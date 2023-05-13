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Как «Спартаку» и остальным клубам приблизиться к «Зениту» — основные пункты, подробности

«Спартаку» и остальным топам ничего не мешает быть как «Зенит». Что для этого нужно?
Дмитрий Зимин
«Спартаку» ничего не мешает быть как «Зенит»
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Пять пунктов, чтобы построить похожую империю. Колонка Дмитрия Зимина.

После пятого подряд чемпионства «Зенита» запустилась обновлённая дискуссия о его гегемонии. Явление, которое невозможно превзойти. Болельщики говорят о лучших бюджетах, работу с судьями, комментаторами, телеграм-каналами, РФС, РПЛ – иногда по этим словам складывается ощущение, что клуб подмял под себя всех. И в российском футболе нет ни одного человека, кто был бы хотя бы нейтрален. Все дружно работают на титулы для «Газпрома».

А теперь забудьте первый абзац. Любой здравомыслящий человек понимает – это чушь. А империалистичность «Зенита» сильно преувеличена. Даже если берём ключевой пункт – бюджетирование – то после закрытия (для нас) Лиги чемпионов Питер не сильно отличается от «Спартака», «Динамо» и ЦСКА. Разве что в зарплатной ведомости, но и она очень скоро прилично сократится. Отсюда логичный вопрос – почему бы не сделать подобный проект в Москве? Это предложил Геннадий Орлов в цитате для Sport24.

Геннадий Орлов
Геннадий Орлов
телекомментатор

«Когда «Зенит» стал побеждать, болельщики других команд начали говорить про плей-офф. Чтобы «Зенит» проиграл. Они хотят, чтобы «Зенит» развалился, мечтают об этом. Но что мешает тому же «Спартаку» создать такую же империю? «Лукойл», что, сильно меньше «Газпрома»? А «РЖД» или «ВТБ»? Что им мешает? Но для того, чтоб выигрывать, нужен менеджмент! У «Зенита» лучшая база, лучший стадион и лучший менеджмент. «Зенит» построил такую историю. У «Спартака» и ЦСКА тоже есть свои стадионы, но клубы не настолько раскручены. Посмотрите, какая у «Зенита» коммерческая линия, мерчандайзинг. Всё это работает вместе. «Зенит» – это система. В футболе нет мелочей».

Любопытно, что в этот же день «РБК Спорт» опубликовал важные инсайды о будущем «Спартака». Там про увеличение финансирования чуть ли не до 12 млрд рублей. Плюс – повышенный бюджет на трансферы. И вообще глобальная стратегия, чтобы вновь сделать клуб великим. Чем не будущий гегемон?

Но прежде, чем «Спартак» начнёт воплощать эту идею, важно обратить внимание на несколько пунктов, чтобы система заработала. «Зенит» в последние годы их успешно реализует.

Трансферы

Единственный футболист, которого никто, кроме «Зенита», не смог бы пригласить в РПЛ – Малком. При этом бразилец два сезона вообще никак не выделялся на фоне остальных и раскрылся только в третьем. За него заплатили € 40 млн. Для нынешнего времени слишком много. Все остальные трансферы очень даже доступны другим – неужели ни один российский клуб не найдет € 12 млн за Клаудиньо? Особенно если платить в рассрочку. Легко. Аналогичная цена за Барриоса. Кто ещё лидер в нынешней команде? Родригао. За него отдали € 3,5 млн. Мостового достали из «Сочи».

При каких условиях Малком сможет побить рекорд Халка
Малком может побить рекорд Халка! Но для этого вряд ли хватит одного матча
Малком может побить рекорд Халка! Но для этого вряд ли хватит одного матча

Главное, что делает «Зенит» – угадывает с крупными покупками. Сложно вспомнить хотя бы один провальный трансфер со времён Маркизио. За это время «Локомотив» потратил больше € 40 млн на реализацию стратегии, которая не заработала. «Спартак» заплатил кучу денег разным тренерам в качестве неустоек, сделал немало странных трансферов и обогатил агентов.

