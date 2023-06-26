«Зенит» не против продажи Вендела. Клуб нашёл ему замену в России

Когда бразилец вернётся в Санкт-Петербург? В каком случае клуб готов его продать? Коваленко точно уходит из «Сочи»?

«Зенит» в ближайшее время может остаться без одного из ведущих футболистов команды. Речь о полузащитнике Венделе. Сине-бело-голубые приступили к подготовке к новому сезону, однако бразилец до сих пор не прилетел в Санкт-Петербург.

Журналист Фабио Алейшо сообщил в своём телеграм-канале, что «Зенит» отпустил Вендела из-за проблем со здоровьем в семье. Эти данные он получил от Тьяго Рибейро — агента, который ведёт дела футболиста. Позднее в бразильских СМИ появилась информация о нежелании футболиста возвращаться в Россию.

Журналист TV Record Габриэл Рейс со ссылкой на свои источники из окружения футболиста сообщил, что Вендел хотел бы остаться в Бразилии. Полузащитник рассчитывает играть за «Фламенго», которым сейчас руководит известный тренер Хорхе Сампаоли. В прошлом году этот клуб добился серьёзного успеха — стал победителем Кубка Либертадорес (южноамериканский аналог Лиги чемпионов).

Вендел играет за «Зенит» с 2020 года Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По нашей информации, «Зенит» ждёт футболиста к 1 июля, то есть к концу нынешней недели. Вендел должен прилететь в Санкт-Петербург к обозначенному дедлайну, поскольку уважает клуб. Если этого не произойдёт, игрока, вероятно, ждёт денежный штраф. «Зенит» не против продажи Вендела, но только в случае хорошего предложения. Если оно появится, клуб отпустит игрока – такая договорённость существует.

«Зенит» рассчитывает, что выручит за бразильца не меньше € 15 млн (его покупали за € 20 млн). Учитывая вариант с возможным уходом Вендела, клуб перехватил у «Локомотива» Александра Коваленко. 19-летний полузащитник до последнего выбирал из двух вариантов, однако предложение «Зенита» оказалось для него более привлекательным. Трансфер этого игрока из «Сочи» будет очень кстати с учётом возможного ухода Вендела и Далера Кузяева. К тому же Коваленко очень нравится главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Вопрос с переходом практически решён – «Сочи» получит фиксированную сумму отступных.

Александр Коваленко предпочёл «Зенит», а не «Локомотив» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К слову, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Вендела ждут в ближайшие дни. А ещё назвал фейком информацию о том, что клуб разрешил игроку искать себе новую команду. В июле «Зенит» примет участие в предсезонном турнире, где его соперниками станут «Нефтчи», «Црвена Звезда» и «Фенербахче». По всей видимости, Вендел точно пропустит матч с азербайджанским клубом (1 июля), поскольку к тому моменту у него будет дефицит тренировочной практики в общей группе. Возможно, мы увидим его в следующих матчах, если к тому моменту не появится заманчивое предложение.