На молодёжном Евро появилась новая звезда. Вратарь потащил несколько выходов один на один

Пустые трибуны – первое впечатление от матча Бельгия – Нидерланды. Ощущение, будто на молодёжном Евро внедрили Fan ID, но это, конечно же, не так. Просто в Тбилиси все отправились на другой матч, чтобы поболеть за грузинскую сборную (и не зря). В результате зрителей можно было посчитать вручную, как на легендарном матче «Торпедо» – «Урал». Вероятно, получилось бы так же в районе 207 зрителей.

Фото: Кадр трансляции

С самого начала голландцы начали создавать намного больше моментов. Уже на седьмой минуте Тейлор пробил в штангу, а на 16-й после быстрого розыгрыша мяча били дважды за две секунды из убойных позиций. Бельгийцы выстояли и в целом старались играть достаточно жёстко. Редкий случай, что уже к 28-й минуте судья показал четыре жёлтых (по две представителям каждой команды).

Де Кетеларе провалил дебютный сезон в «Милане», но здесь был лучшим в составе команды. Оно и понятно – самый дорогой футболист в бельгийской заявке (€ 22 млн по Transfermarkt). На правах капитана много общался с судьёй – как раз по поводу тех самых фолов, за которые давали карточки. И именно Де Кетеларе первым в матче пробил в створ.

Достаточно внезапно первый тайм закончился убойным моментом бельгийцев. Конечно же, Де Кетеларе (кто ж ещё?) отдал проникающий пас, и Опенда вышел один на один с вратарём, который потащил удар. Кстати, голкиперу Вербрюггену всего лишь 20 лет – самый юный игрок в команде. Символично, что он играет именно за бельгийский «Андерлехт». В том числе с Дебастом, который на этот раз вышел против него, а не в одной с ним команде.

После перерыва голландскому вратарю легче не стало. Уже в начале второго тайма пришлось вытащить удар из-под перекладины, а на 74-й минуте снова справиться с выходом соперника один на один. Только на этот раз он отбил уже не рукой, а дотянулся ногой.

Обычно на таких турнирах значительная часть зрителей – футбольные скауты и агенты. Видимо, только они и пришли. Похоже, одним матчем Вербрюгген обратил на себя внимание клубов из топ-лиг. Тем более что именно его признали лучшим футболистом матча.