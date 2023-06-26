С кем клубы РПЛ сыграют на летних сборах. В соперниках у «Зенита» — три зарубежные команды

Несколько клубов РПЛ приступили к подготовке к новому сезону. До него, кстати, осталось совсем немного времени — матчи 1-го тура запланированы на 21-23 июля. Самое время изучить, с кем клубы сыграют на летних сборах.
«Зенит»
Иван Сергеев
Фото: fc-zenit.ru
Чемпион России приступил к подготовке к новому сезону. 23 июня команда провела первую после паузы тренировку на своей базе в Удельном парке. В июле «Зенит» примет участие в предсезонном турнире, где сыграет с тремя иностранными клубами.
- 1 июля. «Зенит» — «Нефтчи»
- 4 июля. «Зенит» — «Црвена Звезда»
- 9 июля. «Зенит» — «Фенербахче».
15-го числа сине-бело-голубые сыграют в Казани с ЦСКА, и победитель этого матча станет обладателем Суперкубка России. В 1-м туре РПЛ (21-23 июля) «Зенит» встретится на выезде с «Пари НН».
ЦСКА
Тренировка ЦСКА
Фото: pfc-cska.com
Армейцы проведут первый сбор в Новогорске (с 26 июня по 4 июля), а второй — на базе в Ватутинках (7–14 июля). Естественно, армейцы проведут несколько контрольных матчей, но соперников назовут позже.
«Спартак»
О соперниках «Спартака» на сборах также пока ничего не известно. 27 июня красно-белых ждёт медосмотр, 28-го — тесты на выносливость, 29-го — первая тренировка. Вся подготовка к новому сезону пройдёт на клубной базе в Тарасовке.
«Ростов»
«Ростов» готовится к сезону
Фото: fc-rostov.ru
«Ростов» приступил к тренировкам на своей базе 21 июня. Летом команда проведёт пять контрольных матчей, два из них — с «Факелом» (дома и в гостях).
- 26 июня. «Ростов» — «Форте»
- 1 июля. «Ростов» — «Черноморец»
- 6 июля. «Ростов» — «Динамо» Махачкала
- 9 июля. «Ростов» — «Факел»
- 15 июля. «Факел» — «Ростов».
Любопытно, что «Ростов» и «Факел» встретятся друг с другом и в 1-м туре РПЛ. Таким образом, за две недели они сыграют трижды.
«Ахмат»
«Ахмат» готовится к новому чемпионату России
Фото: t.me/akhmatgrozny
Грозненский клуб занимается в Кисловодске, куда команда прибыла 17 июня. Первый сбор продлится до 1 июля, и после нескольких выходных там же стартует второй, а именно с 5 по 17 июля. «Ахмат» уже провёл первый контрольный матч — 25 июня команда Сергея Ташуева сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» — 1:1. Причём отыгрались грозненцы только на второй компенсированной минуте. Остальные соперники «Ахмата» будут объявлены позднее.
«Краснодар»
«Краснодар», как и многие другие российские клубы, проведёт всю подготовку к сезону на своей базе. 29 июня команда соберётся в Краснодаре и возобновит тренировки с 1 июля. Информация о соперниках появится позднее. Известно лишь, что 15 июля «быки» сыграют с «Сочи».
«Оренбург»
«Оренбург» проведёт летние сборы в Турции, на базе футбольного клуба «Фенербахче». 25 июня команда прошла медосмотр в Москве, а сегодня, 26 июня, вылетела в Турцию. Первый сбор пройдёт с 26 июня по 7 июля, второй — с 10 по 16 июля. 17-го числа команда вернется в Оренбург, где и продолжит подготовку к сезону. На сборах команда проведет шесть контрольных матчей, но соперников назовут позднее.
«Локомотив»
Сергей Пиняев на тренировке
Фото: fclm.ru
Московский клуб проведёт три контрольных матча на летних сборах.
- 26 июня. «Локомотив» — «Иртыш»
- 30 июня. «Локомотив» — «Волгарь»
- 6 июля. «Локомотив» — «Балтика».
Первые две игры пройдут на базе железнодорожников в Баковке, третий — на стадионе «РЖД Арена». Об остальных соперниках клуб объявит позднее.
