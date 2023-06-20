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Чемпионат Европы до 21 года: формат, кто фаворит турнира, кто из игроков не сыграет, лучшие матчи группового этапа

Главный турнир лета. На молодёжном Евро в Грузии будет море звёзд!
Дмитрий Демков
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Гайд: фавориты, громкие имена, факты. Старт турнира уже завтра!

После окончания молодёжного чемпионата мира пришёл черед Евро U21. В этом турнире принимают участие 16 сборных, которые прошли отбор, стартовавший ещё два года назад. По этой причине на Евро U21 работает постоянное правило: за команды могут играть даже 23-летние футболисты: все, кто родился не раньше 1 января 2000 года. Это открывает двери для таких мегаталантов, как, например, Сандро Тонали — он в заявке сборной Италии.

Данный материал — гайд по турниру: фавориты, громкие имена, факты. Знакомимся!

Франция — главный фаворит?

Аргумент — у них самая дорогая команда турнира: Transfermarkt оценивает её почти в € 416 млн. Если бы они выступали среди взрослых сборных, то вошли бы в десятку!

Главные звёзды: Райан Шерки («Лион»), Майкл Олисе («Кристал Пэлас»), Брэдли Баркола («Лион»), Куадио Коне («Боруссия» М), Энцо Ле Фе («Лорьян») — и это лишь часть! Франция серьёзно намерена побороться за титул.

Игроки сборной Франции U21 во время товарищеского матча

Игроки сборной Франции U21 во время товарищеского матча

Фото: Gareth Copley/Getty Images

Доказывать многим футболистам, на самом деле, нечего — они уже играли и за взрослую сборную. Но хорошее выступление на этом турнире может стать толчком для перехода в топ-клуб. Например, за Коне и Кефреном Тюрамом следит «Ливерпуль», за Элье Ваи — и вовсе половина Европы.

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Сборная Германии едет защищать титул

В 2021 году немцы обыграли Испанию и выиграли третий подобный титул. На этом Евро есть шанс установить рекорд и выйти в четвёртый подряд финал.

В сравнении с Францией, в заявке не так много звёзд, но есть к кому присмотреться. Например, к Юссуфе Мукоко («Боруссия» Д) и Кевину Шаде, который стал самой дорогой покупкой в истории «Брентфорда» (перешёл из «Фрайбурга» за € 25 млн).

Ещё одно интересное имя — 22-летний Янн Аурел Биссекк: центральный защитник, по информации Фабрицио Романо, перейдёт из датского «Орхуса» в «Интер» за € 7 млн. Первое, что бросается в глаза при виде этого парня — огромный рост — 196 см. Да, Янн очень хорош в воздухе!

Янн Аурел Биссекк

Янн Аурел Биссекк

Фото: NurPhoto via Getty Images

Сборная Испании — традиционный фаворит! Есть шанс на требл

В 2019-м испанцы выиграли Евро с Луисом де ла Фуэнте но теперь тренер другой: де ла Фуэнте тренирует основную сборную, на его место пришёл Санти Дения. У нового коуча есть шанс оформить требл с одним поколением: он уже брал Евро U17 в 2017-м и Евро U19 в 2019-м с теми, кто вызван на грядущий турнир.

Испанская заявка — баланс: есть как состоявшиеся игроки вроде Абеля Руиса («Брага»), Арнау Тенаса («Барса Атлетик»), Уго Гильямона («Валенсия») и Хуана Миранды («Бетис»), так и открытия этого сезона: Габриэль Вейга («Сельта»), Алекс Баэна («Вильярреал»), Аймар Орос («Осасуна») и Арнау Мартинес («Жирона»).

Игроки сборной Испании U21 празднуют гол в товарищеском матче

Игроки сборной Испании U21 празднуют гол в товарищеском матче

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Вызов голкипера Тенаса вызвал скандал, потому что его забрали прямо перед важнейшем матчем за выход в Сегунду. Дублю «Барселоны» пришлось отдать Арнау, а затем они проиграли «Реалу Кастилье».

Английские звёзды постараются взять первый титул в этом столетии

Да, тут тоже It's coming home пока не выходит: последний раз побеждали в 1980-х. Тем не менее Англия квалифицировалась на турнир в девятый раз подряд.

