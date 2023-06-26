Карпин и Евсеев встретятся дважды за неделю, а потом сыграют и в 1-м туре.

С кем клубы РПЛ сыграют на летних сборах. В соперниках у «Зенита» — три зарубежные команды

Несколько клубов РПЛ приступили к подготовке к новому сезону. До него, кстати, осталось совсем немного времени — матчи 1-го тура запланированы на 21-23 июля. Самое время изучить, с кем клубы сыграют на летних сборах.

«Зенит»

Иван Сергеев Фото: fc-zenit.ru

Чемпион России приступил к подготовке к новому сезону. 23 июня команда провела первую после паузы тренировку на своей базе в Удельном парке. В июле «Зенит» примет участие в предсезонном турнире, где сыграет с тремя иностранными клубами.

1 июля. «Зенит» — «Нефтчи»

4 июля. «Зенит» — «Црвена Звезда»

9 июля. «Зенит» — «Фенербахче».

15-го числа сине-бело-голубые сыграют в Казани с ЦСКА, и победитель этого матча станет обладателем Суперкубка России. В 1-м туре РПЛ (21-23 июля) «Зенит» встретится на выезде с «Пари НН».

ЦСКА

Тренировка ЦСКА Фото: pfc-cska.com

Армейцы проведут первый сбор в Новогорске (с 26 июня по 4 июля), а второй — на базе в Ватутинках (7–14 июля). Естественно, армейцы проведут несколько контрольных матчей, но соперников назовут позже.

«Спартак»

О соперниках «Спартака» на сборах также пока ничего не известно. 27 июня красно-белых ждёт медосмотр, 28-го — тесты на выносливость, 29-го — первая тренировка. Вся подготовка к новому сезону пройдёт на клубной базе в Тарасовке.

«Ростов»

«Ростов» готовится к сезону Фото: fc-rostov.ru

«Ростов» приступил к тренировкам на своей базе 21 июня. Летом команда проведёт пять контрольных матчей, два из них — с «Факелом» (дома и в гостях).

26 июня. «Ростов» — «Форте»

1 июля. «Ростов» — «Черноморец»

6 июля. «Ростов» — «Динамо» Махачкала

9 июля. «Ростов» — «Факел»

15 июля. «Факел» — «Ростов».

Любопытно, что «Ростов» и «Факел» встретятся друг с другом и в 1-м туре РПЛ. Таким образом, за две недели они сыграют трижды.

«Ахмат»

«Ахмат» готовится к новому чемпионату России Фото: t.me/akhmatgrozny

Грозненский клуб занимается в Кисловодске, куда команда прибыла 17 июня. Первый сбор продлится до 1 июля, и после нескольких выходных там же стартует второй, а именно с 5 по 17 июля. «Ахмат» уже провёл первый контрольный матч — 25 июня команда Сергея Ташуева сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» — 1:1. Причём отыгрались грозненцы только на второй компенсированной минуте. Остальные соперники «Ахмата» будут объявлены позднее.

«Краснодар»

«Краснодар», как и многие другие российские клубы, проведёт всю подготовку к сезону на своей базе. 29 июня команда соберётся в Краснодаре и возобновит тренировки с 1 июля. Информация о соперниках появится позднее. Известно лишь, что 15 июля «быки» сыграют с «Сочи».

«Оренбург»

«Оренбург» проведёт летние сборы в Турции, на базе футбольного клуба «Фенербахче». 25 июня команда прошла медосмотр в Москве, а сегодня, 26 июня, вылетела в Турцию. Первый сбор пройдёт с 26 июня по 7 июля, второй — с 10 по 16 июля. 17-го числа команда вернется в Оренбург, где и продолжит подготовку к сезону. На сборах команда проведет шесть контрольных матчей, но соперников назовут позднее.

«Локомотив»

Сергей Пиняев на тренировке Фото: fclm.ru

Московский клуб проведёт три контрольных матча на летних сборах.

26 июня. «Локомотив» — «Иртыш»

30 июня. «Локомотив» — «Волгарь»

6 июля. «Локомотив» — «Балтика».

Первые две игры пройдут на базе железнодорожников в Баковке, третий — на стадионе «РЖД Арена». Об остальных соперниках клуб объявит позднее.

«Динамо»

Бело-голубые, весьма вероятно, проведут всю подготовку на базе в Новогорске. Информации о соперниках по контрольным матчам пока нет.

«Сочи»

Отжимания Кристиана Нобоа Фото: t.me/Sochipfc

25 июня «Сочи» провёл на своей базе контрольный матч с «Аланией». Изначально должны были играть со своей молодёжкой, но в итоге выбрали другого соперника. Встреча получилась упорной и закончилась волевой победой сочинцев — 2:1 (у хозяев отличились Шипунов и Жоаозиньо). Также в планах клуба ещё три матча.

6 июля. «Сочи» — «Ленинградец»

10 июля. «Сочи» — «Виста»

15 июля. «Краснодар» — «Сочи».

Ещё одна встреча состоится 30 июня, но соперник пока не определён.

«Урал»

Клуб приступил к тренировкам 23 июня. Команда планирует провести пять контрольных матчей, но соперников назовут позже. Пока лишь известно, что 16 июля команда сыграет в Самаре с «Крыльями Советов».

«Крылья Советов»

Футболисты «Крыльев Советов» получают задание перед тренировкой Фото: pfcks.ru

Первая тренировка самарской команды после отпуска прошла 23 июня. На сборах «Крылья» проведут четыре матча.

1 июля. «Крылья Советов» — «Сокол»

7 июля. «Нефтехимик» — «Крылья Советов»

12 июля. «Рубин» — «Крылья Советов»

16 июля. «Крылья Советов» — «Урал».

Встречи с «Соколом» и «Уралом» состоятся в Самаре, матч с «Нефтехимиком» пройдёт в Москве, а с «Рубином» — в Казани.

«Пари НН»

Первый сбор команды стартовал 24 июня и продлится до 4 июля. В заключительный день сбора «Пари НН» сыграет с «Текстильщиком» из Ивáнова. Команда проведёт матч двумя составами. Второй сбор пройдёт в Москве или Подмосковье. Там команда проведёт три матча с клубами РПЛ и Первой лиги, но соперников назовут позднее.

«Факел»

Уже известно, что воронежский клуб проведёт три контрольных матча, два из них — с «Ростовом».

6 июля. «Факел» — «Спартак» Тамбов

9 июля. «Факел» — «Ростов»

15 июля. «Ростов» — «Факел».

«Факел» вышел из отпуска сегодня, 26 июня, а на 27-е и 28-е намечен медосмотр.

«Рубин»

«Рубин» вернулся в РПЛ Фото: rubin-kazan.ru

Первая тренировка «Рубина» после выхода из отпуска прошла 24 июня. Также спланированы первые три товарищеских матча.

4 июля. «Рубин» — «КАМАЗ»

8 июля. «Торпедо» — «Рубин»

12 июля. «Рубин» — «Крылья Советов».

Ещё один матч казанский клуб проведёт 16 июля, а соперника назовут позднее.

«Балтика»

Первый сбор «Балтики» прошёл в Калининграде с 19 по 25 июня. С 28 июня по 6 июля команда будет работать в Москве, а с 7 по 14 июля — в Светлогорске.

6 июля. «Локомотив» — «Балтика».

11 июля. «Балтика» — «Балтика-БФУ им. Канта»

15 июля. «Ислочь» — «Балтика».

6 июля «Балтика» сыграет в Москве, 11-го числа — в Калининграде, а 15-го — в Минске. Запланирован ещё один контрольный матч — он пройдёт 2 июля в Москве. Соперника объявят позднее.