«Динамо»
Бело-голубые, весьма вероятно, проведут всю подготовку на базе в Новогорске. Информации о соперниках по контрольным матчам пока нет.
«Сочи»
Отжимания Кристиана Нобоа
Фото: t.me/Sochipfc
25 июня «Сочи» провёл на своей базе контрольный матч с «Аланией». Изначально должны были играть со своей молодёжкой, но в итоге выбрали другого соперника. Встреча получилась упорной и закончилась волевой победой сочинцев — 2:1 (у хозяев отличились Шипунов и Жоаозиньо). Также в планах клуба ещё три матча.
- 6 июля. «Сочи» — «Ленинградец»
- 10 июля. «Сочи» — «Виста»
- 15 июля. «Краснодар» — «Сочи».
Ещё одна встреча состоится 30 июня, но соперник пока не определён.
«Урал»
Клуб приступил к тренировкам 23 июня. Команда планирует провести пять контрольных матчей, но соперников назовут позже. Пока лишь известно, что 16 июля команда сыграет в Самаре с «Крыльями Советов».
«Крылья Советов»
Футболисты «Крыльев Советов» получают задание перед тренировкой
Фото: pfcks.ru
Первая тренировка самарской команды после отпуска прошла 23 июня. На сборах «Крылья» проведут четыре матча.
- 1 июля. «Крылья Советов» — «Сокол»
- 7 июля. «Нефтехимик» — «Крылья Советов»
- 12 июля. «Рубин» — «Крылья Советов»
- 16 июля. «Крылья Советов» — «Урал».
Встречи с «Соколом» и «Уралом» состоятся в Самаре, матч с «Нефтехимиком» пройдёт в Москве, а с «Рубином» — в Казани.
«Пари НН»
Первый сбор команды стартовал 24 июня и продлится до 4 июля. В заключительный день сбора «Пари НН» сыграет с «Текстильщиком» из Ивáнова. Команда проведёт матч двумя составами. Второй сбор пройдёт в Москве или Подмосковье. Там команда проведёт три матча с клубами РПЛ и Первой лиги, но соперников назовут позднее.
«Факел»
Уже известно, что воронежский клуб проведёт три контрольных матча, два из них — с «Ростовом».
- 6 июля. «Факел» — «Спартак» Тамбов
- 9 июля. «Факел» — «Ростов»
- 15 июля. «Ростов» — «Факел».
«Факел» вышел из отпуска сегодня, 26 июня, а на 27-е и 28-е намечен медосмотр.
«Рубин»
«Рубин» вернулся в РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru
Первая тренировка «Рубина» после выхода из отпуска прошла 24 июня. Также спланированы первые три товарищеских матча.
- 4 июля. «Рубин» — «КАМАЗ»
- 8 июля. «Торпедо» — «Рубин»
- 12 июля. «Рубин» — «Крылья Советов».
Ещё один матч казанский клуб проведёт 16 июля, а соперника назовут позднее.
«Балтика»
Первый сбор «Балтики» прошёл в Калининграде с 19 по 25 июня. С 28 июня по 6 июля команда будет работать в Москве, а с 7 по 14 июля — в Светлогорске.
- 6 июля. «Локомотив» — «Балтика».
- 11 июля. «Балтика» — «Балтика-БФУ им. Канта»
- 15 июля. «Ислочь» — «Балтика».
6 июля «Балтика» сыграет в Москве, 11-го числа — в Калининграде, а 15-го — в Минске. Запланирован ещё один контрольный матч — он пройдёт 2 июля в Москве. Соперника объявят позднее.
- 26 июня 2023
-
14:12
-
14:12
-
14:09
-
14:06
-
14:02
-
13:56
-
13:54
-
13:50
-
13:48
-
13:27
-
13:25
-
13:19
-
13:18
-
13:12
-
13:11
-
13:11
-
13:11
-
13:04
-
13:02
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:38
-
12:38
-
12:31
-
12:29
-
12:28
-
12:17
-
12:03
-
12:00
-
11:56
-
11:52
-
11:37
-
11:37
-
11:28