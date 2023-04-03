«Я сказал правду». Футболиста «Урала» приговорили к 2,5 года тюрьмы из-за гибели ребёнка

Изначально вину на себя взял друг Влута, но потом Рай во всём признался. Скрываться в России он не намерен.

Полузащитник «Урала» Рай Влут был приговорён к тюремному заключению сроком на 2,5 года – такое решение сегодня вынес суд в Нидерландах. Футболиста признали виновным в аварии, которая произошла в ноябре 2021-го и унесла жизнь четырёхлетнего мальчика.

Авария

14 ноября в 1:15 ночи на автомагистрали A4 возле Хофддорпа столкнулись две машины: та, в которой был Влут с другом, влетела в другую, в которой ехала семья из четырёх человек – муж, жена и двое детей. Четырёхлетний мальчик Гио получил множественные травмы, и врачи не смогли спасти ему жизнь – позднее он скончался в больнице. Его родители и сестра выжили.

Полиция сообщила, что двое мужчин были освобождены, но остались подозреваемыми: оба были пьяны, однако установить, кто был за рулём, не удалось.

Технический директор «Хераклеса» Тим Гилиссен тогда сказал, что клуб был «глубоко шокирован» этой новостью. «Мы знаем об инциденте, и наши мысли с теми, кто пострадал», – заявил он. В январе Влута отстранили от тренировок с командой, а в марте контракт с ним был разорван.

Суд

Изначально вину на себя взял друг Влута, сказав, что за рулём был он. В ходе судебного разбирательства футболист признался, что это была ложь. «Такое трагическое происшествие, это был шок, – сказал он. – Это влияет на тебя как на человека, и ты больше не можешь ясно мыслить. Когда выяснилось, к чему всё это привело, я сказал правду».

Рай Влут Фото: ANP

По словам Влута, он до сих пор не понимает, как произошла авария – в его памяти остался только момент самого удара. «Многого не помню, – заявил футболист в суде. – Постоянно пытаюсь найти больше информации, но она не всплывает».

Он признал, что был пьян: перед аварией Влут находился на вечеринке в Амстердаме и должен был остаться в городе, но решил поменять планы и поехать в Роттердам. «Я выпил два или три стакана спиртного, — сказал Влут. – Недолго думая, мы сели в машину. Я был за рулём. После туннеля я выставил круиз-контроль на 130 км/ч».

Однако следствие установило, что футболист двигался со скоростью 203 км/ч, а в момент удара она составляла 193 км/ч. «Суд считает, что подозреваемый серьёзно нарушил правила дорожного движения, – говорилось в заявлении. – Он превысил максимальную скорость на длинном отрезке, а также вёл машину безрассудно. После аварии у него были налитые кровью глаза и от него исходил запах алкоголя». По словам прокурора, на Влуте «лежит самая тяжёлая форма вины за аварию», поэтому на предварительном слушании он запросил для футболиста 3,5 года тюремного заключения.

Решение

Влут не присутствовал на приговоре (хотя на предыдущем заседании был, потому что тогда была пауза на игры сборных), поэтому решение слушал его адвокат: 2,5 года заключения – на год меньше, чем изначально запрашивал прокурор. Помимо этого, футболист обязан выплатить пострадавшей стороне компенсацию.

Рай Влут (слева) Фото: ANP

Что будет с Влутом в России?

Адвокат футболиста сказал, что Влут не будет скрываться в России, но не исключил, что сторона может подать апелляцию. В таком случае срок задержания отложится – и этот вопрос очень волнует родителей, которые просили задержать футболиста ещё на предварительном слушании 20 марта.

«Если Влута приговорили в Голландии, то он может продолжать играть за «Урал», – заявил «Чемпионату» юрист Андрей Князев. – В России практически никого не выдают. Думаю, завтра он будет активным участником матча. Лишь бы он в Голландию не ездил. У него есть риски в других странах, но в России его точно никто не будет выдавать. Единственное – он будет ограничен во въезде в западные страны»