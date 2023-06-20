5 топ-матчей среды: Медведев в Галле и старт футбольного Евро-2023 U21

За чем следить завтра, 21 июня: наши теннисисты в Германии, а звёзды будущего играют 1-й тур чемпионата Европы.

Посмотреть все события 21 июня в Матч-центре «Чемпионата».

Время в материале — по Москве. Программа коротко:

Каждый матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре — для этого нажмите на ★ слева от названия события.

🎾 13:00*: Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия), Галле, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли российский квалифаер пройти дальше по сетке?

Россиянин Роман Сафиуллин успешно преодолел квалификацию на турнире в Галле, победив в финале Аслана Карацева. Сможет ли Роман дальше пройти по основной сетке? Ведь ему в соперники достался хозяин кортов Ян-Леннард Штруфф, поднявшийся в этот понедельник на наивысшее место в карьере — 21-е.

Роман Сафиуллин Фото: Alex Pantling/Getty Images

🎾 14:30*: Даниил Медведев (Россия, 1) — Ласло Джере (Сербия), Галле, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сделает ли Медведев ещё шаг к защите прошлогоднего финала?

Россиянин Даниил Медведев после двух подряд осечек на старте смог наконец удачно сыграть в первом матче турнира в Галле. И теперь третьему номеру мирового рейтинга предстоит сразиться с сербом Ласло Джере за право сыграть в 1/4 финала. Теннисисты ранее встречались дважды и обменялись победами. Вначале выиграл Джере, правда, это было довольно давно — в Будапеште-2017. А на «Ролан Гаррос» — 2022 россиянин взял реванш. Удастся ли Медведеву пройти дальше по сетке Галле к защите прошлогоднего финала?

Даниил Медведев Фото: Zuma/TASS

⚽️ 19:00: Грузия — Португалия, молодёжный Евро-2023 U21, группа А, 1-й тур

Интрига: Грузия без Кварацхелии, но с вратарём «Валенсии». У Португалии — звёзды!

Чемпионат Европы стартует с матча открытия, в котором хозяева – сборная Грузии – встретятся с одним из фаворитов турнира – Португалией. Грузинские болельщики до последнего верили, что к команде присоединятся Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе, но игроки отказались из-за тяжёлого сезона. Теперь главная звезда – кипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили.

А португальцы вообще сотканы из вундеркиндов. Тут и Нуну Тавареш («Марсель», принадлежит «Арсеналу»), и Франсишку Консейсау («Аякс») с Педру Нету («Вулверхэмптон»), и Фабиу Силва (ПСВ) с Андре Алмейдой («Валенсия»). За грузин – стадион в Тбилиси и вся страна в качестве домашней арены. За португальцев – класс и опыт: на аналогичном Евро, но в 2021 году, команда в финале уступила Германии (0:1).

Грузия — Португалия, молодёжный Евро-2023 U21 Фото: Octavio Passos/Getty Images

⚽️ 19:00: Бельгия — Нидерланды, молодёжный Евро-2023 U21, группа А, 1-й тур

Интрига: битва самых принципиальных соперников! А ещё игроки «Милана» против звёзд «Аякса»

Сейчас в футбольной Европе нет места наиболее плодородного, чем Бельгия и Нидерланды. Соседи пачками поставляют классных игроков каждый год, а молодёжный Евро – отличная возможность в очередной раз прорекламировать свою систему. Только вдумайтесь: с одной стороны Де Кетеларе и Вранкс (оба – «Милан»), Матазо («Монако») и Опенда («Ланс»), а с другой – Тейлор и Бробби (оба «Аякс»), Гравенберх («Бавария») и ван Хекке («Брайтон»). Да это же выставка талантов!

Бельгия — Нидерланды, молодёжный Евро-2023 U21 Фото: Eric Verhoeven/Getty Images

⚽️ 21:45: Румыния — Испания, молодёжный Евро-2023 U21, группа В, 1-й тур

Интрига: за Испанию — имена, за Румынию — Бухарест

Когда в заявку на турнир попадают фрешмены «Барселоны» (Тенас), «Атлетика» (Аррисабалага, Паредес, Сансет) и «Манчестер Сити» (Гомес), так сразу и не скажешь, что им можно противопоставить. Но за сборную Румынии играет другой фактор – домашний стадион в Бухаресте. Одни из двух хозяев турнира, может, и не располагают убойным ростером, но готовы противопоставить топ-сопернику систему и поддержку родных трибун.