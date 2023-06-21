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Бельгия — Нидерланды — 0:0, молодёжный чемпионат Европы, 21 июня 2023 года, сейвы Барта Вербрюггена

На молодёжном Евро появилась новая звезда. Вратарь потащил несколько выходов один на один
Григорий Телингатер
На молодёжном Евро появилась новая звезда
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Правда, случилось это на пустом стадионе.

Пустые трибуны – первое впечатление от матча Бельгия – Нидерланды. Ощущение, будто на молодёжном Евро внедрили Fan ID, но это, конечно же, не так. Просто в Тбилиси все отправились на другой матч, чтобы поболеть за грузинскую сборную (и не зря). В результате зрителей можно было посчитать вручную, как на легендарном матче «Торпедо» – «Урал». Вероятно, получилось бы так же в районе 207 зрителей.

Фото: Кадр трансляции

С самого начала голландцы начали создавать намного больше моментов. Уже на седьмой минуте Тейлор пробил в штангу, а на 16-й после быстрого розыгрыша мяча били дважды за две секунды из убойных позиций. Бельгийцы выстояли и в целом старались играть достаточно жёстко. Редкий случай, что уже к 28-й минуте судья показал четыре жёлтых (по две представителям каждой команды).

Де Кетеларе провалил дебютный сезон в «Милане», но здесь был лучшим в составе команды. Оно и понятно – самый дорогой футболист в бельгийской заявке (€ 22 млн по Transfermarkt). На правах капитана много общался с судьёй – как раз по поводу тех самых фолов, за которые давали карточки. И именно Де Кетеларе первым в матче пробил в створ.

Вот за кем ещё надо следить:
Главный турнир лета. На молодёжном Евро в Грузии будет море звёзд!
Главный турнир лета. На молодёжном Евро в Грузии будет море звёзд!

Достаточно внезапно первый тайм закончился убойным моментом бельгийцев. Конечно же, Де Кетеларе (кто ж ещё?) отдал проникающий пас, и Опенда вышел один на один с вратарём, который потащил удар. Кстати, голкиперу Вербрюггену всего лишь 20 лет – самый юный игрок в команде. Символично, что он играет именно за бельгийский «Андерлехт». В том числе с Дебастом, который на этот раз вышел против него, а не в одной с ним команде.

После перерыва голландскому вратарю легче не стало. Уже в начале второго тайма пришлось вытащить удар из-под перекладины, а на 74-й минуте снова справиться с выходом соперника один на один. Только на этот раз он отбил уже не рукой, а дотянулся ногой.

U21 ЧЕ-2023. Группа A. 1-й тур
21 июня 2023, среда. 19:00 МСК
Бельгия U21
Окончен
0 : 0
Нидерланды U21

Обычно на таких турнирах значительная часть зрителей – футбольные скауты и агенты. Видимо, только они и пришли. Похоже, одним матчем Вербрюгген обратил на себя внимание клубов из топ-лиг. Тем более что именно его признали лучшим футболистом матча.

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