Нашли бы они деньги на Клаудиньо, Барриоса и Вендела? При разумных тратах – без особых проблем. Но менеджмент в этих клубах оказался неэффективным.

Клаудиньо и Малком

Клаудиньо и Малком

Фото: fc-zenit.ru

Тренер

У «Спартака» поменялось пять тренеров с момента начала зенитовской гегемонии. У «Динамо» и ЦСКА — по три. У «Локомотива» их было так много (с учётом и. о.), что можно перегнать даже «Спартак». Да, приглашение Семака было риском. Да, можно было легко придумать повод для увольнения. Ведь выступления в ЛЧ зачастую были неудовлетворительными. Но победы в РПЛ скрашивали все негативные моменты.

Сергей Семак

Сергей Семак

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом Семак – тренер, который держал раздевалку с авторитетным российским костяком, а потом и с абсолютно бразильским. Он работал с тремя командами, разными по составу. И со всеми был хорош. Это вопрос и полного доверия от руководства.

Сложно выигрывать титулы, если часто ошибаться с тренерами. «Зенит» этого уже давно не делает. И берёт своё.

А что у Питера с мотивацией на оставшиеся матчи?
Как «Зениту» и Семаку ещё найти мотивацию в РПЛ? Есть непобитые рекорды России!
Как «Зениту» и Семаку ещё найти мотивацию в РПЛ? Есть непобитые рекорды России!

Отсутствие токсичности

Очень важный пункт для любой империи. Все и всем должны быть довольны. Помните хотя бы одну публичную пикировку внутри руководства? За пять лет такого не было. Или между тренерским штабом и руководством? Тоже нет. В клубе даже нашли идеальный формат взаимодействия в трансферах, который не подразумевает спортивного директора.

Андрей Аршавин и Александр Медведев

Андрей Аршавин и Александр Медведев

Фото: fc-zenit.ru

Эти функции разделяет штаб Семака, Медведев, Аршавин, селекционная служба. То есть лишний человек при тех самых трансферах просто не нужен.

Да, порой случались недопонимания – как в истории с Чистяковым. Но это исключительные истории. А теперь сравните атмосферу в «Зените» и «Локомотиве» в последние годы. Или в «Зените» и «Спартаке». Разница слишком уж глобальная.

Болельщики

«Зенит» за полгода с момента введения Fan ID умудрился выйти чуть ли не на пиковые осенние цифры. Вопрос методов? Безусловно. Клуб раздаёт бесплатные билеты, возвёл на трибуне активных болельщиков сцену и за счёт этого постепенно корректирует образ стадиона. В сторону того, что это теперь действительно семейное место. Как того и желают люди, принимающие законы.

Болельщики «Зенита»

Болельщики «Зенита»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но главное в этой истории – цифры. Клуб потихоньку возвращает аудиторию, готовую платить. И одновременно поддерживать команду. У топовых московских клубов цифры в этом плане пока ниже. На «Спартак» в домашних матчах ходят в среднем меньше 10 тысяч человек. На «Динамо» – чуть больше 14. Есть куда стремиться.

А что у «Зенита» с планами на доминирование в ближайшие годы?
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Международное сотрудничество

Ещё один важный пункт, выделяющий империю – международное сотрудничество. У «Зенита» после бана российского футбола оно стабильно развивается. Сначала появились друзья в Сербии в лице «Црвены Звезды». Потом — партнёры в Иране, Катаре, Турции. А теперь замахиваются даже на Китай.

Ни один российский клуб по непонятным причинам не пришёл к тому, чтобы хоть как-то выходить из изоляции. Хотя доступные рынки есть. Это помогает как минимум в организации международных товарищеских матчей, которых сейчас так не хватает. Для взрослых команд и академии.

Плюс обмен опытом. Было бы странно запираться внутри одной лиги и ни с кем ничем не делиться. Не современный подход. «Зенит» здесь в лидерах. Остальным надо догонять.

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