Судейство в РПЛ сильно изменится. С новым главой департамента уже начались перемены

Арбитров теперь будут оценивать по-другому. А что ещё ждёт лигу с Милорадом Мажичем?

В российском футболе перемены – департамент судейства получил нового главу. Разбираемся, что произойдёт с приходом нового человека.

Милорад Мажич – глава департамента судейства

Серб с прошлой осени интегрировался в работу РФС. Он был в ЭСК, приезжал на судейские сборы, читал лекцию, с ним обсуждали структуру департамента судейства и систему его работы, чтобы учесть опыт прошлых назначений иностранцев на эту должность, а также сформировать у него детальное понимание российского судейства. Перед ним стоит задача поднимать уровень судейства в РПЛ и следить за развитием перспективных арбитров в Первой лиге. На воспитании молодых арбитров, работающих в низших лигах, будет сосредоточен департамент инспектирования под управлением Сергея Фурсы.

Мажич хочет повысить уровень строгости к арбитрам. Подход будет примерно таким: кто выполняет все требования, тот и работает – и неважно, какого статуса судья.

Милорад Мажич Глава департамента судейства РФС Благодарю руководство РФС за проявленное доверие. Улучшение качества судейства в такой большой стране как Россия – это большой вызов для меня. С 2019 года в России запущена большая программа по реформированию футбольного судейства. За это время было сделано многое, особенно на начальном уровне подготовки, но нужно не останавливаться на достигнутом, а продолжать двигаться вперед. Моей первоочередной задачей станет улучшение качества работы российских судей в главных футбольных турнирах.



Павел Каманцев продолжит работу главой судейского комитета – это было одним из условий Мажича.

Павел Каманцев Фото: Александр Любарский, РФС

Инспекторы перестанут ездить на стадион

Инспекторы РПЛ перейдут под управление Департамента судейства РФС. Также они перестанут ездить на стадион, а будут работать из VAR-центра с использованием коммуникаций, что позволит иметь доступ к переговорам арбитров. Через три часа после окончания матча им нужно будет предоставить оценку, через 24 – провести дебрифинг и составить рапорт.

Телефоны у работающих из VAR-центра будут забирать на время матча и закрывать в специальном шкафчике – это должно полностью исключить какую-либо возможность оказания влияния на работу инспектора.

Изменится система оценивания судей

В УЕФА сейчас изменился подход к оцениванию арбитров: судья наказывается только в том случае, если он плохо выполнил свою работу – должен был увидеть; увидел, но принял ошибочное решение. Если же он физически не мог оказаться в месте нарушения и чётко увидеть момент, то это не считается ошибкой. Если VAR вмешался и судья исправил своё решение, то арбитра не наказывают двойкой – тут подход другой: судью в поле не штрафуют за ошибку, а арбитра VAR получает 0,1 к оценке за то, что правильно указал на нужное решение. В России будет схожий подход.

Например, в матче «Крылья Советов» – «Спартак» Алексей Амелин после подсказки VAR назначил 11‑метровый удар в ворота «Крыльев» (была рука Бенхамина Гарре в штрафной площади). За этот эпизод ему поставили двойку, но с нового сезона оценка будет иной: 8,0 балла получит VAR, потому что это было правильное вмешательство, у арбитра в поле также будет положительная оценка, так как у него не было физической возможности разглядеть момент, несмотря на правильный выбор позиции. В РФС считают, что изменения системы оценивания помогут разрушить эмоциональные и психологические барьеры в работе судей, а также избавиться от межличностных договорённостей. Арбитры будут понимать, что, в случае вызова к монитору, их оценка не снизится, как это было раньше.

Сергей Карасёв Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С нового сезона изменится принцип работы VAR. Раньше было так: VAR выслушивал объяснение решения арбитра в поле, а после находил основания его поддержать или опровергнуть, по сути, выступая в качестве апелляционной инстанции. Сейчас же VAR будет самостоятельно принимать решения: видеоарбитр видит момент – понимает, что это пенальти/красная карточка – приглашает судью к монитору. При этом в части пограничных и неочевидных моментов будет дано указание поддерживать решения арбитра в поле.

В ЭСК будет больше иностранных экспертов, хотя состав комиссии сократят

В РФС с осени работали над привлечением иностранцев в экспертно-судейскую комиссию – именно тогда в состав вошли серб Мажич и узбекистанец Равшан Ирматов. Пытались найти и другие варианты, чтобы укомплектовать ЭСК по большей части именно иностранными экспертами, однако в нынешних реалиях этот процесс также усложняется политической ситуацией. Сейчас в состав войдёт бывший турецкий арбитр Джюнейт Чакыр – с ним удалось договориться во многом благодаря его близким отношениям с Мажичем. Ожидается, что в будущем появится ещё один иностранный эксперт.

При этом состав ЭСК будет сокращён за счёт россиян – это будет сделано для того, чтобы максимально снизить вероятность конфликта интересов. Подобный шаг вполне объясним: экспертов, не вовлечённых в процессы российского футбола, у нас попросту нет – кто-то кого-то воспитывал, кто-то с кем-то работал, кто-то с кем-то общается.

Станет ли теперь судейство в России лучше? Пишите в комментариях, верите ли вы, что изменения помогут.