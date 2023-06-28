5 топ-матчей четверга: Самсонова в 1/4 финала и турне «Урала»

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🏐 6:00: Польша — Германия, Лига наций, предварительный этап, третья неделя

Лига наций (ж). Предварительный этап Лига наций (ж). Предварительный этап 29 июня 2023, четверг. 06:00 МСК Польша Не начался Германия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: оправится ли Польша от досадного поражения в принципиальном матче с США?

В этой Лиге наций Германия идёт с двумя поражениями в девяти матчах — от Бразилии (1:3) и Китая (0:3). На заключительной перед «Финалом восьми» неделе команда Витала Хейнена сыграет сразу же с двумя лидерами турнира: с Польшей и с США. Но, в отличие от немецкой мужской сборной, в женской есть исполнители, которые могут навязать борьбу топ-сборным: например, лучшая подающая и одна из лучших нападающих этой Лиги наций Ханна Ортман. Польше главное не развалиться после эмоционального матча с США, где они могли оформить первую с 2018 года победу над американками в этом розыгрыше и закрепиться на первом месте. Но уступили на решающем тай-брейке (14:16) и стали вторыми.

Польша — Германия Фото: volleyballworld.com

⚽️ 15:00: «Урал» — «Триумф», товарищеский матч

Интрига: выставочный матч в Алапаевске!

«Урал» продолжает турне по Свердловской области, в рамках мероприятия представитель РПЛ сыграет товарищеский матч с «Триумфом» из Алапаевска. Что за соперник будет у команды Виктора Гончаренко? Клуб основан в 2014 году, несколько лет играл во второй группе регионального чемпионата. Сейчас команда играет в первой группе чемпионата области и идёт в числе лидеров. «Триумф» приютил двух воспитанников «Урала» – Евгения Иванова и Андрея Тушкова.

«Урал» продолжает турне по Свердловской области Фото: fc-ural.ru

🎾 12:00: Катержина Синякова (Чехия) — Людмила Самсонова (Россия, 2), Бад-Хомбург, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли россиянка впервые за травяной сезон добраться до полуфинала?

Людмила Самсонова постепенно набирает форму во время травяного сезона. В Хертогенбосхе она дошла до 1/4 финала, в Берлине проиграла в первом круге соотечественнице Екатерине Александровой, а в Бад-Хомбурге снова оказалась в четвертьфинале. Соперницей Самсоновой по следующему матчу будет чешка Катержина Синякова, с которой россиянка ещё ни разу не встречалась. Сумеет ли Людмила впервые за травяной сезон добраться до полуфинала?

Людмила Самсонова Фото: Getty Images

🎾 13:00: Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, Q) — Павел Котов (Россия, LL), Мальорка, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Котов повторить своё лучшее достижение на турнирах ATP?

Павел Котов оказался в основной сетке турнира на Мальорке, получив статус лаки-лузера. Этим счастливым билетом он воспользовался сполна, обыграв двух соперников, в частности сумев выбить из сетки второго номера посева — испанца Алехандро Давидович-Фокину. Теперь Павел сразится с Ллойдом Джорджем Харрисом из ЮАР, который ранее обыграл другого представителя России — Романа Сафиуллина. Сумеет ли Котов добраться до полуфинала и повторить своё лучшее достижение на турнирах ATP в карьере?

Павел Котов Фото: Mathias Schulz/ZUMA/ТАСС

🎾 14:30: Дарья Касаткина (Россия, 9) — Богдан/Гарсия, Истбурн, 1/4 финала

Интрига: сможет ли Касаткина повторить свой лучший результат на траве?

Дарья Касаткина за карьеру лишь раз добиралась до финала травяного турнира — в Бирмингеме-2021. Сейчас в Истбурне она уже оказалась в 1/4 финала. Сможет ли россиянка сделать ещё два шага и повторить свой лучший результат на траве?