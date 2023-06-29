Возвращение Медведева и дебют Андреевой. Все россияне в мужской и женской сетках Уимблдона

С 3 по 16 июля в Лондоне (Великобритания) пройдёт Уимблдон. Это единственный турнир «Большого шлема», который проходит на траве. В мужском одиночном разряде выступят пятеро россиян, а в женском — девять россиянок. К сожалению, потери у России начались ещё до старта турнира. И главная персона в этом списке — 11-я ракетка мира Карен Хачанов. Проиграв в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Новаку Джоковичу, Хачанов в итоге пропустил весь травяной сезон. По словам Карена, причиной стал стрессовый перелом.

«Мне нелегко это писать, но я должен сообщить, что снимаюсь с предстоящего Уимблдона. Из-за травмы, полученной на «Ролан Гаррос» — стрессового перелома крестцовой кости, — я не смогу сыграть на Уимблдоне второй год подряд. Я до последнего надеялся, что успею восстановиться, но мои доктора уверили меня, что это невозможно. Теперь мой приоритет — восстановление и подготовка к турнирам в августе. В то же время я счастлив быть рядом с семьёй и благодарен за возможность не пропустить момент рождения моего второго сына. Я использую этот перерыв в выступлениях как мотивацию для возвращения и достижения того, чего я хочу. Спасибо за понимание и поддержку, она для меня многое значит!» — написал он в своих социальных сетях.

Также весь травяной сезон пропускает финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова. «Привет всем! Хочу объявить, что в этом году я пропущу «траву». К сожалению, после девяти месяцев отсутствия в прошлом сезоне я не могу участвовать в некоторых турнирах из-за своего рейтинга. И я не получила уайлд-кард, чтобы сыграть на травяных кортах, на которые я надеялась. Кроме этого, я уже использовала два своих защищённых рейтинга «Большого шлема» на Australian Open и на «Ролан Гаррос», что означает, что я не смогу участвовать в Уимблдоне. Это большое разочарование для меня, но я сосредоточусь на турнирах меньшей категории, проходящих в июле на грунте, подготовлюсь к оставшемуся сезону — и, надеюсь, смогу пробиться в основную сетку US Open. До скорой встречи и огромное спасибо за вашу поддержку!» — написала Павлюченкова в своих социальных сетях.

Наконец, совсем недавно стало известно, что на Уимблдоне не выступит Анна Калинская. Причиной такого решения стала травма левого подколенного сухожилия.

Мужчины. Даниил Медведев (третий номер посева)

Теперь о тех спортсменах, которые выступят на Уимблдоне. Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, получивший третий номер посева, не слишком удачно начал травяной сезон. В Хертогенбосхе он проиграл в первом же матче, а в Галле дошёл лишь до четвертьфинала. На Уимблдоне лучший российский теннисист последних лет никогда не проходил дальше четвёртого круга. Надеемся, в этот раз Даниил, который в 2022 году, как и все остальные россияне и белорусы, пропустил турнир, выйдет как минимум в четвертьфинал — пора ведь улучшать статистику на самом престижном мэйджоре!

Андрей Рублёв (7)

Рублёв, как и Медведев, никогда не выходил в восьмёрку лучших на Уимблдоне. Его лучший результат — выход в четвёртый круг турнира в 2021-м. Но Андрей демонстрирует неплохую форму в этот травяной сезон. В Галле он дошёл до финала, где в трёх сетах проиграл Александру Бублику. Хотя травяные корты, по словам теннисиста, ему вообще не нравятся. «Вообще нет. Нужно сделать траву медленнее, чтобы можно было проводить розыгрыши», — сказал Рублёв на корте после победы над Феликсом Оже-Альяссимом на выставочном турнире в Лондоне.

Аслан Карацев

Карацев сенсационно стал полуфиналистом Australian Open 2021 года, но с тех пор не блистал на мэйджорах. На Уимблдоне он лишь раз до этого попал в основную сетку (в том же 2021-м) и проиграл в первом же матче. В этот травяной сезон Аслан сыграл три матча на траве в основных сетках турниров ATP, выиграв лишь один из них — у француза Корентена Муте в первом круге Штутгарта.

Роман Сафиуллин

Сафиуллину предстоит дебют в основной сетке Уимблдона. Нынешний травяной сезон Роман начал в Штутгарте, где проиграл в первом же матче квалификации. В Галле он успешно преодолел квалификацию из двух игр, пройдя при этом Аслана Карацева, но в первом круге уступил Ян-Леннарду Штруффу. А на Мальорке Сафиуллин потерпел поражение во втором раунде.

