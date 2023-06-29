Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Уимблдон-2023: кто из россиян играет, есть ли Медведев, Рублёв, Кудерметова, Касаткина, Андреева, почему снялся Хачанов

Возвращение Медведева и дебют Андреевой. Все россияне в мужской и женской сетках Уимблдона
Александр Насонов
Все россияне в мужской и женской сетках Уимблдона
Комментарии
Собрали всех представителей России, которые выступят на лондонском мэйджоре.

С 3 по 16 июля в Лондоне (Великобритания) пройдёт Уимблдон. Это единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. В мужском одиночном разряде выступят пятеро россиян, а в женском — девять россиянок. К сожалению, потери у России начались ещё до старта турнира. И главная персона в этом списке — 11-я ракетка мира Карен Хачанов. Проиграв в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Новаку Джоковичу, Хачанов в итоге пропустил весь травяной сезон. По словам Карена, причиной стал стрессовый перелом.

«Мне нелегко это писать, но я должен сообщить, что снимаюсь с предстоящего Уимблдона. Из-за травмы, полученной на «Ролан Гаррос» — стрессового перелома крестцовой кости, — я не смогу сыграть на Уимблдоне второй год подряд. Я до последнего надеялся, что успею восстановиться, но мои доктора уверили меня, что это невозможно. Теперь мой приоритет — восстановление и подготовка к турнирам в августе. В то же время я счастлив быть рядом с семьёй и благодарен за возможность не пропустить момент рождения моего второго сына. Я использую этот перерыв в выступлениях как мотивацию для возвращения и достижения того, чего я хочу. Спасибо за понимание и поддержку, она для меня многое значит!» — написал он в своих социальных сетях.

Материалы по теме
«Жалкие!» Уимблдон ещё не начался, а скандал из-за России уже есть
«Жалкие!» Уимблдон ещё не начался, а скандал из-за России уже есть

Также весь травяной сезон пропускает финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова. «Привет всем! Хочу объявить, что в этом году я пропущу «траву». К сожалению, после девяти месяцев отсутствия в прошлом сезоне я не могу участвовать в некоторых турнирах из-за своего рейтинга. И я не получила уайлд-кард, чтобы сыграть на травяных кортах, на которые я надеялась. Кроме этого, я уже использовала два своих защищённых рейтинга «Большого шлема» на Australian Open и на «Ролан Гаррос», что означает, что я не смогу участвовать в Уимблдоне. Это большое разочарование для меня, но я сосредоточусь на турнирах меньшей категории, проходящих в июле на грунте, подготовлюсь к оставшемуся сезону — и, надеюсь, смогу пробиться в основную сетку US Open. До скорой встречи и огромное спасибо за вашу поддержку!» — написала Павлюченкова в своих социальных сетях.

Наконец, совсем недавно стало известно, что на Уимблдоне не выступит Анна Калинская. Причиной такого решения стала травма левого подколенного сухожилия.

Мужчины. Даниил Медведев (третий номер посева)

Теперь о тех спортсменах, которые выступят на Уимблдоне. Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, получивший третий номер посева, не слишком удачно начал травяной сезон. В Хертогенбосхе он проиграл в первом же матче, а в Галле дошёл лишь до четвертьфинала. На Уимблдоне лучший российский теннисист последних лет никогда не проходил дальше четвёртого круга. Надеемся, в этот раз Даниил, который в 2022 году, как и все остальные россияне и белорусы, пропустил турнир, выйдет как минимум в четвертьфинал — пора ведь улучшать статистику на самом престижном мэйджоре!

Материалы по теме
Медведев опять проиграл неудобному испанцу! Даниил бил ракеткой по корту
Медведев опять проиграл неудобному испанцу! Даниил бил ракеткой по корту

Андрей Рублёв (7)

Рублёв, как и Медведев, никогда не выходил в восьмёрку лучших на Уимблдоне. Его лучший результат — выход в четвёртый круг турнира в 2021-м. Но Андрей демонстрирует неплохую форму в этот травяной сезон. В Галле он дошёл до финала, где в трёх сетах проиграл Александру Бублику. Хотя травяные корты, по словам теннисиста, ему вообще не нравятся. «Вообще нет. Нужно сделать траву медленнее, чтобы можно было проводить розыгрыши», — сказал Рублёв на корте после победы над Феликсом Оже-Альяссимом на выставочном турнире в Лондоне.

Материалы по теме
Ох и мощь! Рублёв не справился с 21 эйсом Бублика в финале Галле
Ох и мощь! Рублёв не справился с 21 эйсом Бублика в финале Галле

Аслан Карацев

Карацев сенсационно стал полуфиналистом Australian Open 2021 года, но с тех пор не блистал на мэйджорах. На Уимблдоне он лишь раз до этого попал в основную сетку (в том же 2021-м) и проиграл в первом же матче. В этот травяной сезон Аслан сыграл три матча на траве в основных сетках турниров ATP, выиграв лишь один из них — у француза Корентена Муте в первом круге Штутгарта.

Роман Сафиуллин

Сафиуллину предстоит дебют в основной сетке Уимблдона. Нынешний травяной сезон Роман начал в Штутгарте, где проиграл в первом же матче квалификации. В Галле он успешно преодолел квалификацию из двух игр, пройдя при этом Аслана Карацева, но в первом круге уступил Ян-Леннарду Штруффу. А на Мальорке Сафиуллин потерпел поражение во втором раунде.

Александр Шевченко

Для Шевченко, как и для Сафиуллина, этот Уимблдон станет дебютным. Александр пока не выступал на траве в этом сезоне. В июне он потерпел два поражения на грунтовых челленджерах в Словакии и в Польше.

