«Спартаку» и остальным топам ничего не мешает быть как «Зенит». Что для этого нужно?

После пятого подряд чемпионства «Зенита» запустилась обновлённая дискуссия о его гегемонии. Явление, которое невозможно превзойти. Болельщики говорят о лучших бюджетах, работу с судьями, комментаторами, телеграм-каналами, РФС, РПЛ – иногда по этим словам складывается ощущение, что клуб подмял под себя всех. И в российском футболе нет ни одного человека, кто был бы хотя бы нейтрален. Все дружно работают на титулы для «Газпрома».

А теперь забудьте первый абзац. Любой здравомыслящий человек понимает – это чушь. А империалистичность «Зенита» сильно преувеличена. Даже если берём ключевой пункт – бюджетирование – то после закрытия (для нас) Лиги чемпионов Питер не сильно отличается от «Спартака», «Динамо» и ЦСКА. Разве что в зарплатной ведомости, но и она очень скоро прилично сократится. Отсюда логичный вопрос – почему бы не сделать подобный проект в Москве? Это предложил Геннадий Орлов в цитате для Sport24.

Геннадий Орлов телекомментатор «Когда «Зенит» стал побеждать, болельщики других команд начали говорить про плей-офф. Чтобы «Зенит» проиграл. Они хотят, чтобы «Зенит» развалился, мечтают об этом. Но что мешает тому же «Спартаку» создать такую же империю? «Лукойл», что, сильно меньше «Газпрома»? А «РЖД» или «ВТБ»? Что им мешает? Но для того, чтоб выигрывать, нужен менеджмент! У «Зенита» лучшая база, лучший стадион и лучший менеджмент. «Зенит» построил такую историю. У «Спартака» и ЦСКА тоже есть свои стадионы, но клубы не настолько раскручены. Посмотрите, какая у «Зенита» коммерческая линия, мерчандайзинг. Всё это работает вместе. «Зенит» – это система. В футболе нет мелочей».

Любопытно, что в этот же день «РБК Спорт» опубликовал важные инсайды о будущем «Спартака». Там про увеличение финансирования чуть ли не до 12 млрд рублей. Плюс – повышенный бюджет на трансферы. И вообще глобальная стратегия, чтобы вновь сделать клуб великим. Чем не будущий гегемон?

Но прежде, чем «Спартак» начнёт воплощать эту идею, важно обратить внимание на несколько пунктов, чтобы система заработала. «Зенит» в последние годы их успешно реализует.

Трансферы

Единственный футболист, которого никто, кроме «Зенита», не смог бы пригласить в РПЛ – Малком. При этом бразилец два сезона вообще никак не выделялся на фоне остальных и раскрылся только в третьем. За него заплатили € 40 млн. Для нынешнего времени слишком много. Все остальные трансферы очень даже доступны другим – неужели ни один российский клуб не найдет € 12 млн за Клаудиньо? Особенно если платить в рассрочку. Легко. Аналогичная цена за Барриоса. Кто ещё лидер в нынешней команде? Родригао. За него отдали € 3,5 млн. Мостового достали из «Сочи».

Главное, что делает «Зенит» – угадывает с крупными покупками. Сложно вспомнить хотя бы один провальный трансфер со времён Маркизио. За это время «Локомотив» потратил больше € 40 млн на реализацию стратегии, которая не заработала. «Спартак» заплатил кучу денег разным тренерам в качестве неустоек, сделал немало странных трансферов и обогатил агентов.

Нашли бы они деньги на Клаудиньо, Барриоса и Вендела? При разумных тратах – без особых проблем. Но менеджмент в этих клубах оказался неэффективным.

Клаудиньо и Малком Фото: fc-zenit.ru

Тренер

У «Спартака» поменялось пять тренеров с момента начала зенитовской гегемонии. У «Динамо» и ЦСКА — по три. У «Локомотива» их было так много (с учётом и. о.), что можно перегнать даже «Спартак». Да, приглашение Семака было риском. Да, можно было легко придумать повод для увольнения. Ведь выступления в ЛЧ зачастую были неудовлетворительными. Но победы в РПЛ скрашивали все негативные моменты.

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом Семак – тренер, который держал раздевалку с авторитетным российским костяком, а потом и с абсолютно бразильским. Он работал с тремя командами, разными по составу. И со всеми был хорош. Это вопрос и полного доверия от руководства.

Сложно выигрывать титулы, если часто ошибаться с тренерами. «Зенит» этого уже давно не делает. И берёт своё.

Отсутствие токсичности

Очень важный пункт для любой империи. Все и всем должны быть довольны. Помните хотя бы одну публичную пикировку внутри руководства? За пять лет такого не было. Или между тренерским штабом и руководством? Тоже нет. В клубе даже нашли идеальный формат взаимодействия в трансферах, который не подразумевает спортивного директора.

Андрей Аршавин и Александр Медведев Фото: fc-zenit.ru

Эти функции разделяет штаб Семака, Медведев, Аршавин, селекционная служба. То есть лишний человек при тех самых трансферах просто не нужен.

Да, порой случались недопонимания – как в истории с Чистяковым. Но это исключительные истории. А теперь сравните атмосферу в «Зените» и «Локомотиве» в последние годы. Или в «Зените» и «Спартаке». Разница слишком уж глобальная.

Болельщики

«Зенит» за полгода с момента введения Fan ID умудрился выйти чуть ли не на пиковые осенние цифры. Вопрос методов? Безусловно. Клуб раздаёт бесплатные билеты, возвёл на трибуне активных болельщиков сцену и за счёт этого постепенно корректирует образ стадиона. В сторону того, что это теперь действительно семейное место. Как того и желают люди, принимающие законы.

Болельщики «Зенита» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но главное в этой истории – цифры. Клуб потихоньку возвращает аудиторию, готовую платить. И одновременно поддерживать команду. У топовых московских клубов цифры в этом плане пока ниже. На «Спартак» в домашних матчах ходят в среднем меньше 10 тысяч человек. На «Динамо» – чуть больше 14. Есть куда стремиться.

Международное сотрудничество

Ещё один важный пункт, выделяющий империю – международное сотрудничество. У «Зенита» после бана российского футбола оно стабильно развивается. Сначала появились друзья в Сербии в лице «Црвены Звезды». Потом — партнёры в Иране, Катаре, Турции. А теперь замахиваются даже на Китай.

Ни один российский клуб по непонятным причинам не пришёл к тому, чтобы хоть как-то выходить из изоляции. Хотя доступные рынки есть. Это помогает как минимум в организации международных товарищеских матчей, которых сейчас так не хватает. Для взрослых команд и академии.

Плюс обмен опытом. Было бы странно запираться внутри одной лиги и ни с кем ничем не делиться. Не современный подход. «Зенит» здесь в лидерах. Остальным надо догонять.