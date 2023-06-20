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Кто такой новый гендиректор «Спартака» Олег Малышев, подробности биографии

В «Спартаке» сменилась власть. Клуб возглавил хороший знакомый Федуна
Андрей Панков
Кто такой новый гендир «Спартака» Олег Малышев
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Новый гендиректор — Олег Малышев. Что о нём известно?

В «Спартаке» очередная смена власти. Теперь у клуба новый генеральный директор. Евгений Мележиков, который занимал этот пост с июня 2021 года, покидает клуб. Его место занял Олег Малышев. О Малышеве известно очень мало, это новое имя для российского футбола. Кто он и почему займёт руководящий пост в «Спартаке»? В этом тексте ответы на главные вопросы.

Кто такой Олег Малышев?

Малышев 18 лет работал в британской консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers, а точнее, в её российском отделении. Компания предоставляет аудиторские и консультационные услуги, а также услуги в области налогообложения и юридические услуги публичным и частным компаниям разных отраслей. PwC работала и с РПЛ, помогая проводить исследования нашего футбола: например, изучала плюсы и минусы возможного расширения РПЛ до 18 клубов.

После ухода из PwC Малышев основал свою консалтинговую фирму OKS Labs, которая помогала Ашоту Хачатурянцу разрабатывать новую стратегию развития РПЛ в 2021 году.

Олег Малышев

Олег Малышев

Фото: spartak.com

Какое отношение Малышев имеет к «Спартаку»?

По информации наших источников, «Спартак» (в лице Федуна) ещё несколько лет назад обращался к PwC, а именно к Малышеву, за консалтинговой помощью. Руководство москвичей просило будущего гендира оценивать спортивные риски во время трансферных окон.

Во время этой консалтинговой работы у Малышева сложились хорошие отношения с Федуном и руководством «Спартака», которые с годами становились только крепче. Логичным развитием этих отношений стало включение Малышева в новый совет директоров осенью 2022 года, который был заново собран после ухода Федуна. Малышев был включён в него как независимый директор.

В этом тексте — возможные ответы для Малышева на вопросы о том, как догнать «Зенит»:
«Спартаку» и остальным топам ничего не мешает быть как «Зенит». Что для этого нужно?
«Спартаку» и остальным топам ничего не мешает быть как «Зенит». Что для этого нужно?

Почему Малышев будет главным?

По нашей информации, после вхождения в совет директоров влияние Малышева начало расти. Он активно принимал участие в жизни клуба, трансферах и принятии решений. Как говорят наши источники, из всех в совете директоров Малышев больше всех болеет за «Спартак».

Новый гендиректор был единственным из членов совдира, кто действительно хотел стать главным в клубе. Для него, по словам наших источников, это дело всей жизни. Поэтому, когда было принято решение об уходе Мележикова, кандидатура Малышева была, по сути, единственной.

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