Зато в составе море звёзд: Леви Колвилл («Челси»), Джейкоб Рэмси («Астон Вилла»), Нони Мадуэке («Челси»), Эмиль Смит-Роу («Арсенал») и даже Харви Эллиотт из «Ливерпуля»! По именам команда почти ничем не уступает Франции.

Есть футболисты и из Чемпионшипа – например, Максимилиан Ааронс из «Норвича». Для него это шанс наконец-то уехать на повышение.

Игроки сборной Англии U21

Игроки сборной Англии U21

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Тёмная лошадка — сборная Израиля

Израиль в последние годы впечатляет. В прошлом году взяли серебро на Евро U19, а в этом — бронзу молодёжного ЧМ.

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Сразу после окончания ЧМ U20 на Евро отправились пять игроков — лидеры той команды-триумфатора: Дор Тургеман («Маккаби» Тель-Авив), Томер Царфати («Маккаби» Нетания), Рой Ревиво («Хапоэль» Иерусалим), Став Лемкин («Хапоэль» Тель-Авив) и Анан Халаили («Маккаби» Хайфа). К ним присоединится и тот, кого на ЧМ не отпустил клуб — Оскар Глух — лидер сборной. В прошлом году хавбек дотащил сборную U19 до финала Евро, а зимой его забрал «Зальцбург». Должны пошуметь!

Дор Тургеман на молодёжном ЧМ

Дор Тургеман на молодёжном ЧМ

Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Кто из звёзд пропустит турнир?

На домашний Евро планировали подъехать грузинские кумиры — Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе. Они попали в расширенную заявку, но в итоге оба отказались от поездки, потому что не смогут подготовиться к турниру из-за напряжённого сезона. Зато будет Георгий Мамардашвили, представляющий «Валенсию».

Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Фото: MB Media/Getty Images

Из-за травмы турнир пропустит правый защитник Саша Боэ из Франции. Он засверкал в «Галатасарае» и благодаря этому турниру мог привлечь больше клубов из топ-чемпионатов. Повреждения помешали приехать бельгийским талантливым опорникам Артуру Вермерену (лучший молодой игрок местного чемпионата) и Ромео Лавиа. По этой же причине не увидим Ансгара Кнауффа из Германии и капитана Португалии Фабиу Виейру из «Арсенала».

Лиэля Абаду из Израиля не отпустил «Селтик». Летом вингера хотят продать без риска — потенциальная травма может сорвать сделку. Не будет и Жоана Бакайоко из ПСВ: вингера вызвали в основную сборную Бельгии, на Евро U21 решили не привлекать.

Самые интересные случаи — с Мойзе Кином («Ювентус») и Жереми Фримпонгом («Байер»). Первый был в заявке сборной Италии на турнир, но позже его заменил Вильфред Ньонто. Итальянские СМИ пишут, что Мойзе просто не захотел участвовать в Евро U21. Форвард же в соцсетях назвал эту информацию фейком.

Фримпонг отклонил предложение сыграть на Евро и не хочет выступать за молодёжные сборные Нидерландов. Причина — в обиде на Рональда Кумана из-за невызова в основную команду.

Жереми Фримпонг — одно из открытий прошедшей ЛЧ:
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Самые ожидаемые матчи группового этапа

На Евро U21 команды разделены на четыре группы, в плей-офф выходит по две лучшие команды из каждой. Далее – четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Так называемая «группа смерти» — квартет А. В ней сыграют Грузия, Португалия, Бельгия и Нидерланды. Грузия выглядит аутсайдером, но её не стоит списывать со счетов – играют дома. Матчи между остальными тремя сборными будут жаркими:

1-й тур: Бельгия — Нидерланды, 21 июня;

2-й тур: Португалия — Нидерланды, 24 июня;

3-й тур: Португалия — Бельгия, 27 июня.

В остальных квартетах в главных матчах группового этапа сойдутся фавориты:

группа D, 1-й тур: Франция — Италия, 22 июня;

группа B, 2-й тур: Испания — Хорватия, 24 июня;

группа C, 3-й тур: Англия — Германия, 28 июня.

Ну а следить за турниром предлагаем вместе с нами на «Чемпионате»!

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