583 млн), «Челси» (£ 481 млн), «Тоттенхэм» (£ 443 млн) и «Арсенал» (£ 368 млн). Шесть клубов заработали 56% от общего дохода Премьер-лиги. В ближайшие годы очевидное неравенство может увеличиться ещё больше, когда начнут давать дивиденды капиталовложения в «Ньюкасл» «Государственного инвестиционного фонда» Саудовской Аравии.

Цифры сумасшедшие, но есть и негативный фактор – третий год подряд в АПЛ фиксируется увеличение расходов на заработную плату, которые на этот раз составили космические £ 3,6 млрд. Самая большая зарплатная ведомость у «МЮ», вбухивающего £ 408 млн (70% доходов) на то, чтобы Гарри Магуайр и другие «дьяволы» ни в чём не нуждались. Меньше всех из «большой шестёрки» игрокам платит «Тоттенхэм» (£ 209 млн, или 47% доходов). Меньше всех на зарплаты в сезоне-2021/2022 потратил «Бёрнли» (£ 92 млн), но в целом для АПЛ средняя планка остаётся довольно высокой – £ 182 млн.

Ла Лига не готова конкурировать с АПЛ из-за демарша «Барселоны» и «Реала»

Главный конкурент британцев – испанская Ла Лига – также отчаянно ищет способы заработать. В 2021 году испанцы заключили соглашение с управляющей компанией CVC Capital Partners, которая выразила готовность инвестировать € 2,7 млрд в развитие лиги в обмен на 10% прав от будущих доходов на ближайшие 50 лет. Клубы получили средства в виде беспроцентных займов, которые обязуются погасить в течение следующих 40 лет. Но есть нюанс – за партнёрство с CVC Capital Partners проголосовали 38 испанских клубов, в числе которых нет супертопов, «Реала» и «Барселоны».

Каталонцы и мадридцы нашли других инвесторов. В сезоне-2021/2022 «Реал» получил доход в размере € 316 млн после заключения 20-летнего соглашения с инвестиционной компанией Sixth Street Partners и корпорацией Legends. «Барселона» указала прибыль в размере € 267 млн в связи с продажей 10% прав на трансляцию своих матчей компании Sixth Street Partners сроком на 25 лет. В июле 2022 года инвестиционная компания приобрела еще 15% этих прав. Ла Лига же после отказа топов сотрудничать с CVC Capital в отместку ужесточила финансовые правила – ограничила продажу активов с целью увеличения лимита трат на зарплаты.

«Реал» и «Барселона» соперничают друг с другом и с Ла Лигой Фото: Gongora/Getty Images

Суммарные доходы испанских клубов в сезоне-2021/2022 от посещаемости составили € 409 млн, что на € 353 млн больше предыдущего ковидного сезона. Совокупная выручка от трансляций упала на € 83 млн (4%), но уже в сезоне-2022/2023 ожидается значительное увеличение доходов (на € 1 млрд) благодаря соглашениям с DAZN и Telefonica.

В Германии общая выручка клубов Бундеслиги выросла на 5%, до € 3,1 млрд. Во многом это стало возможным благодаря устойчивым связям с болельщиками – в среднем в рассматриваемом сезоне немецкие стадионы посетили 42 837 человек. Давнее внимание Бундеслиги к финансовой устойчивости отражено в здоровом соотношении средней заработной платы к доходам клубов, которое за последнее десятилетие не превышало 59%. Однако, несмотря на внутреннюю привлекательность Бундеслиги, её международный авторитет по-прежнему уступает АПЛ.

Итальянская Серия А – единственная лига большой пятёрки, в которой зафиксировано снижение совокупных доходов в сезоне-2021/2022. Сумма в € 2,35 млрд – это на 7% меньше, чем в предыдущем сезоне, что связано со снижением выручки от телетрансляций на целых 24%. Общий доход мог быть выше, но большинство итальянских стадионов не модернизируется с ЧМ-1990. При этом пятый сезон подряд Серия А занимает второе место по соотношению зарплаты к выручке среди лиг «большой пятёрки»: в сезоне-2021/2022 у 14 клубов соотношение зарплаты к выручке выше 80%.

В результате совокупные операционные убытки достигли рекордного уровня в € 0,4 млрд. Только два клуба – «Аталанта» и «Милан» – зафиксировали операционную прибыль со скромным соотношением зарплаты к выручке на уровне 62% и 64% соответственно. Ещё 18 клубов Серии А понесли операционные убытки – больше всех в минус ушли «Рома» (€ 105 млн), «Дженоа» (€ 80 млн) и «Ювентус» (€ 57 млн).

Клубы французской Лиги 1 продемонстрировали наибольший процентный рост совокупных доходов среди лиг «большой пятёрки» в сезоне-2021/2022 – +26% (€ 412 млн). Но даже при этом они едва дотянулись до общей отметки в € 2 млрд. Самый настораживающий факт в обзоре Deloitte по Лиге 1 – соотношение заработной платы и доходов. Из заработанных € 2 млрд на зарплату были потрачены € 1,8 млрд. Правда, почти половина от трат по этой статье приходится на долю «ПСЖ» – расходы в сравнении с предыдущим сезоном увеличились на 45% и составили € 729 млн. Сезон-2021/2022 стал 15-м подряд годом совокупных операционных убытков для клубов Лиги 1.

УЕФА намерен ввести потолок зарплат

Одной из главных проблем европейского футбола в экономическом плане остаются растущие каждый сезон зарплаты, мешающие клубам развиваться. Поэтому в апреле 2022 года УЕФА утвердил новые правила финансовой устойчивости (FSR), обязывающие участников еврокубков тратить на зарплаты и трансферы игроков не более 90% выручки. В 2024 году планку намерены снизить до 80%, в 2025 году – до 70%.

Однако такой подход не устраивает европейские клубы за пределами Англии. Основная претензия кроется в том, что британцы значительно превосходят многие континентальные клубы по объему бюджетов, а с введением FSR разрыв может увеличиться. Чтобы противостоять этому, была создана рабочая группа с участием Ассоциации европейских клубов (ECA) и профсоюза игроков (FIFPro). Группа предложила УЕФА установить фиксированный предел суммы, которую клуб сможет потратить в течение сезона на зарплаты, трансферы и агентские выплаты.

Президент УЕФА Александер Чеферин пытается примирить богатых и бедных Фото: Shaun Botterill/Getty Images

На данный момент верхний предел суммы определяется – УЕФА намерен направить своё предложение на согласование в Европейский союз. «Нам следует серьёзно подумать о потолке зарплат. Если бюджеты сильно взлетят, тогда конкурентный баланс станет проблемой. Дело не во владельцах, а в ценности соревнования, потому что если пять клубов всегда будут побеждать, то всё потеряет смысл. Это должно быть коллективное соглашение – каждой лиги и УЕФА», – обеспокоен президент УЕФА Александер Чеферин.

Чиновник не зря остерегается, потому что с сезона-2022/2023 вступил в силу новый трёхлетний контракт АПЛ на продажу телевизионных трансляций. Соглашение предусматривает, что в период с 2022 по 2025 год Премьер-лига заработает £ 10,5 млрд, это на 30% больше предыдущего контракта. Говорить о какой-то конкуренции при таком количестве нулей не приходится.