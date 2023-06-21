Тяжело! Медведев додавил серба и вышел на неудобного соперника в четвертьфинале Галле

В среду, 21 июня, на турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) закончились матчи первого круга и начались встречи второго раунда. Вторым запуском на центральной арене поставили игру с участием чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева, возглавившего посев, и сербского теннисиста Ласло Джере. В первом раунде соревнований Медведев обыграл американского квалифаера Маркоса Гирона — 6:4, 6:3, а Джере оказался сильнее немецкого обладателя уайлд-кард Оскара Отте — 7:6, 6:3.

Победив в первом круге Галле, Даниил прервал серию из поражений в стартовых матчах на турнирах. До этого он проиграл в первом круге «Ролан Гаррос», а затем на траве в Хертогенбосхе не смог защитить прошлогодний выход в финал. В то же время Медведев в этом сезоне первым среди всех теннисистов выиграл 40 матчей на турнирах ATP. Напомним, несколько месяцев назад, ещё на харде, россиянин выдал великолепную серию из пяти выходов в финал, причём в четырёх случаях он брал тогда титулы. Вместе с тем Даниил понимал, что пока не показывает нужный уровень тенниса. «Это был действительно тяжёлый матч. И это точно не лучший матч в моей жизни. Мне всё ещё немного не хватало ритма на траве. Но независимо от этого соперник играл очень хорошо.

Рад победить, потому что иногда трава, она такая, что нужно лишь один раз в сете сделать брейк, хорошо подать — и матч за вами. Именно это мне и удалось сделать… Думаю, было всего три гейма, где у меня были шансы на его подаче. Прекрасно, что мне удалось взять два из них и я справился со всеми трудностями, которые были на моей подаче», — приводит слова Медведева, сказанные после выхода во второй круг, пресс-служба ATP.

28-летний Джере, сегодняшний соперник Медведева, не может похвастаться серьёзными достижениями на траве. Он двукратный чемпион турниров ATP, но грунтовых, то есть, так сказать, «полярных» траве. Ласло — серб венгерского происхождения, он выиграл Рио-2019 и Сардинию-2020, после чего ещё дважды доходил до финалов (в том числе однажды на харде), но уступал в них. Ранее он дважды играл с Даниилом, и счёт личных встреч был равный — 1-1. Оба раза соперники играли на грунте, причём в Будапеште-2017 матч не был завершён, так как Медведев снялся при 0:6, 5:5. А в прошлом году россиянин взял реванш во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:3, 6:4, 6:3.

Ласло Джере на «Мастерсе» в Майами в 2023 году Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В первом сете Медведев сразу взялся за дело и повёл 3:0 с брейком. Во втором гейме он заработал тройной брейк-пойнт и едва не упустил его, но всё же добился своего с третьей попытки. А в третьем гейме россиянину пришлось посражаться за свою подачу. Но Даниил отыграл оба брейк-пойнта. В следующих четырёх геймах соперники легко брали свою подачу, причём Медведев дважды делал это под ноль, а один раз подобное удалось и Джере — так счёт стал 5:2. В восьмом гейме россиянин упустил сетбол на приёме (5:3), но в девятом всё-таки подал на партию, использовав второй сетбол в гейме, — 6:3. Даниил при этом лишь раз подал навылет, а вот его соперник в первом сете собрал пять эйсов.

В начале второго сета Джере сделал то же, что Медведев в первой партии, — повёл 3:0 с брейком. Сербу, как и россиянину тогда, на приёме понадобился лишь один брейк-пойнт. Проиграв свою подачу, Даниил на эмоциях запустил мяч в небеса, вызвав свист болельщиков. Однако на этом параллели закончились: следующие три гейма Медведев, по-хорошему разозлившийся, взял под ноль и сравнял счёт — 3:3.

После этого теннисисты взяли по три гейма на подаче, не давая друг другу особых шансов сделать брейк. Правда, 12-й гейм россиянин вытянул с 0:30. Так счёт стал 6:6, и сет перешёл в тай-брейк. В его начале игроки, как ни странно, только и делали, что отдавали свою подачу. Медведев вёл 4:1, но растерял преимущество. А при счёте 5:5 Джере удачно принял, заработав таким образом сетбол, а затем подал, использовав его — 7:5.

В третьем, решающем сете Медведев, как и в первой партии, быстро захватил инициативу и, реализовав второй брейк-пойнт во втором гейме, повёл с брейком — 3:0, затем 4:1. В затяжном шестом гейме россиянин упустил три брейк-пойнта, а в седьмом Джере с четвёртого брейк-пойнта взял внезапно сломавшуюся подачу Даниила (три двойные за гейм!) — 4:3. После гейма Даниил на эмоциях саркастически аплодировал болельщикам. Но такой ход событий не помешал ему в восьмом гейме сделать брейк под ноль — 5:3. Подавая на матч, Медведев реализовал первый же матчбол — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3 за 2 часа 12 минут.

Вот так Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Год назад, напомним, россиянин дошёл здесь до финала, так что необходимо защищать очки. В четвертьфинале он сыграет с крайне неудобным испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который сегодня чуть ранее одолел американца Брэндона Накашиму — 7:5, 7:6 (7:2). Даниил сыграл с Роберто уже шесть матчей, но выиграл всего два из них. Одна из этих побед была добыта как раз в Галле, в прошлогоднем четвертьфинале — 6:2, 6:4.

А вот Роман Сафиуллин (Q), который только сегодня выступил в первом круге, свой матч немцу Ян-Леннарду Штруффу проиграл — 1:6, 6:7 (4:7). Кроме того, Андрей Рублёв в четверг, 22 июня, сразится во втором круге с немцем Янником Ханфманом (WC). За всеми событиями следите на «Чемпионате».