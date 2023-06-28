5 топ-матчей четверга: Самсонова в 1/4 финала и турне «Урала»

Посмотреть все события 29 июня в Матч-центре «Чемпионата»
Время в материале — по Москве. Программа коротко:
- 🏐 6:00: Польша — Германия, Лига наций, предварительный этап, третья неделя
- ⚽️ 15:00: «Урал» — «Триумф», товарищеский матч
- 🎾 12:00: Катержина Синякова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия, 2), Бад-Хомбург, 1/4 финала
- 🎾 13:00: Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, Q) — Павел Котов (Россия, LL), Мальорка, 1/4 финала
- 🎾 14:30: Дарья Касаткина (Россия, 9) — Богдан/Гарсия, Истбурн, 1/4 финала
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🏐 6:00: Польша — Германия, Лига наций, предварительный этап, третья неделя
Интрига: оправится ли Польша от досадного поражения в принципиальном матче с США?
В этой Лиге наций Германия идёт с двумя поражениями в девяти матчах — от Бразилии (1:3) и Китая (0:3). На заключительной перед «Финалом восьми» неделе команда Витала Хейнена сыграет сразу же с двумя лидерами турнира: с Польшей и с США. Но, в отличие от немецкой мужской сборной, в женской есть исполнители, которые могут навязать борьбу топ-сборным: например, лучшая подающая и одна из лучших нападающих этой Лиги наций Ханна Ортман. Польше главное не развалиться после эмоционального матча с США, где они могли оформить первую с 2018 года победу над американками в этом розыгрыше и закрепиться на первом месте. Но уступили на решающем тай-брейке (14:16) и стали вторыми.
Польша — Германия
Фото: volleyballworld.com
⚽️ 15:00: «Урал» — «Триумф», товарищеский матч
Интрига: выставочный матч в Алапаевске!
«Урал» продолжает турне по Свердловской области, в рамках мероприятия представитель РПЛ сыграет товарищеский матч с «Триумфом» из Алапаевска. Что за соперник будет у команды Виктора Гончаренко? Клуб основан в 2014 году, несколько лет играл во второй группе регионального чемпионата. Сейчас команда играет в первой группе чемпионата области и идёт в числе лидеров. «Триумф» приютил двух воспитанников «Урала» – Евгения Иванова и Андрея Тушкова.
«Урал» продолжает турне по Свердловской области
Фото: fc-ural.ru
🎾 12:00: Катержина Синякова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия, 2), Бад-Хомбург, 1/4 финала
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Интрига: сумеет ли россиянка впервые за травяной сезон добраться до полуфинала?
Людмила Самсонова постепенно набирает форму во время травяного сезона. В Хертогенбосхе она дошла до 1/4 финала, в Берлине проиграла в первом круге соотечественнице Екатерине Александровой, а в Бад-Хомбурге снова оказалась в четвертьфинале. Соперницей Самсоновой по следующему матчу будет чешка Катержина Синякова, с которой россиянка ещё ни разу не встречалась. Сумеет ли Людмила впервые за травяной сезон добраться до полуфинала?
Людмила Самсонова
Фото: Getty Images
🎾 13:00: Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, Q) — Павел Котов (Россия, LL), Мальорка, 1/4 финала
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Интрига: сумеет ли Котов повторить своё лучшее достижение на турнирах ATP?
Павел Котов оказался в основной сетке турнира на Мальорке, получив статус лаки-лузера. Этим счастливым билетом он воспользовался сполна, обыграв двух соперников, в частности сумев выбить из сетки второго номера посева — испанца Алехандро Давидович-Фокину. Теперь Павел сразится с Ллойдом Джорджем Харрисом из ЮАР, который ранее обыграл другого представителя России — Романа Сафиуллина. Сумеет ли Котов добраться до полуфинала и повторить своё лучшее достижение на турнирах ATP в карьере?
Павел Котов
Фото: Mathias Schulz/ZUMA/ТАСС
🎾 14:30: Дарья Касаткина (Россия, 9) — Богдан/Гарсия, Истбурн, 1/4 финала
Интрига: сможет ли Касаткина повторить свой лучший результат на траве?
Дарья Касаткина за карьеру лишь раз добиралась до финала травяного турнира — в Бирмингеме-2021. Сейчас в Истбурне она уже оказалась в 1/4 финала. Сможет ли россиянка сделать ещё два шага и повторить свой лучший результат на траве?
Дарья Касаткина
Фото: Getty Images
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