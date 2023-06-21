Игрок «Динамо» сотворил сенсацию с Грузией на Евро! Гол Сазонова добил Португалию

В Грузии и Румынии стартовал молодёжный Евро-2023 (для футболистов не старше 21 года). В этом турнире, помимо золота самого чемпионата Европы, разыгрываются три путёвки на Олимпиаду-2024. Грузинская сборная в первом матче сенсационно победила Португалию.

В заявке сборной Грузии два представителя московского «Динамо» – Сазонов и Гагнидзе. Центральный защитник начал матч с Португалией в основе, а полузащитник остался в запасе. На скамейке сидели и голкипер «Валенсии» Мамардашвили, и вингер «Бордо» Давиташвили, которого мы помним по выступлению в РПЛ за «Арсенал», «Ротор» и «Рубин». Причина в том, что накануне Гагнидзе, Мамардашвили и Давиташвили выступали за первую сборную в Шотландии. Так что грузинская молодёжка вынужденно сыграла в 1-м туре не в оптимальном составе. А, например, Кварацхелия вообще не поехал на домашний Евро-2023.

Португальцы играли по схеме 4-4-2 с ромбом в полузащите и стремились использовать своё преимущество в центре против 4-4-1-1 хозяев. У Сазонова была очень непростая задача – сдержать двух самых дорогих футболистов гостей: форвардов Педру Нету из «Вулверхэмптона» (оценивается в € 28 млн) и Витинью из «Марселя» (€ 22 млн). Тем не менее динамовец и его напарник по центру обороны Гелашвили из «Сабуртало» хорошо справлялись. Сазонов сразу же несколько раз жёстко встретил Нету, так что тот почувствовал себя некомфортно. Португальцы владели мячом 70% времени, но им не хватало острых передач и ударов. Гости впервые пробили по воротам хозяев только на исходе получаса игры. До этого запомнилось разве что падение Витиньи в штрафной после единоборства с Гелашвили, но оно не тянуло на пенальти.

Сборная Грузии терпела в обороне, а на 37-й минуте забила первым же ударом! Ужасно сыграл защитник португальцев Томаш Араужу. Форвард испанского «Реала Унион» Гагуа просто отодвинул его от мяча, словно ребёнка, пролез к воротам и нанёс точный удар. Но самое поразительное, что на 45+1-й минуте грузины забили второй гол вторым ударом в створ. И кто – Сазонов! Защитник удачно сходил на стандарт. После подачи углового португальцы оставили его одного на линии вратарской, и Саба спокойно пробил головой. Счастливый динамовец, празднуя свой успех, показывал болельщикам сердечко.

В перерыве сборная Португалии сделала двойную замену, перестроилась на 4-3-3 и усилила давление на флангах. Вышедшие на поле свежие форварды Энрике Араужу и Консейсау тут же создали два момента. Первый бил головой после кросса слева, где зажигал крайний защитник «Марселя» Нуну Тавареш (видно, что это зрелый, мощный игрок), но загубил верный шанс. Второй посеял лёгкую панику в обороне хозяев своим проходом справа, и после его удара мяч рикошетом от защитника попал в перекладину. Однако и тревожные первые минуты второго тайма сборная Грузии пережила без неприятностей.

Индивидуально, конечно, португальцы сильнее игроков хозяев, но как команда сборная Грузии оказалась ничем не хуже одного из фаворитов Евро-2023. Грузины сохраняли организованность и компактность, при первой возможности улетали в ответные атаки. На 76-й минуте контрвыпад команды Рамаза Сванадзе привёл к удалению у соперника за «фол последней надежды». Ошибку допустил всё тот же Томаш Араужу, пустивший за спину Гочолеишвили. Защитник «Жил Висенте», арендованный у «Бенфики», как будто случайный «пассажир» в этой сборной Португалии.

В концовке у сборной Грузии задача была простой – не пропустить два мяча в большинстве. Сазонов и компания не дрогнули. Португалия нанесла три удара в створ во втором тайме, но не наиграла даже на один гол. Саба завершил матч с 45 касаниями мяча, пятью выносами, тремя перехватами и одним отбором. Защитник «Динамо» стал героем этого матча. На последние 25 минут вышел и Давиташвили, сыгравший полчаса в Глазго в ночь со вторник на среду. Впереди у Грузии встречи с Бельгией (24 июня) и Нидерландами (27-го).