Александр Шевченко

Для Шевченко, как и для Сафиуллина, этот Уимблдон станет дебютным. Александр пока не выступал на траве в этом сезоне. В июне он потерпел два поражения на грунтовых челленджерах в Словакии и в Польше.

Александр Шевченко на «Ролан Гаррос» — 2023 Фото: Clive Mason/Getty Images

Женщины. Дарья Касаткина (11)

Первая ракетка России однажды дошла до четвертьфинала Уимблдона, но довольно давно, в 2018 году. На «пятисотнике» в Берлине Касаткина внезапно проиграла Элине Аванесян в первом же круге, а вот к Истбурну, похоже, набрала ход. Дарья выиграла два матча, победив в том числе бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову, и вышла в четвертьфинал.

Вероника Кудерметова (12)

Кудерметова за карьеру выиграла лишь один матч в основной сетке Уимблдона — в 2019 году. Россиянка неплохо начала травяной сезон: в Хертогенбосхе она дошла до финала, где проиграла соотечественнице Екатерине Александровой, а в Берлине снялась перед четвертьфиналом с той же Александровой. Официальная причина — травма левого бедра, но по состоянию на момент публикации статьи Вероника должна выступить на Уимблдоне.

Людмила Самсонова (15)

Два года назад Самсонова дошла до четвёртого круга Уимблдона, и это пока лучший её результат на «Шлемах» (вместе с таким же достижением на US Open — 2022). В Хертогенбосхе она дошла до четвертьфинала, по ходу которого снялась из-за травмы, в Берлине в первом же круге проиграла набравшей отличную форму Екатерине Александровой, а в Бад-Хомбурге уже вышла в 1/4 финала.

Екатерина Александрова (21)

Александрова настолько здорово начала травяной сезон, что не без оснований можно надеяться на её успешный поход на Уимблдоне. В Хертогенбосхе Екатерина за пять матчей проиграла лишь один сет — против Вероники Кудерметовой в финале — и завоевала титул. А в Берлине дошла до полуфинала, где проиграла Петре Квитовой — двукратная чемпионка Уимблдона традиционно сильна на траве. Учитывая то, что Александрова будет сеяной, можно рассчитывать, что она превзойдёт свой лучший результат на Уимблдоне. В прежние годы Екатерина дважды добиралась здесь до второго круга.

Анастасия Потапова (22)

Потапова, как и Кудерметова, пока имеет на своём счету лишь одну победу в основной сетке Уимблдона — в 2019 году. В Бирмингеме Анастасия дошла до полуфинала, где проиграла Елене Остапенко, и должна была выступить в Истбурне, но снялась перед турниром, чтобы как следует подготовиться к Уимблдону.

Анна Блинкова

Блинкова, которая ранее дважды доходила до второго круга Уимблдона, начала травяной сезон в Берлине. Там она дошла до второго раунда, где проиграла Элине Аванесян. А на текущей неделе Анна выступает в Бад-Хомбурге и уже вышла в четвертьфинал, где ей предстоит встреча с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Камилла Рахимова

Рахимова дебютирует в основной сетке Уимблдона. На «Ролан Гаррос» она дошла до третьего круга, но трава — это ведь другая история. На этом покрытии Камилла провела два матча в этом сезоне, потерпев два поражения — в квалификациях Бирмингема и Истбурна.

Маргарита Бетова (SR)

Бетова (в девичестве Гаспарян) вернулась из декрета и выступает по защищённому рейтингу. Сейчас она 1340-я ракетка мира. На Уимблдоне Маргарита лишь раз выходила во второй круг — в 2019 году. В этом сезоне она, как и Рахимова, потерпела два поражения в двух матчах в квалификациях Бирмингема и Истбурна.

Мирра Андреева (Q)

16-летняя Андреева оказалась единственной россиянкой (из восьми), которая сумела преодолеть барьер квалификации. Три участницы выбыли из борьбы в первом круге, ещё четыре — во втором, то есть в полуфинале.

Мирра никогда ранее не выступала на траве. «На первой тренировке на траве я упала три раза. Для меня было довольно сложно привыкнуть к траве: другое движение, мяч отскакивает по-другому, трава скользкая. Я чувствую себя немного медленной, но думаю, что это нормально. Я стараюсь идти маленькими шагами и всё ещё чувствую опасность на корте. Но, как мы видим, пока всё идёт довольно неплохо», — приводит слова теннисистки, сказанные перед началом квалификации Уимблдона, пресс-служба WTA.

Несмотря на это, в квалификации Андреева смогла выиграть все три матча. В финале она обыграла немку Тамару Корпач. Мирра выиграла первый сет, во втором при счёте 5:4 не смогла подать на матч и уступила 5:7, но в третьей партии доказала своё превосходство — 7:5, 5:7, 6:2.

Уимблдон 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».