Александр Шевченко на «Ролан Гаррос» — 2023

Александр Шевченко на «Ролан Гаррос» — 2023

Фото: Clive Mason/Getty Images

Женщины. Дарья Касаткина (11)

Первая ракетка России однажды дошла до четвертьфинала Уимблдона, но довольно давно, в 2018 году. На «пятисотнике» в Берлине Касаткина внезапно проиграла Элине Аванесян в первом же круге, а вот к Истбурну, похоже, набрала ход. Дарья выиграла два матча, победив в том числе бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову, и вышла в четвертьфинал.

Материалы по теме
Что с Касаткиной? Дарья упустила двойной матчбол и сенсационно проиграла лаки-лузеру
Что с Касаткиной? Дарья упустила двойной матчбол и сенсационно проиграла лаки-лузеру

Вероника Кудерметова (12)

Кудерметова за карьеру выиграла лишь один матч в основной сетке Уимблдона — в 2019 году. Россиянка неплохо начала травяной сезон: в Хертогенбосхе она дошла до финала, где проиграла соотечественнице Екатерине Александровой, а в Берлине снялась перед четвертьфиналом с той же Александровой. Официальная причина — травма левого бедра, но по состоянию на момент публикации статьи Вероника должна выступить на Уимблдоне.

Людмила Самсонова (15)

Два года назад Самсонова дошла до четвёртого круга Уимблдона, и это пока лучший её результат на «Шлемах» (вместе с таким же достижением на US Open — 2022). В Хертогенбосхе она дошла до четвертьфинала, по ходу которого снялась из-за травмы, в Берлине в первом же круге проиграла набравшей отличную форму Екатерине Александровой, а в Бад-Хомбурге уже вышла в 1/4 финала.

Екатерина Александрова (21)

Александрова настолько здорово начала травяной сезон, что не без оснований можно надеяться на её успешный поход на Уимблдоне. В Хертогенбосхе Екатерина за пять матчей проиграла лишь один сет — против Вероники Кудерметовой в финале — и завоевала титул. А в Берлине дошла до полуфинала, где проиграла Петре Квитовой — двукратная чемпионка Уимблдона традиционно сильна на траве. Учитывая то, что Александрова будет сеяной, можно рассчитывать, что она превзойдёт свой лучший результат на Уимблдоне. В прежние годы Екатерина дважды добиралась здесь до второго круга.

Материалы по теме
Александрова выиграла российское дерби в финале Хертогенбосха! Екатерина защитила титул
Александрова выиграла российское дерби в финале Хертогенбосха! Екатерина защитила титул

Анастасия Потапова (22)

Потапова, как и Кудерметова, пока имеет на своём счету лишь одну победу в основной сетке Уимблдона — в 2019 году. В Бирмингеме Анастасия дошла до полуфинала, где проиграла Елене Остапенко, и должна была выступить в Истбурне, но снялась перед турниром, чтобы как следует подготовиться к Уимблдону.

Анна Блинкова

Блинкова, которая ранее дважды доходила до второго круга Уимблдона, начала травяной сезон в Берлине. Там она дошла до второго раунда, где проиграла Элине Аванесян. А на текущей неделе Анна выступает в Бад-Хомбурге и уже вышла в четвертьфинал, где ей предстоит встреча с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Камилла Рахимова

Рахимова дебютирует в основной сетке Уимблдона. На «Ролан Гаррос» она дошла до третьего круга, но трава — это ведь другая история. На этом покрытии Камилла провела два матча в этом сезоне, потерпев два поражения — в квалификациях Бирмингема и Истбурна.

Маргарита Бетова (SR)

Бетова (в девичестве Гаспарян) вернулась из декрета и выступает по защищённому рейтингу. Сейчас она 1340-я ракетка мира. На Уимблдоне Маргарита лишь раз выходила во второй круг — в 2019 году. В этом сезоне она, как и Рахимова, потерпела два поражения в двух матчах в квалификациях Бирмингема и Истбурна.

Материалы по теме
Лучшие чемпионки Уимблдона! Составляем рейтинг сильнейших теннисисток
Рейтинг
Лучшие чемпионки Уимблдона! Составляем рейтинг сильнейших теннисисток

Мирра Андреева (Q)

16-летняя Андреева оказалась единственной россиянкой (из восьми), которая сумела преодолеть барьер квалификации. Три участницы выбыли из борьбы в первом круге, ещё четыре — во втором, то есть в полуфинале.

Материалы по теме
Мирра Андреева — в финале квалификации Уимблдона! А украинка не пожала руку сестре Эрике
Мирра Андреева — в финале квалификации Уимблдона! А украинка не пожала руку сестре Эрике

Мирра никогда ранее не выступала на траве. «На первой тренировке на траве я упала три раза. Для меня было довольно сложно привыкнуть к траве: другое движение, мяч отскакивает по-другому, трава скользкая. Я чувствую себя немного медленной, но думаю, что это нормально. Я стараюсь идти маленькими шагами и всё ещё чувствую опасность на корте. Но, как мы видим, пока всё идёт довольно неплохо», — приводит слова теннисистки, сказанные перед началом квалификации Уимблдона, пресс-служба WTA.

Несмотря на это, в квалификации Андреева смогла выиграть все три матча. В финале она обыграла немку Тамару Корпач. Мирра выиграла первый сет, во втором при счёте 5:4 не смогла подать на матч и уступила 5:7, но в третьей партии доказала своё превосходство — 7:5, 5:7, 6:2.

Уимблдон — квалификация (ж). Финал
29 июня 2023, четверг. 16:05 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		5 6
5 		7 2
         
Тамара Корпач
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач

Уимблдон 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023