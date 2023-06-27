В экс-игрока «Рубина» вселился Месси! Его проход вывел Грузию из «группы смерти». Видео

Завершение группового этапа молодёжного Евро-2023 в первом квартете – просто огонь! Сборная Грузии и Зурико Давиташвили удивили всю Европу.

Перед 3-м туром Грузия неожиданно лидировала в группе с Бельгией, Нидерландами и Португалией. Хозяев турнира устраивала ничья в последней игре с голландцами. А вот самим «оранжевым» требовалась победа в Тбилиси.

Ответственность за результат тяжёлым грузом легла на плечи хозяев. Стремление любой ценой удержать столь нужную ничью точно не сделала игру команды Рамаза Сванадзе лучше или надёжнее. Футболисты сборной Грузии как будто испугались сами себя либо переполненных трибун стадиона имени Бориса Пайчадзе. Голландцев, судя по их предыдущим матчам на Евро-2023, бояться точно не стоило. У Эрвина ван де Лои хорошая команда, но всё же не топ.

Тем не менее сборная Грузии с первых минут прижалась к собственной штрафной и давала Нидерландам создавать голевые моменты. Едва началась игра, как гости заработали пару угловых, а потом два «стопроцентных» шанса имел Тейлор. Мяч дважды касался штанги ворот грузин после его ударов – в первом случае центрхав «Аякса» выиграл воздух у защитника московского «Динамо» Сазонова после кросса справа.

Сборная Грузии играла по схеме 4-4-1-1, а нападающего испанского «Реала Унион» Гогуа поддерживал с позиции второго форварда Давиташвили, которого мы помним по «Рубину», «Ротору» и «Арсеналу» скорее как вингера. Но контригры у хозяев не было до того момента, пока на поле… не выбежала собака. Её появление подарило паузу хозяевам, сбило темп голландцам. Этот лёгкий казус словно сбросил лишний груз с плеч грузинских футболистов. По крайней мере, хозяева стали добегать до штрафной гостей.

А на 42-й минуте Давиташвили показал свой прекрасный дриблинг. Подхватил мяч почти в центре поля и, пройдя сквозь оборону из пяти защитников, покатил его в сетку. Очень красивый гол, феноменальный!

Права на видео принадлежат UEFA.

К перерыву преимущество голландцев по владению (69% против 31%) и ударам (14:3, в створ – 3:1) было большим. Вот только забить не получалось, более того, «оранжевые» потеряли одну из своих звёзд: центрфорвард Бробби получил травму после единоборства с Сазоновым. Динамовец не грубил. Просто Саба – крепкий парень, борьба с ним за мяч не всегда удовольствие для соперника. Но на шестой компенсированной минуте первого тайма мяч всё-таки оказался в воротах голкипера «Валенсии» Мамардашвили. Чуть-чуть не дотерпели грузинские футболисты. После углового голландцы вернули мяч в штрафную, где запаниковавшие хозяева потеряли того же Тейлора.

Голландцы почувствовали запах крови и после перерыва с новыми силами бросились на штурм ворот Мамардашвили. Вообще, при владении они зачастую оставляли тройку сзади, создавали ширину за счёт пары фланговых игроков и насыщали центр, где было много предложений между линий. Сборная Грузии во втором тайме защищалась против такой системы уже фактически в пять защитников. Тем временем на замену вышел и ещё один представитель московского «Динамо» – центральный полузащитник Гагнидзе.

Игра опять шла уже в основном на одной трети поля. Хозяева защищались как могли, а сборная Нидерландов контролировала мяч и быстро возвращала его себе. Защитники сборной Грузии работали без передышки. Тот же Сазонов собрал мощную статистику: семь выносов мяча, четыре перехвата, четыре отбора и два заблокированных удара. Динамовец проиграл в этот вечер только одно единоборство. Подуставший Давиташвили за 10 минут до конца попытался повторить свой трюк с обводкой нескольких игроков, но после неудачного завершения атаки просто присел на газон. Ему уже не хватало энергии.

Лишь один игрок в этом матче шёл в дриблинг чаще Давиташвили – левый вингер сборной Нидерландов Саммервилл из «Лидса» (девять успешных обводок за 14 попыток). Но ни он, ни другие голландцы не «сделали разницу». На последний стандарт гостей пришёл вратарь Вербрюгген, и именно в него попал бивший из-за штрафной Саммервилл. Этот эпизод едва не закончился курьёзным голом: Гулашвили нанёс удар по пустым воротам, однако промахнулся. Голландцам же не хватило 26 ударов для победы. В створ они попали всего трижды. Грузия отбилась и вышла из группы с первого места!